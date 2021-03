Nederlanders zijn niet de nieuwe Britten

Louis Theroux, de documentairemaker, zei een keer dat hij, als er een olifant in de kamer is, zin heeft om het beest „aan iedereen voor te stellen. Soms is dat behoorlijk grappig”.

Zo gaat het nu met de Europese olifant. Geef hem een hashtag en hij banjert zo de kamer uit.

Jaar in, jaar uit dook onze regering weg voor het thema Europa. Dat zorgde soms voor genante taferelen. Frans Timmermans, of all people, die als minister weigerde op een conferentie te spreken omdat de organisatoren niet wilden garanderen dat ándere sprekers het woord ‘eurobonds’ niet in de mond zouden nemen. Premier Rutte, die geen afstand durfde te nemen van het schandelijke meldpunt voor Oost-Europeanen, van de PVV. Ambtenaren op BZ, die niet naar boekpresentaties mochten die iets met Europa te maken hadden, en dan gegeneerd afzegden met de smoes dat ze plotseling op dienstreis moesten – terwijl ze thuis in Scheveningen achter de geraniums zaten.

Jarenlang sidderde iedereen voor populisten en stond die olifant er, nu is er ineens protest

‘Europese integratie’ op Haagse beleidsdocumenten werd omgedoopt tot ‘Europese samenwerking’. Hans van Mierlo wilde ooit Europa-onderwijs op scholen introduceren. Dat plan verdween na zijn aftreden in een la. Nooit meer iets van gehoord. Veel kinderen leren niets over Europa, behalve dat het een economisch clubje is. Nog iets geks: Europese instellingen hebben moeite om Nederlanders te rekruteren. Zelfs na speciale wervingscampagnes zijn er weinig Nederlandse kandidaten. Andersom loopt het even stroef: voor Nederlanders die het ver schoppen in Europa is er thuis geen carrièrepad. Een hooggeplaatste Nederlander zei laatst dat zijn collega’s geregeld telefoontjes uit hun land krijgen: wil je dit, ben je te porren voor dat? “Ons Nederlanders overkomt dat nooit.”

Die olifant, dus. In een land dat 70 procent van zijn export in Europa afzet en bovengemiddeld van de EU profiteert, maar altijd mekkert over geld en het trieste lot van de ‘nettobetaler’ (wist u dat Italië ook nettobetaler is?). Een land dat, uit welbegrepen eigenbelang, sinds 1952 aan alle Europese programma’s meedoet, in het hart van de Europese integratie zit – maar erover zwijgt omdat sceptici ermee aan de haal zouden kunnen.

Jarenlang sidderde iedereen voor de populisten en stond die olifant er. En ineens, dit jaar, is er een koor van protest. In eindeloze podcasts en artikelen wordt de olifant voorgesteld aan de Nederlandse burger. Pijnlijk? Nee, helemaal niet. De kiezer had hem zelf al ontmaskerd. En hij kan ermee leven.

De kiezer is niet gek. Hij weet dat China en Rusland het comfortabele Europa bedreigen. Hij weet dat de Amerikanen op Azië focussen en dat Europa zelf een antwoord moet formuleren. Wat hij waarschijnlijk niet weet, is dat Nederland nu met Spanje formuleert wat een ‘strategisch autonoom’ Europa inhoudt, en met Frankrijk een systeem heeft bedacht dat zorgt dat handelspartners Europese sociale en milieuregels respecteren. Maar dit zal hem eerder geruststellen dan alarmeren. Gelukkig doen we meer dan alleen Italianen platschelden en kunnen we ook constructief zijn.

Lees ook: Europese Volt rekent op een zetel in Den Haag

Dat Rutte laatst op een Europese top pleitte voor ‘vaccinsolidariteit’ met Afrikaanse landen, zodat China en Rusland het continent niet inpalmen, weten veel Nederlanders evenmin. Het VVD-programma waarschuwt juist dat Nederland geen „pinautomaat voor het gastland” moet worden. Ja, dat is hypocriet. Onnodig hypocriet: kiezers begrijpen echt wel dat het goed is om China en Rusland op afstand te houden, en dat Europa zoiets kan doen maar een landje als Nederland niet.

Dit is waarom D66 momentum heeft en een partij als Volt sterk opkomt. Zij zeggen hardop wat iedereen allang weet: dat Europa belangrijk voor ons is in een wereld die steeds onherbergzamer wordt, en dat Nederlanders niet de nieuwe Britten van Europa zijn. Integendeel: we zijn sinds Brexit hyperactief in Europa. En dat is prima zo.

Nieuwsbrief NRC Europa Onze EU-correspondenten over belangrijke voorstellen tot relletjes uit de wandelgangen Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 13 maart 2021