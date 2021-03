Nederland moet zich blijven inzetten voor vervolging van het Assad-regime

Tien jaar geleden werd – onder invloed van de Arabische Lente – de Syrische revolutie tegen het dictatoriale regime van Assad gelanceerd. De revolutie begon vreedzaam en zou meer dan een half jaar duren; sommige demonstranten droegen rozen, dansten en zongen.

Hazem Darwiesh is journalist en publicist.

Maar vanaf de eerste dag beschuldigde het regime de demonstranten ervan terroristen te zijn en antwoordde met arrestaties. Repressie nam telkens toe. Uiteindelijk werden hele wijken en dorpen gebombardeerd met vatbommen en zijn er zelfs chemische wapens ingezet.

De transformatie van de revolutie in geweld en het opnemen van de wapens door de rebellen was het onvermijdelijke resultaat van de intensivering van het geweld van het regime én van het feit dat veel officieren wegliepen uit het reguliere leger. Deze officieren vormden later de organisatie die bekend zou worden als het Vrije Syrische Leger.

Tegelijkertijd gebruikte het regime het terroristische Hezbollah en andere buitenlandse strijders die door Iran werden gesteund om de revolutie te onderdrukken. Ook liet het regime veel islamitische extremisten vrij uit zijn gevangenissen in een poging de revolutionairen een extremistische naam te bezorgen. Zo probeerde Assad zijn beschuldigingen van de revolutionairen te bevestigen, zijn bloedbaden te rechtvaardigen en zijn geloofsbrieven aan het Westen te presenteren als een beschermer van minderheden en secularisme in Syrië.

Corrupt regime

Het zou verleidelijk zijn om dit alles te omschrijven als louter een „conflict” tussen verschillende partijen en een burgeroorlog, zoals Ali Aljasem en Mohammad Kanfash onlangs in NRC deden (Nederland is nog niet klaar met de Syrische kwestie, 5/3). Zij belichtten de Nederlandse rol in Syrië sinds de revolutie veranderde in een internationale strijd tussen verschillende partijen. Maar ze lijken ook verder te willen gaan: uit hun artikel spreekt een wens het Syrische regime vrij te pleiten door te zeggen dat het onrealistisch is om het regime sancties op te leggen of het te berechten.

Dit voorstel is niet op feiten gebaseerd en komt op het moment dat de VN-Veiligheidsraad nog steeds onophoudelijk probeert Assad te straffen voor zijn misdaden. Maar ook op het moment dat de vervolging van de Syrische inlichtingenagent Eyad Al-Gharib in Duitsland nieuwe hoop creëert voor Syriërs: hoop dat de misdaden die het Syrische regime tegen hen heeft begaan niet ongestraft zullen blijven.

Het regime profiteert van de verslechterende levensomstandigheden en economie in Syrië na alle jaren van oorlog en vernietiging. Deze verslechtering is niet het gevolg van sancties, zoals Aljasem en Kanfash stellen, maar is een onvermijdelijk resultaat van de corruptie van het regime en zijn economisch en militair beleid.

Nog steeds weigert het regime serieuze concessies te doen in de lopende onderhandelingen met de oppositie onder toezicht van de VN. De echte „tikkende tijdbom” is niet het „conflict”, het is het voortbestaan van het Syrische regime en de straffeloosheid van zijn criminele officiers.

De menselijke kant

Aljasem en Kanfash beweren dat het geweld van het regime toenam door de steun van het Westen aan de gewapende facties, en dat Nederland van meet af aan koos voor één kant. Een surrealistische stelling: het Westen steunde de gewapende groepen pas nádat het geweld van het regime zich had verspreid. De steun van het Westen was gericht op de strijd tegen IS, niet op het omverwerpen van het regime. De kant die Nederland koos, was de menselijke kant van het Syrische volk.

Ze wijzen ook naar de Nederlandse steun aan de oppositierebellen in hun strijd tegen IS, en naar de ophef in 2018 over de identiteit van deze groepen. Maar de Nederlandse arabisten Jan Jaap de Ruiter en Rena Netjes maakten meerdere keren duidelijk dat deze groepen geen jihadisten zijn. Aljasem en Kanfash menen dat het Nederlandse beleid diepgang, realisme en een vooruitziende blik miste en moet inzetten op een nieuw beleid waarin niet wordt aangedrongen op het straffen van Assad en zijn regime. Hoewel deze straf op zichzelf geen nobel doel is, is het het enige middel om een einde te maken aan de crisis in Syrië en het lijden van de Syriërs.

Nederland heeft geen nieuw beleid nodig. De steun die het verleende aan gewapende facties of humanitaire organisaties droeg bij aan het verslaan van IS, het beteugelen van een crimineel regime en het verlichten van het lijden van Syriërs. Overgangsjustitie, het terugbrengen van alle ontheemden en het beginnen van serieuze onderhandelingen met de oppositie zijn de enige manier om deze bom te ontmantelen. Hier moet Nederland met zijn volle gewicht bij de EU en de VN op blijven aandringen.