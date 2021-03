Met de dassen verdwenen ook de bunzingen door het nieuwbouwproject

In Roermond houdt een dassenburcht de gemoederen al wekenlang bezig. In februari werd de burcht geruimd om de grond bouwrijp te maken voor de plannen van een projectontwikkelaar: Parkwijk ’t Ham, met 35 nieuwe woningen.

Hoewel de dieren normaal gesproken niet mogen worden verplaatst tijdens de paar- en zoogtijd, had de provincie Limburg nu voor een ontheffing gezorgd. In eerste instantie leek het alleen om twee volwassen dassenvrouwtjes te gaan die moesten worden geëvacueerd, maar later werden er ook nog twee jonge dasjes gevonden. In het opvangcentrum waar de vier dieren uiteindelijk naartoe zijn gebracht, liep een poging om de jongen met hun moeder te herenigen op niets uit: ze werden verstoten.

Einde verhaal? Nee, want inmiddels heeft de zoogdierwerkgroep van natuurorganisatie IVN Roermond aangifte gedaan tegen de projectontwikkelaar, omdat andere dieren – zoals bunzingen, konijnen en vossen – zouden zijn doodgedrukt of verstikt in hun holen. Ook zouden er bomen zijn gekapt waarin zich mogelijk eekhoornnesten – met daarin jonge eekhoorns – bevonden.

Hoe de zaak verder zal verlopen is nog onduidelijk, maar uit het buitenland blijkt wel dat projectontwikkelaars niet altijd makkelijk wegkomen met een simpel ‘sorry’. Zo werd in Zuidoost-Londen afgelopen december nog een boete van 600.000 pond uitgedeeld aan een bouwbedrijf dat in 2018 tijdens sloopwerkzaamheden de verblijfplaats van een kolonie kleine dwergvleermuizen had verwoest. Het was de grootste boete ooit voor wildlife crime, aldus de Britse krant The Guardian. Het bouwbedrijf betaalt niet alleen de boete, maar zal ook nog een donatie van 20.000 pond aan de Bat Conservation Trust.

Marterhopen

Overigens zijn het niet altijd nieuwbouwprojecten die voor verstoring zorgen. Wel vaker gaat er in stedelijk gebied wat mis met natuurbescherming. Zo werd in juni 2020 door de gemeente Rotterdam per ongeluk een stadsnatuurreservaat gemaaid, waarmee allerlei zeldzame bloemen – en daarmee ook het leefgebied van diverse insectensoorten – verdwenen.

En in de Rotterdamse buurt Hordijkerveld is eind vorig jaar groen weggehaald omdat daarin ratten zouden wonen. Maar de struikjes vormden tegelijkertijd het officiële onderkomen van steenmarters, en door die te verwijderen overtrad de gemeente Rotterdam de Wet natuurbescherming.

Inmiddels is de gemeente bezig om het marterleefgebied in ere te herstellen: er is nieuw laag struikgewas geplaatst, en er worden twee ‘marterhopen’ geïnstalleerd: kunstmatige schuilplaatsen die bijvoorbeeld bestaan uit opeengestapeld hout met holle ruimtes ertussen.

„Het was even schrikken, de marters houden zich nu naar verwachting ergens in de omgeving schuil”, zegt projectmanager gebiedsontwikkeling Lucas Vroom op de website van RTV Rijnmond. „Ik verwacht dat het over twee weken helemaal gereed is en dan is het wachten tot de marters terugkomen. We gaan het in de gaten houden met camera's.”

