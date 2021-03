Meer dan één glazen plafond

Het begon ooit als een grapje: een jaarlijkse fuif op 14 maart (in Amerika geschreven als 3/14) voor het getal π (pi), de wiskundige constante die ongeveer gelijk is aan 3,14. Om de schoonheid van wiskunde te vieren en het belang ervan te benadrukken, heeft Unesco deze datum inmiddels uitgeroepen tot Internationale Dag van de Wiskunde. Ja, het is heus.

George Csicsery: Secrets of the Surface The Mathematical Vision of Maryam Mirzakhani, Secrets of the Surface The Mathematical Vision of Maryam Mirzakhani, Vimeo , € 9,20. ●●●●●

Allerlei wiskundige attracties dus, dit weekend en de rest van de maand: de Heidelberg Laureate Forum Foundation organiseert een filmfestival met documentaires op 14, 15, 22 en 29 maart. Achtereenvolgens worden gestreamd: Math Circles Around the World, Hacking for the Commons, Man Ray et les équations shakespeariennes en Secrets of the Surface.

Met name deze laatste documentaire is de moeite waard. Protagonist is de Iraanse Maryam Mirzakhani, die een ster werd in de wiskunde. In 2014 won ze de Fieldsmedaille. „Ze was een van de meest voortreffelijke jonge wiskundigen. Het was duidelijk dat ze de shortlist zou halen”, zegt Ingrid Daubechies – toentertijd voorzitter van de International Mathematical Union – in de film.

Documentairemaker George Csicsery filmde in de VS, Iran en Canada, sprak met vrienden, collega’s en studenten van Mirzakhani – over haar jeugd, haar werk, haar persoonlijke leven, inclusief haar verwoestende ziekte: in 2017 overleed Mirzakhani aan borstkanker, veertig jaar oud.

Mirzakhani doorbrak meerdere glazen plafonds. Ze bewees dat je veel kunt bereiken in het leven, ook als je uit een land met allerlei restricties komt. „Ze werd een symbool voor hoop voor jonge mensen in Iran”, zegt haar landgenoot Hazhir Rahmandad in de documentaire.

Soms schakelt Csicsery van de persoonlijke naar de educatieve modus. Wetenschapsjournalist Erica Klarreich beschrijft Mirzakhani’s onderzoek, over gesloten lussen op gekromde oppervlakken. Visualisaties geven een aardig beeld van de abstracte wiskundige concepten die ten grondslag liggen aan haar werk.

Secrets of the Surface is op 29 maart gratis via Zoom te zien. Aanmelden: www.heidelberg-mains.org

