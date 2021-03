Dit weekend is er weer wielerbuffet met Frans Parijs-Nice en Italiaans Tirreno-Adriatico. Als klapstuk heeft de internationale wielrenbond UCI een nieuw onderdeel aangekondigd: als ze over de finishlijn zijn, wordt van wielrenners verwacht dat ze van elkaar afblijven. Het is een verzoek, vooralsnog staan er geen sancties op finishknuffelen.

Dat op het podium niet omhelsd mag worden, is al langer in het coronaprotocol opgenomen, maar toen de Belgische bond na Kuurne-Brussel-Kuurne en de Omloop, winnaars Mads Pedersen en Davide Ballerini hun teamgenoten in de armen zag vallen, viel het op dat omhelzen na de finish wel kon. Het coronaprotocol diende vanaf het podium naar de finishlijn te worden doorgetrokken.

Die knuffelmomenten gingen zo: Pedersen omhelst zijn teamgenoot, slaat hem op de helm en schreeuwt hem een bak aerosolen in het gezicht. Ballerini en zijn teamgenoot slaan de armen als lasso’s om elkaar en kirren elkaar in de nek. Op de helmen en de fietsen na, niets dat je op voetbalvelden niet te zien krijgt. Voor doelpunten zouden dit maar bescheiden vieringen zijn. Bij voetbal krijg je meestal een knuffelorgie te zien en niet enkel bij de finish maar bij elk punt. Het eerste doelpunt van Ajax tegen Young Boys was donderdag goed voor een zesmansomhelzing met vier man erbij voor de naknuffels. Toch heeft de UCI er werk van gemaakt. In hun coronaprotocol staat nu het verzoek niet te omhelzen na de finish. Het is niet dat ze bang zijn voor het eventuele besmettingsgevaar dat knuffelen oplevert en ook niet dat ze denken dat het virus zich anders gedraagt op asfalt dan op gras. Ze willen rekening houden met hun voorbeeldfunctie en met de rest van de samenleving die ook niet omhelzen mag.

Dit knuffelverbod herinnerde mij aan vroeger, aan toen we mijn vader in de gevangenis van de Uruguayaanse dictatuur bezochten. Kinderen onder de twaalf hadden de luxe hun vaders in de bezoekerstuin te mogen zien. Het volwassenenbezoek vond plaats aan tafels waar je van elkaar gescheiden werd door plexiglas. Mijn zus, mijn vader en ik wandelden één uur rondjes in de tuin over door gevangenen onderhouden grindpaden. We mochten praten, zitten en lopen, maar elkaar aanraken was verboden en omhelzen al helemaal. Een keer vond een snotneus van een militair dat we te dicht tegen elkaar zaten. Hij kwam naar ons toe en zei daar iets van. Mijn vader stond op, bleek iets langer te zijn dan de snotneus en hij gromde: „U corrigeert mij niet waar mijn dochters bij zijn.” Iets deed de soldaat aftaaien.

Dit is geen aanmoediging om knuffelverboden aan laarzen te lappen en al helemaal niet om de huidige maatregelen aan dictaturen gelijk te stellen. Ouders mogen nu naar huis, terwijl ze onder militaire regimes in cellen achterblijven. Als je onder onze dictatuur toch aan elkaar zat, was de sanctie dat de geknuffelde met klappen in de isoleercel eindigde. Dan leer je wel het van elkaar afblijven tot topsport te verheffen. Nu gaan we meemaken hoe professionele wielrenners het er op dat onderdeel vanaf brengen.

Carolina Trujillo is schrijfster.