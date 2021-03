Kabinet wil einde aan zwijgcontracten in de zorg

Het kabinet wil een verbod op zogeheten zwijgcontracten in de zorg. Dit zijn overeenkomsten waarin afspraken tussen een patiënt en een zorgaanbieder staan, die de patiënt verbieden om in geval van een incident met anderen te praten over wat hem overkomen is. Hierdoor mag hij bijvoorbeeld niet naar de inspectie stappen of zijn verhaal in de media vertellen. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer, zo meldt zijn ministerie vrijdag.

„Juist in de zorg is het belangrijk dat er van fouten wordt geleerd”, aldus De Jonge. „Waar mensen werken, worden nu eenmaal fouten maakt: dat is niet het punt. Het is wel een punt als je probeert die fouten toe te dekken en slachtoffers het zwijgen op probeert te leggen. Daar moeten we een eind aan maken.”

In 2016 pleitte toenmalig minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD) al voor een wettelijk verbod op zwijgcontracten, naar aanleiding van de dood van Rogier Mooij, in 2014. De 21-jarige hockeyer zou zijn overleden door medische fouten; het ziekenhuis had zijn familie betaald om hierover te zwijgen.

Volgens het ministerie is er de afgelopen jaren „een aantal keer” een zwijgcontract gesloten na „ingrijpende gebeurtenissen”. Het is niet bekend om hoeveel overeenkomsten het precies gaat. Hoewel er het afgelopen jaar geen meldingen van zwijgcontracten zijn gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, vindt De Jonge het wel belangrijk dat wettelijk wordt vastgelegd dat deze overeenkomsten niet door de beugel kunnen. Daarmee worden volgens hem zwijgcontracten die toch nog worden opgesteld, automatisch ongeldig.