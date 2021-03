‘Ik voel me in Nederland op mijn plek. Ik houd van aanpakken en plannen’

Corinna: „Ik vind de lockdown niet zo erg, het heeft niet zoveel impact op mijn leven. Het enige wat ik ontzettend mis is reizen. Afgelopen jaar was ik van plan naar Marokko te gaan, naar Boedapest en naar de bergen in Oostenrijk. Maar ik heb alleen mijn ouders in Duisburg opgezocht. Ik woon alleen, ben groot kerstfan en enig kind. Ik ben twee keer in mijn leven niet thuis geweest met Kerst, toen woonde ik in de VS.

In het kort Corinna Glasner (35) komt uit Duitsland, studeerde medische biologie in Münster en deed een topmaster medische en farmaceutische wetenschappen in Groningen. Ze deed onderzoek aan de Northwestern University in Chicago en promoveerde in medische microbiologie in Groningen. Na een postdoc in Cambridge is ze nu onderzoeker en projectcoördinator bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). In de Duits-Nederlandse grensstreek leidde ze de afgelopen jaren twee grote projecten op het gebied van antibioticaresistentie en infectiepreventie. Ze verdient twee keer modaal en woont in Groningen.

„Toen ik dertien was, ging ik voor het eerst, op concertreis door Pennsylvania met mijn orkest. Daar ben ik verliefd op het land geworden. Ik ging boeken lezen en films kijken in het Engels. Dat was niet gebruikelijk in Duitsland, waar alles wordt nagesynchroniseerd. Na mijn eindexamen heb ik een jaar in een voorstad van Chicago gewoond als au pair. The best year of my life. Ik was al jaren fan van American football. Het eten, de mogelijkheden, de mensen, alles trok me. Ik heb veel gereisd en meer dan dertig staten gezien. Mijn bachelor deed ik in Duitsland. Daarna wilde ik zo snel mogelijk terug, maar studeren in de VS is heel duur. Waar wordt nog meer goed Engels gesproken, dacht ik toen. Engeland was nog steeds te duur, voor Zweden was ik net te laat, dus het werd Nederland. Na mijn jaar als au pair was dit de beste keuze die ik heb gemaakt.

„Ik heb een topmaster gedaan in medische en farmaceutische wetenschappen in Groningen. Ik ben twee keer voor werk vertrokken naar het buitenland – naar Chicago en Cambridge – maar altijd teruggekomen. Ik voel me in Nederland gewoon helemaal op mijn plek. Ik waardeer heel erg de openheid en de eerlijkheid van de Nederlanders. Ik houd gewoon van dingen aanpakken en plannen. In Duitsland is veel meer bureaucratie, het land loopt ook echt wel achter op het gebied van technologie. Terwijl ik al mijn boodschappen digitaal doe, alles van Apple heb en mijn hele leven via deze apparaten organiseer. In Duitsland moest ik laatst nog de aanvraag voor een ID-kaart uitprinten en ondertekenen.”

Q-koorts

Corinna : „Ik sta op tijd op, om 7.07 uur gaat mijn wekker en om 7.30 uur stap ik onder de douche. Ik mediteer tien minuten, doe een paar yogaoefeningen, schrijf in mijn dagboek, houd het nieuws bij en breng mijn haar in orde – dat kost altijd even tijd. Om negen uur zit ik hierboven in mijn kantoor en begin ik met werken. Afspraken heb ik het liefst pas vanaf 10 uur, daarvoor doe ik mails en plan ik de dag en week.

„Aan het eind van mijn promotietraject heb ik Q-koorts gekregen. Ik heb er heel erge vermoeidheid aan overgehouden. In 2018 hoorde ik dat ik Grave’s disease heb [een immuunziekte waarbij de schildklier te veel hormonen produceert]. Omdat je tegen de gevolgen van beide ziektes niet echt iets kunt doen, ben ik veel bewuster gaan leven en eten. Ik ben me bezig gaan houden met ayurveda, heb mijn leefstijl aangepast, doe aan meditatie. In de middag eet ik meestal alleen fruit. Sinds de zomer eet ik ook bijna geen vlees en vis meer. Ik merk er alleen niks van, maar ik weet dat het gewoon op de lange termijn goed voor me is.

„In 2019 moest mijn schildklier eruit, omdat de medicijnen die ik slikte mij een verhoogd risico op vasculitis [ontsteking van vaten] gaven. Wat kan ik doen om dat risico te verkleinen, vroeg ik de arts. Minder werken, zei ze. Dus dat ben ik maar gaan doen. Ik heb nu een aparte iPad die ik ’s avonds en in het weekend gebruik en daar staat niks op qua werk. Op mijn telefoon heb ik alle werkgerelateerde notificaties al langer geleden uitgezet. Dat geeft me veel rust.

„Ook goed plannen geeft me heel veel rust. Ik plan altijd twee uur in als ik weet dat iets me een uur kost. Als ik dan na drie kwartier klaar ben, kan ik mezelf op de schouder kloppen. Haha, dat is echt superleuk!

„Sinds de coronapandemie is mijn hele dag volgepland met vijf tot tien Teams-afspraken. De tijd van zelf petrischaaltjes bestuderen ligt achter me. Omdat ik altijd graag en goed plan en dingen snel afmaak, word ik vaak voor coördinerende rollen gevraagd. Ik moet nog leren nee zeggen, haha.

„Maandag en vrijdag probeer ik vrij te houden om ook nog mijn werk inhoudelijk te kunnen doen: plannen uitwerken, manuscripten van mijn promotie-studenten lezen of contracten checken bijvoorbeeld. Ik stop meestal rond een uur of zes. In de zomer ga ik dan wandelen, in de winter doe ik dat eerder in de middag. Overdag check ik bijna geen Whatsapp, daarvoor heb ik het vaak te druk. Ik neem wel elke dag de tijd om gezond te koken, ook voor het ontbijt.”

„Ik houd me heel goed aan de coronaregels, dat vind ik belangrijk, al is het risico om corona in een winkel op te lopen best klein. Als ik ga wandelen, houd ik een mondkapje op. Waarom niet? Het beschermt ons en doet geen pijn. Ik wil anderen ook beschermen.

Bordspelletjes

Corinna: „Tussen acht en negen kijk ik Netflix. Om half tien lees ik nog wat, van misdaadromans tot wetenschappelijke boeken. Een keer per jaar doe ik een vakantie alleen, zonder digitale apparatuur: geen iPhone, geen iPad of laptop, geen internet, alleen boeken.

„Voor corona speelde ik veel bordspelletjes met vrienden thuis, gingen we samen eten of naar de bios. Sinds corona zie ik doordeweeks eigenlijk geen vrienden, alleen in het weekend. De kans bestaat toch dat je besmet raakt, dus dan zie ik de volgende liever pas een week later.

„Tussen de eerste en tweede golf heb ik wel tijd gemaakt voor daten, maar nu ga ik niet thuis afspreken bij vreemden. Sowieso zou ik niet zo snel vreemde mensen in mijn huis halen of naar hen toe gaan.

„Ik snap gewoon hoe besmettingen werken. Daar lees ik heel veel over en mijn collega’s doen er veel onderzoek naar, dus ik vind deze regels echt heel belangrijk en nuttig. Volgend jaar vieren we wel weer ‘normaal’ Kerst.”

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

Hoe doen zij het? Opstaan Om 7.30 uur. „Ik begin om 9 uur met werken, ik ben geen ochtendmens.” Spitsuur De hele dag door. „Ik word continu gebeld en gemaild.” Huisdieren Nee. „Ik houd echt niet van huisdieren. Ik heb alleen heel veel elanden in mijn huis. Dat is de invloed van mijn peettante uit Zweden.” Laatste grote uitgave „Afgelopen zomer heb ik een hovenier mijn tuin een make-over laten geven. Nu heb ik een superleuke tuin, die ik helemaal zelf heb bedacht en gepland tijdens de eerste coronagolf. Hulp in de huishouding „Zeker, ik kan niet meer zonder. Sinds ze komt schoonmaken, een keer per week, heb ik nooit meer mijn huis zelf schoongemaakt. Woning Een koophuis in Groningen, een tussenwoning van 105 vierkante meter met tuin. „Ik heb drie verdiepingen, dat is echt een luxe in de coronatijd. Ik heb boven een werkkamer ingericht.” Naar bed Om tien uur. „Ik lees tussen half tien en tien, om negen uur stop ik met werken aan het scherm.”