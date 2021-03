Het spektakel van circus Baudet weegt niet op tegen de leegte van de voorstelling

Wat er mis is met de tv-incarnatie van de verkiezingscampagne 2021? „Jij wil het hebben over het huurplafond, gaswinning, veestapel, institutioneel racisme, de doorstroom van sociale naar middenhuur, het afschaffen van de jubelton, maar je weet alleen dat Ruud de Wild niet wilde praten met Sylvana Simons want die vond hij te polariserend en daarna ging hij homeopathisch verdunnend schilderen met de man die het Neurenbergtribunaal ‘illegitiem’ noemde.”

Columnist Johan Fretz legde de vinger op de zere plek in Kies wat, het programma waarmee BNNVARA millennials hun keuzestress wilde ontnemen met „alleen de inhoud”. Nu ja, en presentator Tim Hofman, „want anders kijken jullie niet”.

Die zelfaanprijzing wierp dadelijk de vraag op of het wat was, dat Kies wat. Binnen een paar minuten was in elk geval duidelijk dat Kies wat wat anders was. Centraal stonden vijf thema’s, van belang voor in elk geval de linksleunende jongere: wonen, werk, discriminatie, onderwijs, klimaat. Op wandschermen waren tientallen zweefkiezers te zien die – een verademing – niet hoefden te zeggen op wie ze stemden, maar alleen met rood of groen konden aangeven of ze al waren ‘geland’ bij een partij.

De blokjes begonnen met het verhaal van een ervaringsdeskundige. Daarop volgde geen rituele wedren tussen partijstandpunten, maar een heldere uiteenzetting over de kwestie door iemand die ervoor had doorgeleerd. Als laatste legde historica Eveline van Rijswijk uit hoe de verschillende partijen erover dachten. Niet al die standpunten pasten in een paar minuten, maar deze opzet was een mooie afwisseling in weken waarin de realiteit vaak een voetnoot bij de meningen is.

Kies wat werd door Fretz passend afgesloten met de aansporing „in godsnaam, kies wat”, maar in de avonduren die volgden werden vooral zijn cynische openingswoorden bevestigd. Het inhoudelijke gesprek verdween weer razendsnel naar de achtergrond. NPO1 bracht het eerste van drie debatten tussen Mark Rutte en Geert Wilders. Het ging uiteraard over huisdieren, zowel honden als katten. Verder tetterde Wilders minutenlange tirades over de islam de ether in. Tegenover hem stelde Rutte dat veel moslims al „derde- of vierdegeneratiemigranten” waren en dus Nederlanders. Met de hartelijke groeten van de premier van alle Nederlanders aan de tweede (en eerste) generatie migranten.

In het kader van wat schrijver Auke Hulst op Twitter ‘horizontale horrorprogrammering’ noemde, zat Thierry Baudet bij Jinek. Verslaggever Jaïr Ferwerda was op bezoek geweest bij Baudets ex-fractiegenoot Theo Hiddema, die zei dat hij wegens appgroeps-ellende bij Forum voor Democratie was vertrokken. Baudet stelde dat Hiddema dat niet had gezegd. Jinek: „We kunnen de band nog een keer afspelen.” Aldus geschiedde, Hiddema zei hetzelfde, Baudet had opnieuw iets anders gehoord – tot zichtbare ergernis van Jinek.

Baudet – die ook nog een privé-definitie van oversterfte bleek te koesteren - bleef in de verdediging, mede door de ijzige sfeer tussen de feitenbuiger en de presentator. Jinek heeft Circus Baudet de afgelopen jaren vaak binnengehaald, maar inmiddels zal daar ook wel doordringen dat het spektakel niet opweegt tegen de leegte van de voorstelling.

Het eindigde grimmig. Cabaretier Martijn Koning opende in zijn slotwoord nog maar eens vol de aanval op Baudet, over antisemieten, racisten, bruinhemden, de afkomst van Baudets vriendin en die van zijn familie. Tja. Daarop schoof Baudet zijn stoel naar achteren en nam hij de benen. Achter Koning bewoog nog een gordijn, maar er verscheen niemand meer. Het circus was voorbij.