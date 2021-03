Grote ontvoering op Nigeriaanse campus, zeker dertig studenten nog vast

Nog zeker dertig studenten in Noordwest-Nigeria zijn in handen van een gewapende bende die hen had ontvoerd. Dat hebben de Nigeriaanse autoriteiten vrijdag bekendgemaakt, melden internationale persbureaus. In totaal zouden er donderdagavond 210 studenten en medewerkers van het Instituut voor Bosbouwonderzoek in de stad Kaduna zijn ontvoerd na een aanval op hun instelling. De Nigeriaanse krijgsmacht wist vrijdagochtend zo’n 180 van hen te bevrijden. Het is de vierde keer sinds december dat er in Nigeria een grootschalige ontvoering van scholieren of studenten plaatsvindt.

Wie de daders zijn, is vooralsnog niet bekend. Volgens de Nigeriaanse autoriteiten gaat het om „een grote groep gewapende bandieten”. De krijgsmacht werkt eraan om de vermiste studenten op te sporen en vrij te krijgen. Onder de slachtoffers zijn zowel mannen als vrouwen.

Massaontvoeringen van studenten en schoolgaande kinderen komen vaker voor in Nigeria. Eerder deze maand werden zo’n 280 ontvoerde meisjes ontvoerd uit de deelstaat Zamfara en in december 344 studenten uit de deelstaat Katsina. De ontvoeringen zijn voor criminelen een lucratieve handel, vanwege het losgeld dat zij vragen. In het noorden van Nigeria zouden duizenden criminelen actief zijn die zich hierop toeleggen. Tussen juni 2011 en maart 2020 zou de overheid 15 miljoen euro hebben betaald aan kidnappers.

