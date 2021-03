Grafisch ontwerpers pakken verkiezingsposters aan

De posters van politieke partijen op billboards, plakpalen en bushokjes zijn vaste prik bij de verkiezingsstrijd. Maar, zag grafisch ontwerper Casper Herselman, na 173 jaar Nederlandse democratie worden de traditionele posterdesigns wel erg voorspelbaar. Herselman: „Ze zien er allemaal hetzelfde uit. Een fotootje van de lijsttrekker, een logootje, en als je geluk hebt een oneliner, meestal zonder inhoud – iederéén is voor een betere toekomst. Ik had graag bij het posterontwerp van D66 gezeten, want het lijkt wel of ze een homeopathisch geneesmiddel aankondigen, met al dat groen en zonlicht. Een campagneposter moet over de inhoud gaan.” Daarom richtte hij, samen met Stichting Antishit en de Nieuwe Bossche School, ‘Algemene Beschouwingen’ op – een platform waar designers worden uitgedaagd alternatieve verkiezingsposters te maken.

Ontwerp van Maia Matches

Ruim 210 ontwerpers deden mee. Opvallend is dat de meeste ingezonden affiches niet pleiten voor één partij, maar voor een boodschap. Zo wordt er veel opgeroepen tot een stem op een vrouw. Of, zoals de poster van striptekenaar Maia Matches het uitdraagt: Hé trut, Stem op een wijf! Matches: „De borsten doen al het werk. De vrouw op de poster is mijn alter ego Bitch, die in mijn strips opduikt om mannen bewuster te maken van hun slechte daden door geweld en seks te gebruiken.”

Ontwerp van Adrien Stanziani

Andere ontwerpers grepen de oproep van Algemene Beschouwingen aan voor een persiflage. Adrien Stanziani tekende Geert Wilders met een stempotlood op zijn neus gedrukt. „Wilders die met zijn pen speelt in de Kamer is een bekend beeld”, verklaart Stanziani. „De poster is niet vóór of tegen Wilders. Ik ben rechtbanktekenaar, en Wilders zit regelmatig in de rechtbank, daarom koos ik hem.”

Ontwerp Mink Couteaux

Illustrator Mink Couteaux was een van de weinigen die daadwerkelijk een alternatieve campagneposter voor een partij maakte. Hij tekende Khadija Arib, nummer 2 op de PvdA-lijst, bijna in Che Guevarastijl. Couteaux: „Partijen geven tonnen uit aan grafische bureaus, en die maken precies dezelfde posters die niemand aanspreken. De PvdA kan dus wel een poster voor een jonger publiek gebruiken.”

Zestig posters van Algemene Beschouwingen hangen in de abri’s van Den Bosch, in aanloop naar de verkiezingen op 17 maart. Op die datum is er overigens nóg een belangrijke verkiezing, vertelt Casper Herselman. Dan wordt ook de beste alternatieve campagneposter gekozen.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg de verkiezingscampagne op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 12 maart 2021