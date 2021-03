Gevonden menselijke resten nabij Londen zijn van vermiste Sarah Everard

De menselijke resten die deze week zijn gevonden in een bos buiten Londen zijn van de 33-jarige Sarah Everard. Dat hebben de autoriteiten vrijdag bevestigd. Everard verdween op 3 maart terwijl ze na een bezoek aan een vriend in Zuid-Londen naar huis liep. Woensdag is een Britse politieagent aangehouden in de zaak; hij wordt verdacht van ontvoering en moord. De zaak heeft in het Verenigd Koninkrijk veel onrust veroorzaakt, vooral onder vrouwen, die zich op straat onveilig of geïntimideerd voelen.

„Ik weet dat het publiek verdrietig en boos is over wat er is gebeurd en ik deel die gevoelens”, zei Nick Ephgrave van de Metropolitan Police vrijdag buiten het politiebureau van Londen. „Ik erken ook de bredere bezorgdheid die terecht wordt geuit over de veiligheid van vrouwen in openbare ruimtes in Londen en ook elders in het land.” Hij stelt dat er enkele honderden agenten op de zaak zijn gezet.

Premier Boris Johnson sprak zich donderdag op Twitter uit over de zaak. „Ik ben geschokt en zeer verdrietig over de ontwikkelingen in het onderzoek naar Sarah Everard. Net als de rest van het land zijn mijn gedachten bij haar familie en vrienden. We moeten snel werken om alle antwoorden op deze gruwelijke misdaad te vinden”, aldus de premier. Ook minister Priti Patel van Binnenlandse Zaken heeft vrijdag op de zaak gereageerd, overigens nog voordat bleek dat de menselijke resten van de vermiste vrouw zijn. „Iedere vrouw en elk meisje zou zich vrij moeten voelen om op straat te lopen zonder ook maar het minste gevoel van angst voor intimidatie, misbruik of geweld.”

‘Vreselijke misdaad’

Everard werd voor het laatst gezien op 3 maart om 21.30 uur in het zuiden van Londen. Het is onduidelijk of ze daarna nog thuis is geweest. Haar familie heeft iedereen die meer informatie heeft over deze „vreselijke misdaad” donderdag opgeroepen zich te melden. „Sarah was slim en mooi - een geweldige dochter en zus.”

De aangehouden man, een veertiger, was als agent verantwoordelijk voor de beveiliging van diplomatieke gebouwen, waaronder het paleis van Westminster, aldus de BBC. De Londense politie noemt het feit dat de verdachte een politieagent is „zowel schokkend als zeer verontrustend”.

Sinds de verdwijning van Everard delen veel Britse vrouwen op sociale media hun ervaringen met seksuele intimidatie, aanranding en de angst om ‘s avonds alleen de straat op te gaan. Dat een politieagent in deze zaak is gearresteerd is „des te angstaanjagender”, aldus Mandu Reid, leider van de Britse feministische beweging Women’s Equality Party op Twitter.