Geen vervolging Slob voor reactie op anti-homoverklaring scholen

Demissionair minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs, ChristenUnie) zal niet worden vervolgd vanwege zijn uitspraken over zogeheten identiteitsverklaringen op orthodox-protestantse scholen. Justitie oordeelde vrijdag dat Slob parlementaire immuniteit geniet en daarom niet kan worden vervolgd. Bovendien waren zijn uitspraken volgens het OM niet strafbaar omdat hij die deed in een Kamerdebat over de vrijheid van onderwijs. Daarnaast zou Slob in zijn uitingen geen groep mensen opzettelijk hebben beledigd of aan hebben gezet tot discriminatie vanwege iemands geaardheid.

Slob zei in november in de Tweede Kamer dat scholen ouders mogen vragen een verklaring te ondertekenen waarin staat dat het huwelijk een bijbels verbond is tussen een man en een vrouw. Ook werd in die verklaring aan ouders gevraagd om een homoseksuele levenswijze af te keuren. Hoewel scholen kinderen niet mogen uitsluiten vanwege hun geaardheid, zo zei de minister, mogen ze ouders wél vragen hun grondslagen te onderschrijven. Hierop werd elf keer aangifte tegen hem gedaan; Slob zou met zijn uitspraken het afkeuren van homoseksualiteit hebben getolereerd.

Tegen reformistische scholen werd ook aangifte gedaan. Omdat een specifieke situatie ontbrak, heeft het OM naar eigen zeggen geen oordeel kunnen vellen over de strafbaarheid. En al was er wél een specifiek geval, zo stelt justitie, dan nog was er „zeer waarschijnlijk” geen sprake van een strafbaar feit omdat een identiteitsverklaring kan worden gezien als een „directe uiting van de godsdienstige grondslag van de school”.

Ophef

Slob, die met het tolereren van de identiteitsverklaringen de vrijheid van onderwijs (artikel 23) beoogde te beschermen, zorgde met zijn reactie voor flink wat ophef in de Tweede Kamer. Met name de PvdA, D66, GroenLinks en de SP waren verbijsterd dat de minister leerlingen aan de ene kant een veilige leeromgeving zegt te willen bieden, maar scholen tevens toestaat homoseksualiteit af te wijzen. Een motie door deze partijen ingediend en ondertekend door coalitiepartner VVD riep Slob op een einde te maken aan de omstreden verklaringen.

Ook buiten de Kamer ontstond commotie; ‘Arie’ werd op Twitter trending topic en politienetwerk Roze in Blauw deed op Facebook een oproep om aangifte te doen tegen Slob. Belangenvereniging COC noemde de uitspraken ‘onbegrijpelijk’. “Het is onacceptabel als scholen afwijzing propageren van mensen om hun seksuele oriëntatie”, stelde voorzitter Astrid Oosenbrug. Nog diezelfde maand kwam de bewindsman terug op zijn uitspraak en stelde dat hij de identiteitsverklaringen afkeurt omdat iedere leerling zich volgens hem veilig moet voelen.

