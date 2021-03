‘In mijn eigen taal kan ik niet zeggen: mijn vader is verslaafd’

Sholeh Rezazadeh (31) woont in de plint van de enige honingraatflat in de Bijlmer die niet is gesloopt. Dwars door de glazen voorpui zie ik haar de trap afkomen, paarse panty, smaragdgroene jurk, roze lippen. In haar roman De hemel is altijd paars staat dat in haar geboorteland Iran gasten herhaaldelijk ‘sorry voor de moeite’ zeggen als ze door iemand thuis worden ontvangen, dus ik begin vast. Ze lacht bedeesd en zegt dat ze iets heel simpels heeft klaargemaakt, dat ze het met liefde heeft gedaan en bovendien erg van koken houdt. In de keuken is de tafel gedekt en hoeft de kashk-e-bademjan in de pan alleen nog even warm te worden gemaakt.

Hoe lang woonde ze nou ook alweer in Nederland? Sinds 2017? Nee, nee schudt ze. 2015. Vijf jaar. Alsnog een krankzinnig korte periode waarin ze de taal machtig werd en prijzen won met haar proza (Agora Lettera Schrijfwedstrijd, 2018) en haar poëzie (El Hizjra Literatuurprijs, 2019). En nu maakt ze haar literaire debuut met een Nederlandstalige roman die begint als een verhaal over een Iraanse emigrante die wortel probeert te schieten in Amsterdam. Ze raakt voorzichtig bevriend met een Nederlandse vrouw en een oudere, zonderlinge man en beleeft een prille liefde met Mees die eerst wordt aangetrokken door haar anders-zijn, maar uiteindelijk de ‘normaalheid’ en nuchterheid van zijn eigen achtergrond verkiest boven de hare.

Tranen rollen

Het boek, zeg ik, ademt een en al eenzaamheid. Ja, zegt ze, het klinkt weifelend en bevestigend tegelijk. Ze vertelt over een Iraanse avond waarop ze een van haar gedichten voordroeg en tranen zag rollen over het gezicht van een Iraanse vrouw in de zaal. Later bleek die vrouw al sinds haar vierde in Nederland te wonen, veel langer dus dan Sholeh, maar het gemis of de heimwee naar het land van „zon, bergen en uitbundig gelach” was er niet minder om. Nog voor ik heb gevraagd of het een Perzisch of Nederlands gedicht was, vraagt ze: „Wil je het horen?” Ze sluit een paar seconden haar ogen en declameert uit haar hoofd een gedicht van zeker dertien strofen over wolken, trams en tulpen, twee keer onderbroken door zinnetjes in haar moedertaal. „Dat was het”, besluit ze en ze staat op om in de pan te roeren.

Waarom haar romanpersonage haar land verruilt voor Nederland blijft lang een mysterie, tot iets over de helft van het boek blijkt dat de ontworteling al in Iran was begonnen. Met een moeder die deze dochter nooit had gewild, en een vader die haar aanvankelijk koestert, maar die gaandeweg verdwijnt achter de dampen van zijn opiumverslaving. „Het is semi-autobiografisch”, zegt Sholeh uit zichzelf. „Een beetje fictie, een beetje non-fictie.” De jonge emigrante – gevoelig en dromerig – lijkt op haar. Maar die moeder, die heeft ze een „stukje erger” gemaakt dan haar eigen moeder was. De enige die helemaal echt is, zegt ze, dat is de vader.

Egoïsme

Ze schenkt thee in porseleinen kopjes, schoteltje eronder, en springt op om nog wat „versiering” te pakken voor het gerecht dat ze op tafel zette. „Aubergines, knoflook, en kashk, een soort jonge kaas, maar het is geen kaas.” Verontschuldigend: „Ik hoop dat het niet te exotisch is.” Het was nooit haar bedoeling om over haar vader te schrijven, zegt ze. „Het zou een verhaal zijn over emigratie en liefde, over hoe iemand zich voelt in een vreemd land.” Maar toen ineens – „hups” – sprong haar vader in het verhaal. „En zo gek, vanaf het moment dat het over zijn negatieve kanten ging, schreef ik direct in het Nederlands, daar heb ik geen Perzische versie van.”

De rekening

Bij Sholeh Rezazadeh thuis in Amsterdam Zuid-Oost zwarte thee met kardemom kashk-e-bademjan (Perzisch gerecht met aubergine en witte kaas/yoghurt) gemengde sla met radijs Totaal 0 euro

En ontdekte ze haar vaders geheim op dezelfde manier als in het boek? Doorzocht ze stiekem zijn kamer op zoek naar bewijzen? Ze knikt van ja. „Ik heb het heel lang weggeduwd. Nee, hij rookt niet. Nee, hij is niet verslaafd.” Van buiten leek alles normaal, zegt ze. „Hij had een baan bij de overheid, mijn moeder werkte ook. We zijn niet echt rijk, maar ook niet arm. Hij wandelde in de bergen met mij. Hij gaf me boeken en gedichten om te lezen.”

Maar de twijfel „groeide in haar hoofd”. Hij was nooit een man met veel sociale contacten, maar langzamerhand merkte ze dat hij ook afstand nam van haar. „Ik dacht eerst: ik ben geen klein meisje meer, daarom doet hij zo anders. Hij zat steeds vaker alleen, in een andere kamer, deur dicht. En altijd die geur…” Ruikt opium lekker? Nee, schrikt ze. „Het is heel… naar.” Ze moet een jaar of vijftien zijn geweest toen haar moeder de waarheid in haar gezicht „klapte”. „Ze zei: ‘Kijk dan, het is wél zo, je vader is verslaafd.’” En toen? „Ik was boos. Heel boos op hem. Waar komt dat egoïsme vandaan? Hoe kan je zo weglopen voor je verantwoordelijkheden? Waarom denk je niet aan je familie, aan je kinderen die van je houden?”

Opium klinkt – in Nederlandse oren – als iets van lang geleden (VOC) of ver weg (China, Midden-Oosten). Hoe gangbaar is het in Iran? Is het zo extreem als heroïnegebruik in Nederland, of eerder zo laagdrempelig als marihuana? Is het duur? Is het een veelvoorkomende verslaving? Ze zoekt naar antwoorden die zij ook niet heeft. Dit weet ze wel: opium is in haar geboorteland redelijk makkelijk te verkrijgen, maar ze kende in haar naaste omgeving niemand die het gebruikte. Zoals ze ook niet weet hoe haar vaders opiumgebruik ooit is begonnen. „Opium is niet iets voor een feest, het is voor verdriet, voor verdoving, vergeten.”

Haar vader, ooit een „gevoelige, wijze en actieve man” verdween langzamerhand achter de dampen van de verwarmde stukjes opium die hij inhaleert. „Van binnen en van buiten blijft er niets van hem over, hij gaat kapot.” Zijn gebit, ooit zo mooi dat iedereen er jaloers op was, is verbrokkeld, zijn huid is verkleurd, hij slaapt een groot deel van de dag, en als hij wakker is, is hij „down” en onbereikbaar.

Rust en verdoving

Ze herkent in hem haar eigen gevoeligheid, haar liefde voor taal en literatuur, en zelfs zijn behoefte aan verdoving en vluchten. „Het gevoel dat je de mensen niet begrijpt, en zij jou niet.” Maar van de weeromstuit blijft ze overal verre van. „Alles begint met de eerste stap.” Ze rookt niet en voor al het andere is ze bang. „Zelfs voor alcohol. Ik vrees niet voor mezelf, maar ik weet hoe erg je andermans leven ermee in brand kunt zetten.” Zij vindt „rust en verdoving” in de literatuur, zegt ze. „Schrijven is mijn alcohol, mijn cocaïne, mijn feestje.” Is het niet ook gewoon hard werken? „Jawel. Het is soms zwaar. Je doet het voor de bevrediging als het af is. Zoals je hard traint voor het gevoel daarna.”

Was haar vader de reden Iran te verlaten? Nee, zegt ze. „De liefde bracht me naar Nederland.” Zij was een van de weinigen in haar vriendenkring die er níét van droomde naar het buitenland te gaan. Maar ja, zegt ze, ze leerde een man kennen, een bioloog uit Nederland. „En toen zei Nederland: ‘Kom hier.’” Vanaf dag een, zegt ze, is ze de taal gaan leren. „Ik zag het als een kans.” Ze wilde altijd al schrijver worden, maar, zegt ze, in Iran is dat niet echt een beroep. Bovendien, het was haar vaders wens dat ze arts zou worden. „Hij had een broer die arts was. Een paar maanden na zijn afstuderen overleed hij door een auto-ongeluk. Misschien had mijn vader een soort verlangen naar een andere arts in het gezin. Ik wilde hem helpen met die droom.”

Waar kwam mijn verdriet, de onrust vandaan?

In Nederland, ver weg van alle afleiding van werk en studie, kon ze terugkijken op haar leven daar. „Waar kwam mijn verdriet, de onrust vandaan? Wat maakte de grond daar zo giftig? Ik durfde na te denken over wat er met mijn vader is gebeurd, wat er met ons is gebeurd, en met ons door mijn vader is gebeurd.” Nooit eerder sprak ze met iemand over haar vaders probleem. „Over dat thema heb ik nog met niemand in het Perzisch gesproken. Ik kan in mijn taal niet zeggen: mijn vader is… zo.”

Schrijvend in het Nederlands kon ze het wel. „Er was afstand tussen mij, de taal en de woorden. Zoals je soms ook makkelijker een diep gesprek kunt voeren met een vreemdeling.” Haar geliefde ontdekte ook pas in schrift wat haar vader precies mankeert. „Hij was gechoqueerd, bijna boos, of beter: teleurgesteld. Hij zei: we praten zo vaak over je vader, altijd positief, maar nooit over dit. Hij begrijpt het nu. Het is zwaar. Ik had het er met niemand over, zelfs niet met mezelf.”

Ze stelt voor te verkassen naar de andere kant van het huis, de zonnige kant. Perzisch tapijt op de grond, op de bank en over de televisie. Ja, ze gaat af en toe terug naar Iran. Nee, haar moeder heeft haar nog nooit in Nederland bezocht. Haar oudere broer? Ook niet. Haar vader? „Ik heb hem zo vaak uitgenodigd. Maar hij zegt: ik kan niet reizen.” Omdat? „Hij verbergt allang niet meer wat er gaande is. Hij rookt terwijl hij voor me zit, hij belt zijn dealer. Hij zegt: ‘Ik kan niet weg door dit.’”

Zij mist hem, zegt ze. Maar hij haar niet. „Als ik hem bel, en we hebben elkaar een maand niet gesproken, denkt hij dat we elkaar net nog spraken. Zijn tijd is anders, zijn prioriteiten ook, dus ja.” En wat als hij zou weten dat ze over hem geschreven heeft? „Als hij ernaar zou vragen, zou ik het hem vertellen. Hij zal het niet erg vinden. Wat ik schrijf is niet belangrijk voor hem. Niks is meer belangrijk voor hem.”

In het kort

Geboren 2 april 1989, Tabriz, Iran

Burgerlijke staat getrouwd

Woont in Amsterdam

Opleiding geneeskunde

Eerste baan coschap in ziekenhuis

Sport duiken in dromen

Vervoermiddel openbaar vervoer, fiets

Boek Witte nachten van Fjodor Dostojevski

Film In the Mood for Love van Wong Kar-Wai

Muziek elk lied met een mooie tekst, volksmuziek

Onmisbaar notitieboek, reizen, vriendschap, oorbellen

