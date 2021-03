Elisabeth Strouven leefde in de 17de eeuw tussen God en duivel

Rond 1640 vertrouwde Elisabeth Strouven haar levensverhaal toe aan het papier. De meer dan vierhonderd bladzijden die ze volschreef zijn de oudste autobiografie geschreven door een Nederlandse vrouw. Dit unieke tijdsdocument is nu, voor het eerst, in boekvorm uitgegeven, in maar liefst twee verschillende edities. De hedendaagse lezer kan kiezen tussen een bewerking in modern Nederlands en de originele zeventiende-eeuwse tekst.

Uit de hele zeventiende eeuw zijn er maar vier Nederlandse vrouwen bekend die over hun eigen leven geschreven hebben, in de vorm van memoires of een dagboek. Egodocumenten van mannen uit die tijd zijn er veel meer: een paar honderd. De meeste daarvan werden geschreven door mannen uit de bovenlaag van de samenleving die beroepshalve veel schreven.

Ad van Iterson: De moeder van de Kommel Uitgeverij Panchaud, 153 blz. €17,90 Florence Koorn: De autobiografie van Elisabeth Strouven Uitgeverij Panchaud, 433 blz. €28,90

Elisabeth Strouven (1600-1661) heeft een heel andere achtergrond. Zij was een schoenmakersdochter, woonde in Maastricht en stichtte daar een religieuze vrouwengemeenschap. In haar memoires lopen psychologie en religie op een wonderlijke manier door elkaar heen. Strouven heeft een kwetsbare gezondheid en worstelt met allerlei innerlijke conflicten, die ze beschrijft als een strijd tussen God en de duivel. Ze heeft het gevoel dat ze een heel direct contact heeft met God, en ook de duivel is voor haar heel reëel en concreet. Ze beschrijft hoe de duivel haar ooit letterlijk te lijf ging: „mij den cop nemende, den hals omvringende, soo dat het voorste achter gedraijt wierd”. En „hij nam ook [...] messen, ende stelde die op ’t hert met het punt vast daer op”, en zo bedreigde hij haar.

Praktisch en ondernemend

Maar ze is ook heel praktisch en ondernemend. Haar religieuze vrouwengemeenschap vangt pest-patiënten op, en ook vrouwen die „bezeten” zijn.

Ad van Iterson, van huis uit socioloog en geïnteresseerd in de geschiedenis van Maastricht, maakte de hedendaagse bewerking van de tekst: De moeder van de Kommel. „Haar wereld is voor mij natuurlijk heel ver weg”, zegt hij. „Ik leef in de eenentwintigste eeuw, ben atheïst, en man. Maar toch, toen ik haar voor het eerst las, werd ik gaandeweg door haar avonturen en haar ambitie en noem maar op gegrepen. Ze kan verbazingwekkend goed schrijven. Ze heeft een bijzonder goed oog voor details en drama. Het is allemaal zeer beeldend en ze weet spanning op te bouwen. Maar de originele tekst zou voor veel mensen toch wel een redelijk zware kluif zijn. Daarbij is ze ook ietwat repetitief vind ik hier en daar.” Iterson heeft de tekst daarom niet alleen gemoderniseerd, maar ook sterk ingekort.

Mannen hielden hun jeugd altijd heel kort. Want ja, dat was niet interessant. Ze deden alleen maar spelletjes... Rudolf Dekker kenner egodocumenten

Voor wie the real thing wil, is er de originele tekst, in een editie die gemaakt werd door historicus Florence Koorn: De autobiografie van Elisabeth Strouven. Omdat Koorn in 2008 overleed, bleef dat werk jarenlang op de plank liggen. Totdat haar man Rudolf Dekker, expert op het gebied van Nederlandse egodocumenten, besloot haar werk af te maken. „Elisabeth Strouven is echt een geboren vertelster”, vindt Dekker. „Ik denk dat ze schreef zoals ze vertelde. Het is een tekst die je eigenlijk hardop moet lezen.”

Elisabeth Strouven op een anoniem schilderij uit de 18de eeuw.

Strouven beschrijft haar jeugd heel uitgebreid. Ook dat is bijzonder. „De mannen die in die tijd over hun leven schreven, hielden hun jeugd altijd heel erg kort. Want ja, dat was niet interessant. Ze deden alleen maar spelletjes...” Al op de eerste bladzijde vertelt ze dat haar moeder „betoverd” was. Dekker: „Een intrigerende opmerking. Ik ken daar verder uit die tijd geen voorbeeld van.”

Last van psychoses

Strouven trekt zich het lot aan van mensen die door de duivel bezeten zijn. Als moderne lezer denk je dan: dat zal iemand geweest zijn die last had van psychoses. „Maar ze heeft het ook wel eens over mensen die hun verstand verloren hadden. Dus dat idee van geestesziektes, dat bestond al wel hoor. Maar dat werd dus ook in veel gevallen gezien als bezeten door de duivel. De remedie was dan een duivelsuitdrijving. Waar ze ook ergens verslag van doet. Ook dat vind je nergens anders bij mijn weten. Die mensen die bezeten waren, daar gaat zij op een bepaalde manier mee om. Met begrip en meeleven. Maar ze beschrijft ook hoe een bezeten meisje door andere mensen in Maastricht wordt uitgelachen, bespuwd. Dus al die kanten zitten eraan.”

Strouven is zelf ook vaak ziek. „Ja, dat is een constante factor in haar verhaal. Als ze weer eens ziek is, komen er doktoren, maar er komt ook een vrouw die veel van genezing weet. Blijkbaar waren er circuits van vrouwelijke genezers die veel van kruiden wisten. Dat is wat egodocumenten zo interessant maakt: dat je er allerlei details over het dagelijks leven uit kunt halen.”

De editie van de originele tekst heeft helaas geen verklarende noten. Wat niet is, kan nog komen. De hedendaagse lezer moet zich voorlopig nog op eigen kracht een weg banen door die vier eeuwen oude tekst. Of de moderne bewerking ter hand nemen.