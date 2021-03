Een onverwachte overname bracht nog iets positiefs in een rampjaar

Net als veel collega’s in de reiswereld luisterde Harco van Uden maandag met grote belangstelling naar de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge. De reiswereld, constateerde Van Uden, werd nog nooit zo vaak genoemd als deze keer. De Jonge hoopte op „een mooie zomer”. En Rutte: „Daar snakken we allemaal naar, naar er even tussenuit, even een andere omgeving, even een andere cultuur.”

Van Uden (47) is directeur en mede-eigenaar van International Travel Group in Den Bosch, het bedrijf achter merken als ExperienceTravel, Senior Vakantie Plan en sinds het najaar ook Thika Travel. NRC werkt soms samen met ITG. Van Uden en zijn zestig medewerkers organiseren reizen voor rijke klanten. Afrika is zijn passie: 23 jaar geleden begon hij met het organiseren van kanotochten in Zimbabwe. Met een omzet van 27 miljoen euro (2019) staat ITG net in de top-50 van grootste reisbedrijven in Nederland.

Een jaar na de crisis Een jaar geleden ging de eerste lockdown in. Horeca moest dicht, reizen werd onmogelijk en later moesten ook alle ‘niet-essentiële’ winkels eraan geloven. Drie ondernemers vertellen hoe het hen is vergaan. Chiel Jongejan, horeca-uitbater in Rotterdam Elise Vanaudenhove, topvrouw schoenenketen Bristol Harco van Uden, mede-eigenaar International Travel Group in Den Bosch

2020 was een dramatisch jaar: de omzet slonk tot 4,5 miljoen, ITG leed een verlies van circa 1 miljoen euro (2019: 1 miljoen winst). „Met ExperienceTravel, ons belangrijkste merk, hebben we sinds maart geen enkele reis kunnen uitvoeren. Gelukkig is 80 procent van de reizen voor 2020 omgeboekt naar 2021.” ITG kreeg 690.000 euro loonsubsidie (NOW).

Een van de moeilijkste momenten van de afgelopen maanden noemt Van Uden de persconferentie waarin Rutte zei: „Als je nu in het buitenland op vakantie gaat, ben je asociaal bezig.” Het zal nog wel even duren voordat Van Uden weer reizen naar Afrika, Azië en Latijns-Amerika kan verkopen, verwacht hij. „Dat is het slechtste deel van de business. Het beste deel is Senior Vakantie Plan; 70+’ers en 80+’ers boeken volop. We hopen met Pasen de eerste mensen op pad te sturen naar een mooi zorghotel in de Nederlandse natuur.”

Senior Vakantie Plan heeft van juni tot december vorig jaar reizen georganiseerd voor ouderen die er graag opuit willen maar wel enige medische assistentie nodig hebben. „23 groepen, nul besmettingen. Klanten zeiden: ik wil geen voucher, ik wil niet wachten tot volgend jaar, want misschien kan ik het dan niet meer.”

Cadeaushop

In september haalde Van Uden het nieuws met de Reisvouchercadeaushop. Hij wilde vouchers „uit de markt halen” die reisbedrijven hebben uitgegeven ter compensatie voor niet gemaakte vakanties. In totaal hadden reizigers toen zo’n 1 miljard euro aan tegoed uitstaan, gedekt door Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), om een nieuwe reis te betalen.

Van Uden bedacht dat mensen zo’n voucher ook aan iets anders kunnen uitgeven. „Een tv, een fiets, iets voor de tuin.” Winkels als Rituals, Gassan en Big Green Egg helpen reisbedrijven door klanten het voucherbedrag te laten besteden, en zelf af te zien van een vaste marge van 15 procent. Dat verschil gaat naar het reisbedrijf, dat zo alsnog enige winst ontvangt. „Mensen hebben er goed gebruik van gemaakt, maar er doen minder collega’s mee dan ik had verwacht.”

De reisbranche en het ministerie van Economische Zaken hebben overeenstemming bereikt over financiële hulp bij de vouchers. Als de Europese Commissie de overheidssteun goedkeurt, opent het ministerie een fonds voor ondernemers die in geldproblemen komen omdat reizigers na de afgesproken periode van een jaar hun voucher willen laten uitbetalen.

Ik voorzie het einde van het massatoerisme. Mensen willen bewuster reizen. Corona heeft die ontwikkeling versneld. Harco van Uden

„Ik twijfel of ik er gebruik van moet maken. Het is als beademing op de intensive care. Als je die nodig hebt om niet dood te gaan, pak je die. Maar het is ook extra schuld met een rente van 4 procent: 2 procent voor de lening, 2 procent voor SGR.”

De cadeaushop heeft Van Uden nog iets positiefs opgeleverd. Hij kwam in contact met Joost Tania van het kleinere Thika Travel. Tijdens hun gesprekken ging het al gauw over de toekomst van reizen en hun geliefde Zimbabwe. Ook Tania (63) begon daar zijn carrière. Al 33 jaar organiseert hij reizen die zo min mogelijk schade moeten toebrengen aan natuur. Van Uden: „Net als Joost willen wij zorgen dat de wereld beter wordt van reizen. Dat mensen meer begrip hebben voor andere culturen, religies, klimaatverandering.”

Tania had niet meer de energie om „twee stappen terug te doen en daarna weer één stap vooruit”. „Wij waren juist helemaal klaar voor de toekomst. Nieuw kantoor, nieuwe computersystemen. Daarom hebben wij Thika overgenomen, Joost kan ons nog veel leren over duurzaam reizen, en zo is één plus één twee. Nou ja… met alle beperkingen nu is het meer: nul plus nul wordt toch iets.” Financiële details geven de bedrijven niet; Thika had in 2020 acht medewerkers.

Fair travel

„Ik voorzie het einde van het massatoerisme”, zegt Van Uden. „Mensen willen bewuster reizen. Corona heeft die ontwikkeling versneld. Massatoerisme is ontstaan doordat de focus ligt op prijs. Grote partijen zetten nu merken in de markt als ‘Fair Travel’ – ook hier zie je de bewustwording. Ik ben wel nieuwsgierig hoelang ze dit volhouden. Fair travel is geen marketingtruc maar een levenswijze. Stap één is je doelgroep bewust maken, anders zal het nooit renderen. Je klant moet er ook iets voor over hebben.” De reizen die Experience Travel en Thika Travel aanbieden kosten gemiddeld 10.000 euro per persoon. Bij Thika gaat daarvan circa 1 procent naar duurzame projecten.

„Ik kan niet wachten op de toekomst. Maar ik durf niet uit te rekenen wat de schade zou zijn van nog meer stilstand. Met name in veel landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Daar is het toerisme een heel belangrijke bron van inkomsten. Als een resort in de Zuid-Afrikaanse bush moet sluiten verliezen zo vijftig, zestig mensen hun baan. Hopelijk mogen we snel weer reizen zodra we gevaccineerd zijn. Dat helpt niet alleen de branche, maar ook de armoedebestrijding wereldwijd.”