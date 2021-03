Een jaar vol onzekerheid – wat doet dat met een topsporter?

Het vak van de sportpsycholoog is er niet makkelijker op geworden. Paul Wylleman (59), lid van het highperformanceteam voor TeamNL en bekend van zijn onderzoek naar prestatiegedrag bij topsporters, heeft zijn verwachtingen en doelstellingen sinds de uitbraak van de pandemie moeten bijstellen.

Een jaar geleden focusten hij en zijn experts zich op de psychologische effecten van de extreme hitte die in de zomer van Tokio te verwachten viel. In gesprekken ging het vooral over prestatiedruk, weerbaarheid, veerkracht, en over het leven na de Spelen. Maar door het uitstel op 24 maart 2020 brak een periode van grote onzekerheid aan waardoor de vraag naar mentale ondersteuning groeide. Tegelijkertijd belemmerde het coronavirus het persoonlijk contact. Waar Wylleman gewend was sporters en coaches in hun vertrouwde omgeving te spreken, moest dat nu online. En dat is lastig.

„De non-verbale communicatie wordt online beperkt tot schouders en hoofd”, zegt de hoogleraar tijdens een telefonisch interview. „Alles met de handen moet hoger en duidelijker. Mijn woordgebruik is belangrijker geworden. Ik vraag naar dingen die ik anders zou observeren. Over het algemeen kun je stellen dat het een uitdaging is geworden om te borgen dat het de sporters goed gaat.”

Toen vorig jaar duidelijk werd dat het coronavirus zich tot een pandemie ging ontwikkelen besprak Wylleman met de medische staf van sportkoepel NOC-NSF ook de psychologische impact ervan. Al in maart stelde hij een document met zes ‘ondersteunende adviezen’ op, dat door internationale federaties werd overgenomen: ‘kies voor veiligheid en blijf goed geïnformeerd, coach je gedachten en blijf kalm, normaliseer het nieuwe en maak van de maatregelen jouw dagelijkse gedrag, stel doelen, isoleer je niet en neem contact op bij behoefte aan begeleiding’. Wylleman: „Naast dat document organiseerden we sessies voor bondscoaches over hoe om te gaan met onzekerheid.”

Goede communicatie en de juiste informatie over het virus was essentieel, zegt Wylleman. „Aan iedereen werd duidelijk gemaakt zich altijd aan de feiten te houden. Veronderstellingen konden leiden tot misinformatie. Sporters en coaches willen zekerheid en perspectief. Maar perspectief bieden betekent ook eerlijk zeggen het niet te weten en aangeven wanneer dan wel. Daarmee voorkom je dat een sporter zelf media gaat uitpluizen en zeg je: we hebben met jou meegedacht.”

Wylleman stelde vast dat sporters het afgelopen jaar regelmatig worstelden met het wegvallen of veranderen van doelen. Coaches gaven bij hem aan dat ze behoefte hadden in te zoomen op het thema motivatie. Wat houdt dat in, waar moesten ze op letten? „Motivatie is een containerbegrip. We hebben het tijdens een masterclass specifiek gemaakt. Hoe naar een doel toe te werken is in de coaching vaak wel duidelijk. Maar minder aandacht is er voor belemmerende factoren, dingen die jou tegen kunnen houden. Twijfels, verwachtingen. Zo kon er bij coaches een beter begrip komen van wat er op dat gebied kan spelen.”

Een aantal sporters klopte bij Wylleman aan omdat ze met hun partner of gezin hadden afgesproken na 2020 te stoppen, maar kozen er daarna toch voor om nog een jaar door te gaan. Het viel hem op hoe flexibel topsporters om kunnen gaan met tegenslag. „Hun eerste reactie is vaak emotioneel, maar ze schakelen snel en focussen zich op wat wél kan. Ze weten hoe een negatieve situatie om te buigen. Dat zit ook bij bepaalde sectoren in de maatschappij ingebakken die vaak met druk en crisis te maken krijgen: politie, chirurgen, de brandweer.”

Uiteraard waren er sporters die wel langdurig worstelden met de situatie. Vanaf het begin van de crisis heeft Wylleman dan ook via de vijf trainingscentra experts ingezet om zeer snel beschikbaar te zijn voor telefonisch en online contact. „Even een gesprek kunnen hebben was zeer belangrijk. Ook voor ons. Zo behielden we voelsprieten om te weten wat er speelde in de Nederlandse topsport.” Het wegvallen van een sociaal leven werd door topsporters volgens hem soms anders ervaren dan in de algemene populatie. „Talenten die bij de centra trainen blijven zelfs op afstand in een structuur zitten waarbij ze contact houden met andere sporters en coaches.”

Waar aanvankelijk onzekerheid werd aangehaald als aandachtspunt in de mentale begeleiding, gaat het nu vaker over de duur van de beperkende maatregelen. „Dat begint meer en meer te wegen”, zegt Wylleman. „Eerst heb je het aanpassingsproces, maar dan merken sporters dat ze langere tijd niet voluit kunnen trainen of geen wedstrijdprikkels hebben. We krijgen veel vragen als: kunnen we niet toch iets meer doen? Er gaan weer internationale wedstrijden door, sporters beginnen ruimte te zien, maar komen er tijdens die toernooien achter dat er stringente afspraken gelden. Verschillende coaches hebben extra ingezet op het versterken van hun mentale competenties. Belangrijkste voor ons is dat we advies en een luisterend oor bieden. Zo houden sporters en coaches vertrouwen in hun ontwikkeling en hun vermogen om maximaal te presteren.”

Eva de Goede (31), hockey

‘Het voelde alsof we opnieuw begonnen’ „We kunnen ons niet goed voorbereiden als we denken dat de Spelen niet doorgaan. Maar de coronacrisis heeft wel een grote impact op ons team. We hebben wedstrijden gespeeld tegen Groot-Brittannië, België en Duitsland. Hoewel het steeds iets beter ging, voelde het in het veld bijna alsof we opnieuw begonnen. We moesten op zoek naar de connectie met elkaar. We weten nu hoe bijzonder het is dat die er altijd was. „Ook buiten het veld is het hard werken om verbinding met elkaar te houden. We gaan met twee bussen naar een wedstrijd, zitten alleen op een hotelkamer. We worden wel getest, maar moeten alsnog overal een masker op. Eten doen we in twintig minuten, in kleine groepjes verspreid door het restaurant. Even samen een koffietje doen, elkaar in de ogen kijken; het is er vaak niet meer bij. Daar struggelen we mee, maar we vinden er wel een weg in. „Als aanvoerder word ik door meiden buiten het team om nu weleens gebeld met een vraag. Ik weet niet altijd het antwoord, deze situatie is net zo nieuw voor mij als voor iedereen. Maar het is mooi om op zo’n manier contact hebben. We hebben heel veel vertrouwen in elkaar, en met positiviteit en doorzettingsvermogen kunnen we dit met elkaar ook aan. „Toen corona er nog niet was, leken de Spelen mij in principe een mooi einde als international. Toen ze werden uitgesteld wist ik al snel dat ik door zou gaan. Wat is nou een jaartje extra? Ik heb wel een verloofde maar geen gezin, dus ik kon die keus makkelijk maken. Maar nu is het WK ineens ook dichtbij gekomen, dat toernooi is negen maanden na de Spelen. Als ik er nog zo lekker inzit en als er volgend jaar wél publiek bij kan zijn, waarom niet?” Pieter van den Hoogenband (42), chef de mission TeamNL

‘Beweging geeft mij meer regie’ „Eind vorig jaar maakte mijn vrouw een filmpje: mijn kinderen en ik, voetballend in de tuin. Ik zag de beelden, schrok. Je bent te dik geworden, dacht ik. Ik uitte mijn verbazing, tot hilariteit van mijn gezin. Toen wist ik: het is tijd voor actie. „Met mijn zoon ben ik gaan trainen. Buikspieroefeningen, hardlopen, opdrukken. Ik ben ook beter op mijn voeding gaan letten, en doe nu aan meditatie. Practice what you preach, nietwaar? „Waarschijnlijk was ik al langer minder scherp op mijn mentale- en fysieke fitheid. Ik ben alweer dertien jaar sporter-af. Soms zat ik té lang achter de computer. De discipline die ik nu door beweging opdoe, geeft mij meer regie. En dat ik onnodige kilo’s ben kwijtgeraakt is bijvangst. „Ik zat nog maar net in dit proces toen ik besmet raakte. Mijn vrouw, mijn ouders, ze kregen het ook. Het is een venijnig virus, conditioneel kreeg ik een flinke opdoffer. Covid-19 ontziet niemand, zelfs de meest fitte sporters krijgen het flink voor hun kiezen. Onderschat het niet! „Met alle onzekerheden rond mijn werk heb ik geen problemen gehad. Aan motivatie heeft het mij afgelopen jaar nooit ontbroken. Voor mij veranderde er weinig, de uitdaging werd alleen groter, de puzzel ingewikkelder. Wat hielp is dat het IOC eind maart al met een nieuwe datum voor de Spelen kwam. Accept, adapt and move on, hield ik sporters en coaches voor. „Vooral voor de sporters vind ik onrust waardeloos. Tegenslag hoort bij sport, ik heb het als zwemmer vaak ervaren. Maar in coronatijd komt alles net wat harder binnen. „De worsteling van Tom Dumoulin. De blessures van Sander de Wijn, Jemyma Betrian en Estavana Polman. Ze behoorden tot mijn moeilijkste momenten. Hun leed raakte me, maar hoe ze ermee omgaan evenzeer.” Loes Geurts (35), voetbal

‘De hoop op snelle genezing hield mij op de been’ „Corona heeft mij geleerd in het hier en nu te leven. Ik was er al niet slecht in, maar door alle onzekerheid heb ik nóg meer leren genieten. Tel je zegeningen, zeg ik vaak tegen mezelf. „Op papier is het een zwaar jaar geweest. In maart ging de wereld op slot en in mei raakte ik geblesseerd. Daardoor kwam ik bijna een jaar niet voor het Nederlands elftal uit en heb ik maar één keer voor mijn Zweedse club gespeeld. „Tegelijkertijd besef ik hoeveel geluk wij in Zweden hadden. Tussen juni en november liep de competitie gewoon door. Ik speelde dan wel niet, maar de club betrok me wel bij sociale clubactiviteiten. „Alleen het voortdurend uitstellen van wedstrijden in april was even moeilijk. Speelsters waren prikkelbaar en konden zich bij trainingen moeilijk focussen. Als iemand op de voet van een ander ging staan, werd er heel overdreven gereageerd. „Aanvankelijk dacht ik dat mijn blessure van korte duur was. Die hoop op snelle genezing hield mij op de been. Want er bleef echt heel weinig over hè, met corona erbij. Ik heb veel uren thuis in de tuin voor mij uitgestaard. Daar ben ik best goed in geworden, haha. „Toen Nederland eind november tegen de Verenigde Staten speelde, en kort daarop tegen Kosovo, was ik weer fit. Maar wedstrijden had ik niet gespeeld, dus was het logisch dat de bondscoach mij niet uitnodigde. Je wil meiden die veel wedstrijden spelen, zo simpel is het. „Vorige maand kwam alsnog het verlossende telefoontje. De bondscoach had me één wedstrijd zien spelen, en wat ze had gezien beviel haar. Ik was zó blij! Tegen België en Duitsland stond ik niet op doel, daarvoor was het te vroeg, maar ik hoor wel weer bij de besten van Nederland.” Bart van Nunen (25), atletiek

‘Ik ben serieus gaan mediteren’ „In Rotterdam wilde ik in april de olympische limiet lopen. Het was onzeker of die wedstrijd zou doorgaan, dat beïnvloedde mijn voorbereiding. Toen alle sport werd stilgelegd, was ik best opgelucht. Alleen, wanneer kon ik me dan wel kwalificeren voor Tokio? Vanaf mei is het te warm om de limiet van 2.11.30 te lopen. Nadat de Spelen waren uitgesteld, heb ik een feestje gevierd. „In de zomer begon ik met wedstrijdjes op de baan. Lekker genieten. En ik ben serieus gaan mediteren. Elke avond voor het slapen gaan, soms met muziek erbij. Ik had een flinke gedachtenstroom, kon me druk maken om heel veel kleine dingen. Nu leef en loop ik meer op gevoel. „De olympische limiet liep ik in december in Valencia, ondanks een valpartij. Na 25 kilometer kwam ik alleen te zitten, had ook nog een flink stuk wind tegen. Ik dacht dat mijn kansen verkeken waren en heb daarna niet meer op mijn horloge gekeken. Toen ik de finishklok zag, dacht ik: dat kan niet. Ik liep 2.10 16. „Afgelopen jaar ben ik een betere atleet geworden. Bij een wegwedstrijd over tien kilometer in Berlijn had ik als doel een tijd van 28.20. Toen ik dat vertelde aan een collega-loper zei hij: dat is wel heel erg hard. Ja, dacht ik, maar wat maakt het uit. Niet nadenken en gewoon ervoor gaan. Ik finishte in 28.24, ruim onder mijn pr op de weg en op de baan. „Nederland heeft drie startplekken op de marathon, Abdi Nageeye is er zeker bij. Voor de twee aanwijsplekken heb ik de beste tijd staan. Een aantal jongens gaat nog proberen de limiet te lopen of hun tijd te verbeteren. Ik niet. Ik ben er in Tokio liever niet bij dan dat ik drie marathons in negen maanden tijd loop en daardoor niet op mijn best ben op de Spelen zelf.” Epke Zonderland (34), turnen

‘Van een depressie wil ik niet spreken, maar ik had er wel kenmerken van’ „Toen de trainingshal vorig jaar maart dichtging vanwege corona, sprak ik een buurman over de heg. Ik zei dat ik een plek zocht om mijn rekstok neer te zetten. ‘Mijn vriend heeft een leegstaand pand’, zei hij. ‘Wil je daar soms trainen?’ Dat heb ik zes weken gedaan. „Trainen zonder wedstrijden is moeilijk, maar ik hield mij vast aan de Spelen van later dat jaar. Met uitstel hield ik geen rekening, waarom zou ik mezelf de put in praten? Misschien dat het er daarom zo inhakte toen de Spelen werden verplaatst. „Van een depressie wil ik niet spreken, maar ik had er wel een aantal kenmerken van. Tot mijn eigen verrassing, want als topsporter had ik vaker tegenslag gekend. Het verschil is dat ik toen houvast vond in nieuwe plannen of herstelprogramma’s. Nu niet.

Foto Robin van Lonkhuijsen Foto Robin van Lonkhuijsen Foto Robin van Lonkhuijsen Epke Zonderland trainde door in een leegstaand gebouw in Heerenveen.

Foto’s Robin van Lonkhuijsen