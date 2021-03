Dries ‘de Palingman’ van den Berg (1956-2021) lulde de hele dag

‘Zie je dit jongens, die kleur. Mooi hè. Vier gulden. En nog zo’n dikke erbij. Ook vier gulden. Ja, ja, dat is goedkoop hè. En zal ik je eens wat vertellen, ja. Deze zijn uit de golf van Harderwijk, lekker hè, jongens, jaja. En kijk eens, mevrouw. Kom eens hier.” De meute, samengedromd voor zijn marktkraam, ziet hoe vishandelaar Dries van den Berg de hand uitsteekt. „Die trouwring van u hè. Die is toch van koper vergeleken met de kleur van deze makreel?”

Drie stuks verkocht hij de dame. Ton Schouten, die zijn goede vriend eens filmde in actie, weet het nog. „Terwijl, ze hield niet eens van vis.”

Lullen, constant, de hele dag. Praten was voor Dries van den Berg (1956) als ademen. Alsof hij bij zijn geboorte was ingespoten met papegaaienpis, zeiden ze in Harderwijk.

Die babbel maakte hem in de jaren tachtig meermaals Nederlands kampioen standwerken: beste verkoper van de markt. Van den Berg begon een palingrokerij en van de pakweg twintig rokerijen die de voormalig Hanzestad ooit telde, bleef hij, mede door zijn babbel, als enige over. Dries de Palingman werd een bekende ‘Harderwieker’, ingezet als spreekstalmeester bij veilingen, visserijdagen, botterdagen en benefietdiners – en als Sinterklaas.

Landelijk was hij bekend als hartstochtelijk ambassadeur van de palingbranche. Velen kenden zijn viszaak aan de rand van de stad, inclusief palingmuseum en ambachtelijke rokerij, de schoorstenen 24 meter hoog. Daar, achter de zaak, op weg naar zijn felrode scootertje na een dagje roken, overleed hij op 27 januari rond zes uur ’s avonds aan een hartstilstand. De registratie van zijn uitvaart, een rondtocht per koets door Harderwijk, trok op Youtube 50.000 kijkers.

Laat Dries maar met die ambtenaren praten, ‘die kan beter lullen als Lubbers’

Van den Berg groeide op in een boerengezin uit Hierden. Hij was voorbestemd om leraar te worden en had bijna een baan als schoolhoofd in Elspeet geaccepteerd toen hij zijn toenmalige vrouw leerde kennen, dochter van een bekende palingroker in Harderwijk. In de vis zijn altijd handjes te kort, dus hielp hij in de lange schoolvakanties mee in de verkoop. Van den Berg begon zijn eigen rokerij en verkocht zijn vis met twee schragen en een oude deur op de markt. „De mensen hingen aan zijn lippen”, zegt Ton Schouten. „Door zijn humor, maar ook door zijn belezenheid. Dries was een verhalenverteller.”

Hij was een „echte palingman”, zegt Jan Smit, goede vriend en palingroker in Volendam. Dik en druipend van het vet moet ’ie zijn, de paling. Klein kopje, rond van onder tot boven. Maar, vind ze maar eens. De paling van nu is gekweekt, maar toen die nog uit het IJsselmeer kwam, waren de plekken waar ’ie zich moddervet kon eten op één hand te tellen. En dan zeiden de vissersmannen altijd wel dat ze ’m op die plek hadden gevangen, maar op hun ogen geloven kon je ze niet. Op de visafslag werd de paling in een waterbak gegooid en als de klok ging draaien had je twintig seconden om te beslissen: is ’ie vet genoeg? „Maar die palingen krioelden door elkaar”, zegt Smit, „zie dan maar eens de juiste te vinden. Dries kon dat.”

Smit leerde Van den Berg kennen toen, zoals vaker, de branche werd bedreigd, ditmaal omdat het ministerie de verkoop van ongekoelde paling wilde verbieden. „Dat zou de doodsteek zijn voor ons vak”, zegt Smit. „Gekoeld kun je ermee drummen.” Laat Dries maar met ze praten, werd op het productschap gezegd, ‘die kan beter lullen als Lubbers’. En ja hoor, het verbod ging van tafel. „De ambtenaren liepen met hem weg. Hij sprak hun taal.”

Dries van den Berg in 1993 tijdens een werkbezoek van koningin Beatrix aan Harderwijk. Foto Privécollectie

Zijn hoogtijdagen beleefde Van den Berg midden jaren negentig, toen ook de koningin nog eens een visje kwam happen. Daarna brak een moeilijke periode aan. Strijd met de gemeente, die vanwege alle rookoverlast liefst alle rokerijen zag verdwijnen, en een scheiding deden hem twijfelen aan zijn levenskeuzes. Doe ik het wel goed? Zakelijk, privé, tegenover God? Zijn twee zonen, Gerrit en Peter, zagen hem worstelen. „Het werkte op z’n gemoed.”

De vishandel is hard werken. Als ze hun vader wilden zien, fietsen Gerrit en Peter naar de zaak. Dáár was hij te vinden, „we wisten niet beter”. Maar liefde, beseffen ze ook, zit niet alleen in tijd. Ze hielpen hem geld ophalen bij de veilingen en benefietdiners en goddank was er de mobiele telefoon. „De hele dag dat lulijzer aan z’n hoofd”, zegt Peter. „Hij belde ons elke dag.” Gerrit: „Die 24 uur in de dag waren voor hem gewoon te kort.”

De laatste jaren ging het Van den Berg voor de wind. Zoon Peter, zijn opvolger, had een nieuwe locatie gevonden voor de zaak. De rokerij kwam prominent in het midden van de zaak te staan. Tussen de mensen, precies waar Dries graag was. Op z’n klompen, immer in zijn blauwe jasje, stond hij daar dagelijks te roken terwijl hij door een raampje aan busladingen vol dagjesmensen het verhaal vertelde van de paling. En ja, hij snoepte geregeld van zijn eigen vis, een echte palingman. Een goeie vette, die moet je kunnen slurpen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 13 maart 2021