Deze week begon in de Verenigde Staten het strafproces tegen Derek Chauvin, de voormalige agent die wordt verdacht van de moord op de ongewapende zwarte man George Floyd. Floyds dood leidde tot massale protesten tegen politiegeweld en racisme in de Verenigde Staten en daarbuiten. Deze foto is eerder deze week gemaakt in New York; de betoger houdt een bord vast met de beeltenis van Floyd.

Foto Shannon Stapleton / REUTERS