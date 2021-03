De vijf hete hangijzers voor na 17 maart

Klimaat

De Klimaatwet werd twee jaar geleden met 112 stemmen in de Tweede Kamer aangenomen. Alle partijen die naar verwachting een rol spelen in de formatie steunden de wet, die de verduurzaming op weg naar een klimaatneutraal 2050 regelt. Harmonie dus in de aanpak van de opwarming van de aarde?

Allerminst. Als de formatie deze zomer vermoedelijk nog in volle gang is, komt de Europese Commissie met nieuwe impulsen voor snellere verduurzaming. Over negen jaar moet de uitstoot van broeikasgassen 55 procent lager liggen dan het niveau van 1990. Dat betekent niet alleen een fikse tussensprint ten opzichte van het oude Europese doel van 40 procent, maar ook ten opzichte van het Nederlandse Klimaatakkoord (min 49 procent) dat in 2019 breed werd gesteund.

Van de fouten bij de formatie in 2017 is geleerd. Klimaatbeleid mocht dan belangrijk zijn, geen van de coalitiepartijen overzag destijds de problematiek. Waar te beginnen en met welk doel?

Het was de inmiddels afgetreden Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) die een ambtelijke commissie in het leven riep om met concrete antwoorden te komen. Wat kunnen de consequenties voor het nieuwe kabinet zijn als Brussel met de ambitieuzere Green Deal komt?

Eén conclusie kunnen de politici dankzij het rapport van de ingestelde commissie-Van Geest eensgezind trekken: die gevolgen zijn heel groot. En politiek brisant.

Bij het Klimaatakkoord mochten partijen nog hun taboes koesteren, maar die tijd is voorbij. Om meer uitstoot te voorkomen, moeten de inspanningen rond verkeer, bedrijven, landbouw en de acht miljoen huizen flink worden vergroot. Van Geest spreekt over „bijna een verdubbeling van de ambitie” uit het Klimaatakkoord. Dan komen er al snel maatregelen in beeld die eerder op een veto konden rekenen. Wat te denken van rekeningrijden? Inkrimping van de veestapel? Een hogere belasting op aardgas? Isolatienormen voor woningen? Allemaal thema’s die een plekje krijgen op de formatietafel.

Helemaal onthand hoeven de onderhandelaars zich niet te voelen. Onderdeel van het ambtelijke rapport is een ‘Afvinklijst belangrijkste vragen tijdens de formatie’, zodat er geen half werk wordt geleverd. Een voorbeeldje uit de 23 vragen: Hoeveel geld is op welke manier beschikbaar voor het klimaat?

Wonen

Als dit geen coronaverkiezingen waren, had wonen weleens hét verkiezingsonderwerp kunnen zijn. Een peiling van I&O wees uit dat alleen de zorg hoger scoort als prioriteit bij kiezers.

De afgelopen decennia trok de overheid zich steeds verder terug uit de woningmarkt, met als sluitstuk in 2015 de Woningwet, die de rol van woningcorporaties beperkte, meer aan de markt overliet en de verhuurderheffing invoerde – een extra belasting voor de corporaties. Aan het eind van het kabinet-Rutte II „draaide de woningmarkt weer als een zonnetje”, concludeerde de voorlopig laatste minister van Wonen, Stef Blok (VVD), toen. Dat zonnetje is weggezakt, zeggen alle partijen. Dat vraagt om ‘meer regie’. Maar wat betekent die regie in de praktijk?

Het geloof in volkshuisvesting – wonen als overheidstaak – is het grootst bij CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie en Denk. Zij willen van de verhuurderheffing af, opdat de corporaties meer huurwoningen kunnen bouwen. Links mikt vooral op extra sociale huurwoningen. D66 en CDA zien meer in extra huurwoningen in de vrije sector: die zijn duurder, maar worden niet via lange wachtlijsten vergeven. PvdA, GroenLinks en Denk willen ook miljarden steken in een nieuwbouwfonds.

Ook de VVD wil meer regie, een beetje, maar denkt dat de markt sneller kan bouwen dan de corporaties en wil de verhuurderheffing behouden. Wel wil de VVD, net als het CDA, kunnen bepalen wáár er gebouwd wordt, ook als een gemeente of provincie daartegen is.

Een aantal partijen denkt twee problemen in één klap op te lossen: D66, GroenLinks en PvdD willen de veestapel verkleinen en boeren uitkopen om stikstofruimte en bouwgrond te regelen. Toch wordt in Den Haag betwijfeld in hoeverre stikstof de bouwcrisis in de weg zit.

Zelfs met extra woningen kunnen de huizenprijzen blijven stijgen, want woningbezit blijft aantrekkelijk. Neem de hypotheekrenteaftrek: VVD, PVV, CDA, 50Plus en FVD willen die behouden. De rest pleit voor afbouwen of aftoppen. De vraag is hoe je betaalbare woningen regelt zonder de huidige huizenbezitters onrustig te maken.

Rik Rutten

Arbeidsmarkt

De regels rond werk moeten ingrijpend veranderen – daar zijn bijna alle partijen het over eens. In de meeste programma’s staan grote plannen om flexwerk terug te dringen en te ontmoedigen. Toch kwam dit onderwerp in de campagne nauwelijks voorbij, behalve in de rel rond CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra. Hij wil de maximale duur van een WW-uitkering inkorten, van twee naar één jaar.

Dat had hij niet zelf bedacht, benadrukte hij, maar had hij overgenomen uit het invloedrijke advies van de commissie-Borstlap, dat begin vorig jaar verscheen. Deze ‘commissie van wijzen’, onder leiding van oud-topambtenaar Hans Borstlap, had nieuwe regels rond werk bedacht, in opdracht van het kabinet.

Lees ook: Waar blijven die nieuwe regels rond werk? ‘Het is oorverdovend stil’

Tussen zijn 47 concrete voorstellen stond inderdaad een kortere en hogere WW-uitkering. Maar dan moet de overheid óók flink investeren in de persoonlijke begeleiding en scholing van werklozen. Daar is zwaar op bezuinigd.

Opvallend genoeg trekt het CDA geen extra geld uit voor de begeleiding en scholing van werklozen, blijkt uit de doorrekening van het Centraal Planbureau. VVD, D66, GroenLinks en PvdA doen dat wel.

Wat de partijen het sterkst verdeelt, is de kloof tussen werknemers met een vast en met een flexibel contract. Nederland heeft bijzonder veel flexwerk en dat leidt tot ongelijkheid, schreef Borstlap. Juist de zwaksten, zoals laagopgeleiden, zijn het vaakst afhankelijk van onzekere flexbanen.

De meeste partijen willen flexwerk duurder maken voor werkgevers en de grote hoeveelheid contractvormen inperken, door onder meer oproep- en payrollcontracten af te schaffen. Uitzondering is de VVD, die „moderne contractvormen” wil behouden.

Minder populair is Borstlaps advies over het vaste contract: dat moet minder vast worden, opdat bedrijven „wendbaar” en concurrerend blijven. Bijvoorbeeld door het makkelijker te maken voor werkgevers om iemand te ontslaan. Maar alleen de VVD, ChristenUnie en kleinere, vooral rechtse, partijen doen daar concrete voorstellen voor. Het ziet ernaar uit dat zij die plannen in een formatie hard moeten bevechten.

Belastingen

Als politici in deze campagne over belastingen praten, beloven ze meestal iets zwaarder of juist lichter te belasten. Zo is er de ‘Prins Bernhard’-belasting van de PvdA voor mensen die meer dan vijf panden bezitten, de vlees-en verpakkingtaks van groene partijen, de ceo-belasting van GroenLinks en de extra belastingkorting voor mensen die voltijds werken van de VVD. Het laat maar weer eens zien: belastingen zijn een favoriet speeltje van politici.

Maar al die kleine cadeautjes en belastingstraffen die politici beloven zijn maar een fractie van het taaie, technische dossier dat op de formatietafel ligt te wachten. Het belastingstelsel werkt niet en moet worden hervormd, concludeerden ambtenaren en economen de afgelopen jaren. De belastingdruk is scheef verdeeld en het stelsel zelf is veel te ingewikkeld. Dat is schadelijk voor de economie en brengt burgers in de problemen, luidde de analyse. Zo is de belastingdruk op werk relatief hoog en op vermogen laag, vergeleken met buurlanden. En binnen die belastingen zijn er gekke verschillen: tussen een- en tweeverdieners bijvoorbeeld, of tussen zzp’ers, werknemers en directeur-grootaandeelhouders, of tussen verschillende soorten vermogen.

En dan is er nog het grote probleem van de toeslagen. Die zijn bedoeld als inkomenssteun, maar veroorzaken in de praktijk te vaak financiële problemen, doordat mensen te veel toeslag krijgen en die later moeten terugbetalen.

Veel middenpartijen willen dat anders. D66, ChristenUnie, SP, PvdA en GroenLinks stellenelk hun eigen drastische aanpak voor. Sommige partijen willen bijvoorbeeld een deel van de toeslagen overbodig maken door het minimumloon en de uitkeringen te verhogen, of door de kinderopvang (deels) gratis te maken en de zorgpremie te verlagen. Ook willen diverse partijen de toeslagen vervangen door een belastingkorting die ook uitgekeerd kan worden.

Het belastingstelsel is een onderwerp dat partijen tot op het bot kan verdelen. Zo vinden christelijke partijen dat het afgelopen moet zijn met het bevoordelen van tweeverdieners, zoals de paarse partijen VVD, PvdA en D66 traditioneel willen én invoerden. Tegelijk liggen PvdA en VVD mijlenver uiteen over hoe nivellerend het belastingstelsel moet zijn en hoeveel belasting bedrijven moeten betalen.

En bij al deze plannen is er nóg een levensgroot probleem: de Belastingdienst kampt met allerhande problemen en heeft behoefte aan rust. Het kan een grote hervorming misschien helemaal niet aan.

Europa



Het is tijdens de verkiezingscampagne het grote thema waarover niemand het heeft: de Europese Unie. Op Twitter werd daar zelfs een populaire hashtag voor bedacht: #EUolifant. En dat hoewel juist Europese kwesties tijdens de formatie grote problemen kunnen veroorzaken.

„Alle partijen lijken inmiddels sociaal te willen zijn en een sterke overheid voor te staan, maar op het buitenlandfront wordt politieke strijd geleverd”, concludeerde Monika Sie Dhian Ho, directeur van Insitituut Clingendael, donderdag na een van de weinige (online) buitenlanddebatten tijdens deze campagne.

Neem het asielbeleid. De VVD en CDA willen pas echte stappen zetten op dit vlak als er Europees „solide afspraken” over zijn gemaakt. Lees: zolang Polen en Hongarije weigeren vluchtelingen op te nemen, gaan wij ook niet aan de bak. Volgens PvdA en D66 is dit een smoes waarvan niet alleen vluchtelingen maar ook de EU-landen zelf de dupe zijn, want vroeg of laat leidt te grote druk op opvangkampen tot een nieuwe migratiecrisis. Zij vinden dat Nederland met een groep gelijkgezinde landen meer moet doen om de druk te verlichten.

Lees ook: de NRC Stemhulp waarin verkiezingsprogramma’s thematisch kunnen worden vergeleken

Nederland neemt jaarlijks vijfhonderd kwetsbare, door de Verenigde Naties geselecteerde vluchtelingen op. Wat de PvdA betreft worden dat er meer, wat D66 betreft zelfs tien keer zo veel. De VVD schrijft in het verkiezingsprogramma dat het quotum „ook nul kan zijn”, als er geen maatschappelijk draagvlak voor blijkt te zijn. Clingendael denkt op basis van zulke meningsverschillen dat migratie een groot struikelblok kan worden bij de aanstaande coalitiegesprekken. „Het zal niet de eerste keer zijn dat een formatie mislukt op het vluchtelingendossier”, aldus een recente analyse.

Ook als het gaat om EU-defensiesamenwerking of Europese klimaatafspraken (Green Deal) zijn er belangrijke accentverschillen. Maar de grootste olifant in de kamer is het zogenoemde Europese herstelfonds. Vorig jaar besloten EU-leiders met hangen en wurgen om 750 miljard euro in het economisch herstel na corona te steken. Een eenmalige actie, benadrukte het kabinet keer op keer, maar is dat wel vol te houden?

Lees ook: EU-commissaris Paolo Gentiloni waarschuwt voor de risico’s van te snel weer in de bezuinigingsstand schieten

Steeds meer economen waarschuwen voor te groot geworden verschillen binnen de eurozone: Zuid-Europese landen hebben door de pandemie het toerisme zien instorten, terwijl rijkere Noord-Europese landen, Duitsland en Nederland voorop, met grootschalige steunpakketten zijn gekomen. Hierdoor liggen er nu belangrijke vragen op tafel: moet het herstelfonds niet permanent worden? Zijn de Europese begrotingsregels nog wel realistisch met zulke enorme staatsschulden? Is de euro wel houdbaar zonder extra financiële solidariteit?

Vragen waar het in Den Haag amper over gaat.