De ‘tikkende tijdbom’ Greensill ontploft

Een tikkende tijdbom, een kaartenhuis waarin de echo van de Wirecard-affaire klinkt, een ramp voor de financiële sector. Analisten duikelden deze week over elkaar heen om het nieuwste schandaal in de financiële wereld te duiden. De aanstichter van het debat? De surseance van de Australische schaduwbank Greensill Capital.

Deze week vroeg Greensill Capital uitstel van betaling aan. De fintechbank verschaft bedrijven werkkapitaal, door tegen een korting rekeningen direct te betalen. Dit roept veel vragen op over het toezicht op ‘schaduwbanken’.

Wie wil weten waar de Greensill-zaak over gaat, moet eigenlijk enkele decennia terug in de tijd, naar een boerderij in het Australische Bundaberg. Toen zag een jonge Lex Greensill hoe zijn ouders in hun maag zaten met de afnemers van hun meloenen en suikerriet. Facturen voor hun producten werden vaak pas jaren na de oogst betaald. Lastig, vooral als je geld nodig hebt voor nieuwe machines.

Dat moet sneller kunnen, dacht Lex Greensill. Tien jaar geleden begon de voormalig bankier bij onder meer Citigroup zijn eigen onderneming: Greensill Capital. Daarmee helpt hij bedrijven aan werkkapitaal. Leveranciers van bijvoorbeeld onderdelen voor machines moeten vaak 90 tot 180 dagen wachten op betaling van de afnemer, de machinebouwer. Greensill zorgt ervoor dat de rekeningen meteen betaald worden, tegen een kleine korting. De machinebouwer betaalt vervolgens het volledige bedrag aan Greensill. De winst zit in de korting die is bedongen bij de leverancier.

Greensill heeft op haar beurt ook weer geld nodig om haar belofte van directe betaling waar te maken. En daar komt de belegger om de hoek kijken. Het bedrijf herverpakte de nog niet-betaalde rekeningen en maakte hier beleggingsproducten van.

Die werden opgekocht door financiële instellingen, zoals de Zwitserse bank Credit Suisse. De bank bood de producten aan bij allerlei investeerders: van grote pensioenfondsen tot private beleggers. De obligatie-achtige effecten leverden hen een groter rendement op dan bijvoorbeeld rente op een spaarrekening.

Volgens eigen gegevens schoot Greensill in 2020 voor maar liefst 143 miljard dollar aan rekeningen voor: bijna 120 miljard euro. Het bedrijf dook zo in een gat dat de banken afgelopen decennium achterlieten. Zij zijn sinds de kredietcrisis veel minder geneigd om het midden- en kleinbedrijf (mkb) te financieren. Greensill werd daarom ook wel een ‘schaduwbank’ genoemd. Het verschafte kapitaal aan bedrijven, maar had niet met hetzelfde strenge toezicht te maken.

Greenstill wentelde zo het risico van het eigen bedrijfsmodel af. Het hoefde niet al te veel geld te lenen om de rekeningen te betalen, maar kon wel de winsten pakken. Het maakte eigenaar Lex Greenstill miljardair en een societyfiguur in de Londense City. David Cameron, oud-premier van het Verenigd Koninkrijk, werd onder meer als adviseur aangesteld.

Kaartenhuis stort ineen

Het eerste zetje richting ineenstorting van het kaartenhuis van Lex Greensill werd begin deze maand gegeven door Credit Suisse. Dat bevroor 10 miljard dollar aan investeringen in Greensill-schuldpapier. Plotsklaps verloor de schaduwbank een groot deel van haar toekomstig kapitaal, en misschien nog wel belangrijker: hun reputatie als verschaffer van betrouwbare beleggingsproducten lag aan diggelen.

Credit Suisse besloot tot ingrijpen vanwege de afhankelijkheid van Greensill van één klant. Volgens de Britse Financial Times hadden beleggers via de Zwitserse bank fors geïnvesteerd in uitstaande rekeningen bij GFG Alliance, het bedrijf van de Britse staalmagnaat Sanjeev Gupta.

Credit Suisse-beleggers zouden 1 tot 2 miljard dollar aan GFG-rekeningen in handen krijgen. Dat vinden veel investeerders onprettig: ze zijn voor hun inkomsten te afhankelijk van terugbetaling van één bedrijf. In totaal zou meer dan 50 procent van al het geld dat Greenstill aan klanten betaalde richting Gupta’s conglomeraat zijn gegaan. Vanwege de vervlechting van de twee bedrijven staat ook het voortbestaan van GFG, dat onlangs nog belangstelling toonde voor staalgigant ThyssenKrupp, op de tocht. Bij het bedrijf werken 35.000 mensen.

Het besluit van Credit Suisse leidde ertoe dat ook andere fondsen terugtrekkende bewegingen maakten. De eveneens Zwitserse vermogensbeheerder GAM legde investeringen in een Greensill-fonds stil. Die bedroegen bijna 700 miljoen euro.

Door een acuut gebrek aan kapitaal restte Greensill Capital niks anders dan afgelopen maandag uitstel van betaling aan te vragen. Bewindvoerders kijken nu wat er nog te redden valt van het bedrijf. Mogelijk kunnen renderende onderdelen verkocht worden. De Amerikaanse investeerder Apollo zou belangstelling hebben.

Vrijwel tegelijkertijd vroeg de Europese Centrale Bank financiële instellingen inzicht te bieden in hun banden met Greensill. Zo moet duidelijk worden wie er moeten bloeden wanneer Greensill omvalt of verkocht wordt.

De snelle val van Greensill heeft tot een nieuw debat geleid: waarom is er geen strenger toezicht op schaduwbanken en andere alternatieve mkb-financiers?

Wirecard-parallel

Inmiddels is duidelijk dat de Duitse waakhond voor de financiële markten, Bafin, heeft ingegrepen bij de in dat land gevestigde Greensill bank. Daar staat onder meer 500 miljoen euro aan geld van Duitse gemeenten geparkeerd, dat niet gedekt is bij een faillissement van Greensill. Ook is er mogelijke fraude gepleegd. Er zijn aanwijzingen dat er spookfacturen in de boeken staan.

Luister ook naar onze podcast over de Wirecard-affaire: Hoe Wirecard 1,9 miljard euro liet verdwijnen

De snelheid waarmee Greensill instort en anderen meetrekt in haar val, doet denken aan de problemen bij betaaldienstverlener Wirecard. Dat bedrijf gold als fintechster in Duitsland maar bleek een belangrijk deel van haar omzet te hebben verzonnen. Het leverde Bafin veel kritiek op, omdat het de problemen jarenlang had genegeerd.

Investeerder Softbank zou voor 1,5 miljard euro op haar investering in Greensill hebben afgeschreven. Eerder moest het al voor honderden miljoenen euro’s bloeden op een investering in Wirecard.

De ontwikkelingen rond Greensill hebben bovendien het debat doen oplaaien over de minder gereguleerde schaduwbanken en andere alternatieve mkb-financiers. Waarom vallen zij niet onder strenger toezicht? En waarom verkochten grote namen in de financiële wereld deze producten? Tegenover persbureau Bloomberg merkte een accountant schertsend op: „Als ik een professionele belegger was, zou het me vijf minuten kosten om te zien dat je hierin niet moet investeren.”