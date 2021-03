De tijd van Rutte is voorbij, hij ziet het alleen zelf nog niet

Het had zo mooi kunnen zijn. Stoppen op het hoogtepunt, na meer dan tien jaar premier, als handig bestuurder en goed debater met zelfs een zweem van vaderlijk leiderschap in de coronacrisis, uitgezwaaid door een dankbare partij. Maar de verleiding is groot om de langstzittende premier te worden. Mark Rutte (VVD) aarzelde zo lang dat zijn kroonprins, Klaas Dijkhoff, inmiddels iets anders gaat doen. Nu kan zijn partij toch niet meer zonder hem, en het land evenmin?

Rutte is historicus en houdt van politieke biografieën, maar het laatste hoofdstuk daarin leest hij blijkbaar niet goed. Anders wist hij over zijn grote voorbeeld Thorbecke – het portret stond bij zijn Torentje-redes als steun en toeverlaat achter hem – hoe teleurgesteld deze op het laatst was.

De negentiende-eeuwse Thorbecke vond dat jongere partijgenoten probeerden hem van zijn „historische plaats te verdringen” en „conspireerden” om hem „zachtjes weg te dringen”. Vol boosheid keerde hij zich daartegen, zijn laatste kabinet was niet vrolijk. Zijn vrouw was overleden en zijn persoonlijke spankracht was afgenomen, dus je zou het op toeval kunnen houden. Maar daarvoor is het patroon te herkenbaar. De bekende politieke leiders die hun tijd belichaamden, ondergingen allemaal hetzelfde lot.

Smadelijk einde

De gereformeerde leider Abraham Kuyper kon zich er aan het einde van zijn leven niet bij neerleggen dat zijn tijd voorbij was, en jongeren het beter konden overnemen.

Hendrik Colijn kwam helemaal smadelijk aan zijn einde, door zijn defaitisme in 1940 tegenover het nazisme en de latere afwijzing van zijn economische politiek.

Willem Drees verliet zelfs zijn partij omdat die de verkeerde weg op ging.

Joop den Uyl bleef vechten voor zijn tweede kabinet, dat er nooit kwam.

Ruud Lubbers leidde een kabinet te veel, saboteerde zijn opvolger en bleef in verwarring achter.

Wim Kok kondigde zijn afscheid aan, maar zijn opvolging mislukte ook en de opkomst van Pim Fortuyn slingerde hem uit de politiek.

Twee dingen kun je ervan leren. Onverwachte gebeurtenissen horen bij de politiek. Maar als je te lang blijft, gaan die je een keer fataal worden, en dat is geen fijn vooruitzicht.

Daarnaast worden lang zittende politieke leiders vooral de verpersoonlijking van hun tijd en op een gegeven moment is die tijd voorbij. Thorbeckes vorm van liberalisme, Kuypers manier van partijpolitiek, Colijns crisisaanpak, Drees’ wederopbouwmoraal, Den Uyls messianisme, Lubbers’ managementstijl, de reductie van sociaaldemocratie tot bestuur onder Kok, het was voorbij.

Het blijkt voor politici erg moeilijk om de tekenen aan de wand te lezen. Mark Rutte is flexibel, kan met iedereen samenwerken, en zijn partijprogramma is druk bezig om de hardste kanten van het liberalisme af te slijpen. Maar is het voldoende?

Revival van links

De herwaardering voor de publieke sector en de afkeer van de kloof tussen de superrijken en de anderen, de toenemende weerzin tegen de uitwassen van de markt, leveren vooralsnog niet veel meer op dan plannen en wensen, en het lijkt er nog niet op dat ze bij de verkiezingen tot een revival van links gaan leiden. Maar het zijn wel tekenen dat de politieke wind draait.

De VVD gaat aan kop in de peilingen, Rutte verkondigt in een advertentie weer dat hij met iedereen gaat samenwerken. Hij gaat vast de verkiezingen winnen, dus er lijkt geen vuiltje aan de lucht. Die winst zou echter weleens een pyrrusoverwinning kunnen blijken. Wie wil nog regeren met een partij die verreweg de grootste is en meent dat de premier onmisbaar is?

De prijs zal hoog zijn, de ergernis over de ongrijpbare premier en de onduidelijkheid van diens politiek zal toenemen. Rutte opereerde als pragmatisch bestuurder met een vooral neoliberale agenda die de coalitiepartners grotendeels deelden en die hij belichaamde met zijn nadruk op eigen verantwoordelijkheid eerst en individualisering. Zijn partijprogramma zet die agenda deels overboord – de staat moet nu opeens wél optreden als beschermer van de burger en in plaats van de overheid te privatiseren, subsidieert de overheid het bedrijfsleven – en zet vooral in op behoud van de dominante positie van de partij. Rutte bijt zich vast in zijn premierschap.

Als een politicus onvermijdelijk is geworden, komt zijn einde in zicht, zo leert de geschiedenis van Ruttes grote voorgangers. Beter had hij eraan gedaan te kijken naar andere vormen van afscheid uit de Nederlandse geschiedenis: de vele politieke bestuurders die na een lange carrière voldaan, soms met enige spijt, na een worsteling of berustend, het toneel verlaten. Daar hoort relativering van het belang van de politiek en van de eigen persoon bij. Rutte had daar ooit best wat van met zijn relatieve gebrek aan ijdelheid en relativering van zijn baan als ‘gewoon werk'. Maar de verleiding de zittingstijd van Lubbers te verslaan, was te groot. Een einde zoals dat van Lubbers’ premierschap dreigt.