De politiek droomt zich af, met nieuwe plannen voor de rechtsstaat

De verhuizers rijden voor, ook bij Justitie en Veiligheid – de burger wordt geraadpleegd. Er liggen verkiezingsprogramma’s met wensen en verlangens, stokpaardjes en luchtkastelen. Ook voor de rechtsstaat. Hoe heerlijk is het wegdromen bij een ‘officier van justitie voor dierenaangelegenheden’ (Partij voor de Dieren), een ‘antisemitisme-eenheid’ van het openbaar ministerie (SGP), of voortaan óók gebarentaal in de Grondwet (ChristenUnie).

Geef je stokpaardje een toga, uniform of grondwetsartikel en klaar zijn we. Ooit kreeg de PVV zo een ‘dierenpolitie’ op de been. Ook nu haalt rechts er weer de zweep over. Afschaffing van verjaring, hogere straffen, bij ernstige feiten altijd snelrecht, een (digitale) schandpaal. De doodstraf bij geweldsdelicten (SGP), heerlijk. Geen sociale advocaten meer voor echtscheidingen – de VVD blaast een partijtje mee.

Het is een onwezenlijk klusje, die programma’s lezen. Buiten stormt het over corona, zorg, vaccineren, klimaat, wonen, zelfs over één of twee jaar recht op WW. Bij veiligheid, migratie of rechtsstaat is het windstil. In de programma’s vind je echo’s van de Toeslagenaffaire, de rechtsstaatcrisis in Polen en Hongarije, de stikstof/Urgenda-heisa over opdringerige rechters. De Grondwet wordt deze keer doodgeknuffeld – als er in de komende formatie géén Constitutioneel Hof komt, dan nooit meer, lijkt het wel.

Nu weet iedere stemgerechtigde burger dat partijprogramma’s nooit letterlijk uitgevoerd worden. De samenstellers kunnen onbekommerd de spierballen laten rollen. En waar kan dat makkelijker dan bij terreur? De simpelste oplossingen buitelen er over elkaar; hinderlijke verdragen worden opgezegd, Nederlandse paspoorten ingetrokken (van Nederlanders!), gebedsoproepen gesmoord, jihadisten en gewone moskeegangers over één kam geschoren.

Wie de justitie- en immigratieparagrafen ziet, waant zich in de autoritaire zandbak, waar ieder zijn eigen veilige Utopia mét wachttorens mag maken. Daar komt niemand meer ongecontroleerd binnen of wordt er meteen weer uitgemikt, liefst zonder rechterlijke bemoeienis. Bij de PVV wordt de rechtsstaat sinds het proces tegen Wilders toch al een illusie gevonden, dus wordt het bord er schoon geveegd. Daar is het uitgangspunt discriminatie. Burgerrechten zijn er alleen voor degenen die in Wilders’ straatje passen.

Wat me dan stoort is dat ik me nauwelijks meer verbaas of opwind. Deze week kwam de Orde van advocaten met z’n gebruikelijk rechtsstatelijk oordeel over de partijprogramma’s. Aan zeven van de veertien mankeerde het nodige, vergelijkbaar met 2017 toen de score op vijf van de dertien kwam. Ook toen gingen de rode kaarten naar dezelfde thema’s. „Dat is niet niks zeg, zeven van de veertien een onvoldoende”, schudde een collega me wakker, toen ik mezelf iets relativerends hoorde mompelen. Raak ik afgestompt?

Nee, stop, wacht, ho. Dit kan niet, helemaal niet, zelfs. Maar het gebeurt toch. De rechtsstaat is niche geworden, Wordfeud voor juristen. Die dus wéten dat administratieve detentie voor jihadisten en hun ‘sympathisanten’, wie dat ook mogen zijn (PVV), het ontzeggen van toegang tot de rechter betekent. Dat lichte strafoplegging door de politie ‘op wijkniveau’ met ‘sociale partners’ (CDA) dus óók een fail is. Idem, het eenzijdig intrekken van verblijfsvergunningen door de staat bij ‘radicalisering’, wat dat ook moge zijn (CDA). In een rechtsstaat houdt de overheid zich immers zélf aan de regels. Vrijheden voor de één zijn ook vrijheden voor de ander.

Uiteindelijk is de oogst van 2021 vooral een langetermijn weerbericht. Hoe de wind ‘mogelijk’ zal waaien. Je leest wat er is mislukt of niet bevallen (dus: ‘politie terug naar Binnenlandse Zaken’). En wat nu in de mode is. Met laagdrempelige rechters wordt in het veld onder de noemer regelrechter, buurtrechter of vrederechter geëxperimenteerd. Dat vinden zóveel partijen mooi, dat daar wel geld voor zal komen. De griffierechten gaan kennelijk weer omlaag, zodat de burger makkelijker toegang krijgt. De lobby voor sociale rechtshulp lijkt geslaagd. Een volgend ‘Ongekend Onrecht’ kan zo misschien worden voorkomen. Het recht dus terug naar de basis, waar de burger bescherming tegen de overheid tekort komt. Ik ben benieuwd.

Folkert Jensma is juridisch commentator. Twitter: @folkertjensma

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 13 maart 2021