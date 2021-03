De nieuwe wereld na de verkiezingen

Natuurlijk zijn mijn ogen gericht op de verkiezingscampagne, op de plannen die partijen indienden voor de doorrekeningen, en de fitties tussen partijen daarover. Je ziet de moeilijkheden voor de formatie al opdoemen. Neem de arbeidsmarkt. De commissie-Borstlap bracht vorig jaar een alomvattend advies uit over hoe het anders moet om een nieuwe sociale kwestie te voorkomen. Er stond pijn in voor links én rechts: minder flexwerk en zzp-schap toestaan, maar ook minder bescherming voor mensen met een vast contract. Borstlap zei vorige week op Radio1 blij te zijn met de verkiezingsprogramma’s: partijen omarmen zijn advies.

Ik zie iets anders: veel partijen willen flexwerk duurder maken. Maar links én rechts shoppen in het advies. Ze nemen vaak gretiger over wat ze uitkomt. Ze luisteren dus niet naar de oproep van de commissie om de voorstellen vooral in samenhang te zien. En ze liggen ver uit elkaar. Linkse partijen willen hogere uitkeringen, meer bescherming. Terwijl de VVD de uitkeringen deels bevriest en het CDA een kortere WW wil.

Maar hoe interessant deze verkiezingen ook zijn, mijn ogen dwaalden deze week telkens af naar de Verenigde Staten. Daar kreeg president Joe Biden zijn spectaculaire steunpakket door het Congres. Nog eens 1.900 miljard dollar vloeit via Bidens plan naar burgers en bedrijven. Dat bedrag is ongeveer even groot als 8 procent van de Amerikaanse economie. Het komt bovenop de pakweg 4.000 miljard die de Amerikanen al uitgaven. Immens.

Biden richt zijn hulp op de onderkant. Een groot deel van de Amerikanen krijgt 1.400 dollar. Uitkeringen, kinderopvangsubsidies en voedselbonnen worden ruimhartiger. Het zou de armoede drastisch kunnen verminderen, onder kinderen zelfs halveren. Het plan zorgt voor optimisme: de verwachting is dat het de economie een enorme boost geeft.

Maar het bedrag is zo groot dat er ook zorgen zijn. Raakt de economie oververhit? Samen met het opgepotte geld van Amerikanen zou Bidens geld de prijzen kunnen opdrijven. Iedereen wil straks naar het restaurant, terras en op vakantie. En inflatie is iets waar beleggers in staatsschuld niet van houden: het maakt hun bezit minder waard. Dus stegen de rentes op Europese en Amerikaanse staatsobligaties al wat de laatste tijd. Beleggers vragen een hogere prijs voor geld dat ze uitlenen. Dat hoeft bij bescheiden stijging geen probleem te zijn, maar economen discussiëren over hoe hoog de inflatie zal worden. En hoe gaan centrale banken reageren? Houden ze de rente laag als de inflatie stijgt? Staatsschulden zijn enorm toegenomen.

De hoge overheidsuitgaven kunnen een schot in de roos zijn, maar óók repercussies hebben

Europa kent een eigen zorg. Economen waarschuwen al langer dat in de huidige opzet van de eurozone de zwakke economieën zwakker worden, en de sterke sterker. De pandemie trekt de Europese economie nóg schever. Het zuiden kreeg een hardere klap, het noorden kon bedrijven veel ruimhartiger steunen. Hogere rentes raken Italië harder dan Duitsland. Politieke frictie ligt op de loer. Na ruim 10 jaar ongekend monetair beleid volgt er nu een experiment met de overheidsuitgaven. Niemand weet hoe dit uitpakt: het kan een schot in de roos zijn, maar het kan óók repercussies hebben. De pandemie, de steun én het monetaire beleid zijn zo uitzonderlijk dat het onmogelijk is om nu te weten wat het recht, en wat het scheef trekt. Welkom in een nieuwe wereld, nieuw kabinet.

Marike Stellinga is econoom en politiek verslaggever. Ze schrijft elke week op deze plek over politiek en economie.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg de verkiezingscampagne op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 13 maart 2021