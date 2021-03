De nieuwe top-3 in de kunst: Hockney, Koons en Beeple

Toen kunstenaar en grafisch ontwerper Mike Winkelmann, beter bekend Beeple, in december 2020 een veiling hield van zijn werk, kon hij het nauwelijks geloven. In één dag had hij met de verkoop van 21 werken 3,5 miljoen dollar verdiend. Beeple brengt een mix van pop culture, technologie en post-apocalyptische terreur en geeft zo commentaar op hoe we leven, zo omschreef het blad Esquire een maand geleden in een groot profilerend interview.

Dat Beeple steeds meer zou gaan verdienen durfde Esquire al wel te voorspellen, maar niet dat hij een paar maanden na het interview naast Jeff Koons en David Hockney de top drie van duurst geveilde levende kunstenaars zou uitmaken. Op donderdag 11 maart verkocht het gerenommeerde veilinghuis Christie’s Beeple’s Everydays: The First 5.000 Days voor een bedrag van ruim 69 miljoen dollar.

Everydays is een digitale collage van 5.000 afbeeldingen bij Beeple tussen 2007 en 2020 dagelijks maakte. Sommige afbeeldingen zijn simpele tekeningen, andere ingewikkelde 3D-beelden.

Wie het werk gekocht heeft, maakt Christie’s niet bekend. De Chinese tech-ondernemer Justin Sun van o.a. BitTorrent, twitterde dat hij de onderbieder was met 250.000 dollar minder dan het winnend bod. Bij de veiling in december ging een groot deel van Beeple’s 21 kunstwerken naar een anonieme verzamelaar in Singapore.

Everydays: the First 5000 Days, een deel van het digitale kunstwerk van Beeple. Foto Christie’s/ Reuters

Donald Trumps

Beeple stelt zijn werk beschikbaar via zijn site beeple-crap.com en sociale media; beeple_crap heeft 1,9 miljoen volgers op Instagram. Hij levert commentaar op de politieke actualiteit: er zijn veel naakte Donald Trumps te zien, bijvoorbeeld in een bokswedstrijd tussen een dikke, penisloze Trump en een dunne, gerimpelde Joe Biden. Ze slaan elkaar tot bloedens toe. Ook de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong Un en Buzz Lightyear uit Toy Story komen vaak terug.

Realisme combineert Beeple met sciencefiction, waarbij de natuur in een roze gloed weinig rustgevend is; steden zien eruit alsof zich er net een kernramp heeft voltrokken, Mickey Mouse lijkt een psychopaat en Mark Zuckerberg een zombie. Mens, dier en robot worden vaak één wezen. Het klinkt magisch realistisch en ingewikkeld, maar in feite wordt er weinig aan de verbeelding overgelaten.

Superbowl

Mike Winkelmann (39), getrouwd, twee kinderen en wonend in South Carolina, noemde zichzelf Beeple naar een knuffelbeest uit de jaren tachtig (een pluizige bigfoot). Hij is geen onbekende buiten de kunstwereld. Ook voor de Christie-veiling stond de teller van zijn Instagram-volgers al op al 1,8 miljoen en hij maakte digitale projecten voor concerten, onder anderen van Justin Bieber. Ook ontwierp Beeple vorig jaar het decor van de pauzeshow van de Super Bowl: Shakira die door een muur van vuur binnenkomt is een ontwerp van Beeple.

Beeple groeide op in Wisconsin, in een dorp met 5.000 inwoners. In 2003 studeerde hij af als computerdeskundige. Na een tijdje websites te hebben gebouwd, besloot hij op een gegeven moment elke dag een animatie te gaan maken in het computerprogramma Cinema 4D. Van daaruit ontstond het donderdag geveilde Everydays.

Scott Winkelmann (Beeple) thuis in Charleston, South Carolina. Foto Scott Winkelmann/ AFP

In zijn kantoor thuis hangt niets aan de muur, constateert Esquire wanneer ze hem via Facetime interviewen. Winkelmann, die eruit ziet als een brave nerd, zit voor verschillende schermen van meer dan een meter breed. Daarop is de hele dag CNN en Fox News te zien. „Ik zet ze nooit op een andere zender en ze staan altijd op mute”, legt hij uit. Zijn computers geven zoveel warmte af dat hij aparte kasten en airco moest bouwen voor wanneer ze 3D-beelden genereren.

Beeple heeft de waarde van digitale kunst bewezen, klonk donderdag het direct na de Christie’s veiling. En toen The Art Newspaper vroeg of hij ooit nog decors voor concerten zou bouwen, liet hij weten dat de kunstwereld hem prima bevalt. „Ik ben een art world son of a bitch! Beeple, deze gast gaat nergens heen.”