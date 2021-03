De Europawijk in Haarlem: lang verguisd, maar door krapte nu toch in trek

Bekir Çirakci is blij. Het tekoopbord staat weliswaar nog in de voortuin, maar sinds een dag is het huis waarin hij rondleidt verkocht. Na 19 jaar, en nu alle kinderen het nest hebben verlaten, werd het tijd voor wat kleiners. Hij zette zijn gezinswoning van ruim honderd vierkante meter in de Haarlemse Europawijk in de verkoop.

Opgetogen vertelt de 57-jarige Çirakci wat er daarna gebeurde: binnen een week kwamen vijftien mensen kijken, en brachten drie van hen een bod boven de vraagprijs van 4 ton uit. Een van hen stelde zelfs een deadline; binnen één dag moest Çirakci reageren op de aanbieding. Met dat bod van 425.000 euro ging hij akkoord. „Het is een goede tijd geweest om te verkopen.”

Çirakci weet ook al waar hij nu heen wil. Op de zolder van zijn pas verkochte woning wijst hij door het raam naar de flats een paar blokken verderop. Een appartement met een lift en grote ramen, dat is wat zijn vrouw en hij zoeken. Het moet ook dichtbij zijn. „We willen hier blijven, in dezelfde buurt. Al onze vrienden en kennissen wonen hier.”

De zoektocht naar een nieuw huis blijkt echter nog niet eenvoudig. Er komt weinig op de markt en wat te koop wordt gezet, blijkt populair. Samen met zijn makelaar José Bakx, die zowel de verkoop van zijn oude huis als de aankoop van zijn nieuwe appartement begeleidt, heeft Çirakci inmiddels drie keer op een appartement geboden. Drie keer bood iemand anders hoger. Bakx: „We hebben tot september de tijd een nieuwe woning voor Bekir te vinden. Dat is bewust een ruime periode, want in deze markt weet je het maar nooit.”

Extreme stijging

Dat wonen een van de belangrijkste thema’s is bij deze verkiezingen is vooral het gevolg van een groot woningtekort. Meer dan 300.000 huishoudens zijn op zoek naar een woning die beter bij hun wensen past, maar kunnen die niet vinden. Dat gat tussen vraag en aanbod op de woningmarkt manifesteert zich nergens nadrukkelijker dan in de huizenprijzen. In de vier regeringsjaren van het kabinet-Rutte III steeg de gemiddelde waarde van een woning volgens makelaarsvereniging NVM van 249.000 (begin 2017) naar 365.000 euro (eind 2020), een toename van ruim 46 procent.

In bijna geen andere wijk met duizend of meer koopwoningen stegen in de afgelopen kabinetsperiode de huizenprijzen zo hard als in Europawijk in Haarlem. Woningen werden hier ruim 52 procent meer waard, blijkt uit cijfers van Calcasa, een technologiebedrijf gespecialiseerd in automatische waardebepalingen van woningen. „Dat is echt een gigantische toename”, zegt Calcasa-directeur Tijs Pellemans. „In vier jaar tijd heb je de helft van je woningwaarde erbij gekregen. En als je dat afzet tegen de ontwikkeling van het algemeen prijspeil, met een inflatieontwikkeling van zo’n 7 tot 8 procent, dan heb je het over enorme percentages.”

Stijging woningprijs In Haarlem, in het stadsdeel Schalkwijk, ligt Europawijk. Een wijk met iets minder dan 10.000 inwoners en 1.775 koopwoningen. De gemiddelde prijs is hier de afgelopen vier jaar flink gestegen. Zo betaalde je begin 2017 174.000 euro voor een woning, de gemiddelde huizenprijs over dat hele jaar in Europawijk was 184.000 euro. In 2018 was dit gestegen met 14,7% naar 211.000 euro. In 2019 steeg het minder hard, met 8,5%, naar 229.000 euro. In 2020 steeg de gemiddelde prijs naar 252.000 euro, een stijging van 10%. Eind 2020 lag de huizenprijs zelfs op 265.000 euro. Hierdoor komt de absolute stijging van de woningprijs in Europawijk sinds begin 2017 tot eind 2020 uit op 52,3%. Een absolute prijsstijging van 91.000 euro.

Europawijk, in het Haarlemse stadsdeel Schalkwijk, werd in de jaren zestig aangelegd tijdens een vorige wooncrisis. „Destijds waren de woningen ook hard nodig, dus men vond de galerijflats die men hier neerzette prachtig”, zegt Yvonne van Schie. Ze woont al 45 jaar in de wijk, die ze liefkozend „het dorp” noemt, en is voorzitter van de wijkraad. Op tafel in haar kantoor ligt een grote landkaart die laat zien hoe de wijk in het oosten en het zuiden wordt begrensd door de doorgaande Europaweg. Vanuit het westen stroomt het Spaarne in noordelijke richting langs de wijk om daarna dwars door Haarlem naar Spaarndam te slingeren. Er staan pakweg 5.000 woningen die onderdak bieden aan bijna 10.000 bewoners.

In de jaren tachtig veranderde het imago van Schalkwijk. Door een grote concentratie van sociale huurwoningen en probleemjongeren die zich in de criminaliteit begeven, kreeg Schalkwijk het stempel van een achterstandsbuurt. „Vroeger was het hier armetierig. De gemeente investeerde weinig in de wijk. Het slechtste was goed genoeg voor Schalkwijk”, zegt makelaar Bakx, die al 25 jaar huizen in de wijk verhandelt.

Dat beeld is nog altijd niet verdwenen, bleek toen rond de invoering van de avondklok ook in de Europawijk rellen uitbraken. Het Haarlems Dagblad kopte daarna: ‘Achterstandswijk of geliefd dorp? Schalkwijk is in Haarlem een wijk met twee imago’s’. Wijkraadvoorzitter Van Schie herkent dat wel. „Haarlemmers die hier niet wonen zijn erg negatief, maar de mensen die hier zelf wonen, die vinden het heerlijk.”

Uitzicht vanuit een woning die te koop staat in de Schotlandstraat. Foto Olivier Middendorp

Watervilla’s

Toch is er wel degelijk iets veranderd. Door de decennia heen is Europawijk richting het zuidwesten uitgedijd en gemoderniseerd. Tijdens een fietstocht door de wijk maken de galerijflats met schotels op het balkon en kleine eengezinswoningen plaats voor woonerfwijken met groendaken en moderne flatgebouwen. Helemaal in het westen van de wijk ligt de nieuwbouwwijk Schoolenaer met watervilla’s met interne parkeergarages, die door Van Schie lachend „de Goudkust” van Europawijk wordt genoemd.

De tijd dat in Europawijk tot wel 80 procent van het woningaanbod sociale huur was, is voorbij. In plaats daarvan staan er nu zo’n 1.800 koopwoningen in de wijk, bijna 40 procent van het totaal. „En alles wat er nu nieuw bijkomt, is koop”, zegt makelaar Bakx. Volgens haar is de wijk door de komst van al die koopwoningen flink opgeknapt. „Door de bouw van luxere koopwoningen en verkoop van een groot deel van de sociale huurwoningen zijn er minder problemen in de wijk.”

Mensen wilden hier niet dood gevonden worden, maar nu komen ze toch een huis kopen want die zijn hier nog betaalbaar Yvonne van Schie Voorzitter wijkraad

Omdat Europawijk van ver komt, liggen de huizenprijzen hier nog relatief laag. De gemiddelde woningwaarde steeg deze kabinetsperiode weliswaar van 174.000 naar 265.000 euro, maar dat is nog een ton lager dan het landelijk gemiddelde van 365.000 euro. En dat trekt Haarlemmers, Amsterdammers, beleggers en andere huizenzoekers die elders een huis niet meer kunnen betalen. Van Schie: „Mensen wilden hier niet dood gevonden worden, maar nu komen ze toch een huis kopen want die zijn hier nog betaalbaar.”

Wat ook helpt, is dat de gemeente al jaren bezig is het stadsdeel op te knappen. Oude kruispunten met stoplichten zijn vervangen door rotondes, wegen zijn vernieuwd en er is een nieuwe school in aanbouw. Onlangs is een nieuwe bioscoop geopend en er zijn grote plannen voor het nabijgelegen winkelcentrum en een nieuw ov-knooppunt.

„We hebben veel geïnvesteerd in Schalkwijk”, zegt wethouder Marie-Thérèse Meijs (Wonen, GroenLinks). „Dat hebben we gedaan om de wijk een upgrade te geven. Wat we zien is dat de stijgende huizenprijzen daar een bijeffect van zijn.”

Volgens makelaar Bakx kwam het keerpunt een aantal jaar geleden. Ze vertelt dat ze in 2017 nog openhuizenroutes organiseerde en vaak in de avond of in de weekenden werkte om huizenzoekers te trekken. „Tegenwoordig hoeven we veel minder moeite te doen om kandidaat-kopers te trekken. En sinds corona is het alleen maar drukker geworden.”

Neem beleggers, die volgens Bakx zo’n kwart van alle bezichtigingen voor hun rekening nemen. „De appartementen in de flats zijn voor hen aantrekkelijk, want die kunnen ze verhuren voor 1.400 tot 1.500 euro per maand.” Ook bewoonster Van Schie merkt daarvan de gevolgen. In haar flat worden 20 van de 112 appartementen verhuurd door beleggers. „Ik weet niet meer wie er naast me woont. Dat gaat ten koste van de sociale cohesie. Het is hier nog niet problematisch, maar op termijn gaat zo het dorpse gevoel van onze wijk verloren.”

Van Schie vreest dat als de prijsstijgingen blijven doorzetten, buurtbewoners geen huis meer kunnen vinden in hun eigen wijk. „Ze kunnen het straks niet meer betalen.” Wethouder Meijs herkent die zorgen. „Ook wij zien een verdringingseffect op de woningmarkt. De huizenprijsstijgingen zijn echt tenhemelschreiend. Daarom blijven we nieuwe woningen bouwen, want we willen niet dat de kinderen die hier opgroeien hier als ze groot zijn niet meer kunnen wonen.”

De gemiddelde woningwaarde in de wijk steeg naar 265.000 euro. Foto Olivier Middendorp

Folder in de bus

Intussen weten steeds meer makelaars Europawijk te vinden. Sinds een jaar heeft WBos Makelaars uit Heemstede „een specialisme van Schalkwijk” gemaakt, staat op een folder die het bij mensen in de bus heeft gedaan. De folder vraagt de lezer of hij verhuisplannen heeft. „We willen er aandacht mee vragen voor het feit dat we nu in Schalkwijk zo actief zijn”, zegt makelaar Jeroen Reijnen. „We zien dat Schalkwijk een enorm populair gebied geworden is door de perfecte centrale ligging. Je kunt vanuit hier makkelijk naar Amsterdam, Schiphol, Den Haag of het strand, er is hier veel groen, en het is dicht bij het centrum.”

Als je kijkt wat ik kan betalen, dan kom je niet in het centrum maar hier uit

Hoe dichtbij is goed te zien in een appartement op de achtste verdieping van een flat aan de Schotlandstraat. Voor de woning met een oppervlakte van 81 vierkante meter staan 28 bezichtigingen ingepland. Vanuit de grote ramen kijk je uit over de sportvelden in de wijk, daarachter stroomt het Spaarne. In de verte is de Sint-Bavokerk op de Grote Markt, het hart van Haarlem, te zien. „Je bent er in tien minuten fietsen”, zegt Bakx.

Een van de mensen die komt kijken is Joffrey Alting, een 27-jarige fysiotherapeut. „Ik ben op zoek naar mijn eerste huis. Als je kijkt wat ik kan betalen, dan kom je niet in het centrum maar hier uit”, zegt hij. Alting verwacht dat de prijzen in deze wijk nog flink gaan stijgen. „Ik kom hier deels omdat het betaalbaar is, en deels omdat ik het als een goede investering zie.” Toch gaat hij geen bod uitbrengen; de flat is in zijn ogen te verouderd.

Makelaar Bakx heeft wel al een paar biedingen binnen. Ze verwacht dat het appartement voor zeker 20.000 euro boven de vraagprijs van 249.000 euro verkocht zal worden.

Buiten bij de lift zegt een stel, dat om privacyredenen niet in de krant wil, dat het ook een bod gaat uitbrengen, bóven de vraagprijs. „Op termijn willen we iets voor onze dochter kopen, maar misschien kunnen we het nu al kopen en verhuren”, zegt de man. Daarbij speelt ook mee dat de huizenprijzen zo hard stijgen, zegt hij. „We zijn nu maar vast gaan kijken, want ik denk dat het alleen nog maar duurder wordt.”

Bekijk ook de NRC Stemhulp om te zien wat de politieke partijen willen qua woonbeleid.

Infographic Emmelien Stavast en Erik van Gameren.

Bron infographic: Calcasa.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 13 maart 2021