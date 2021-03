CBS: daling in sterfte zet door, vooral onder 80-plussers

In de eerste week van maart zijn naar schatting 3.100 mensen in Nederland overleden. Dat zijn er minder dan verwacht voor deze periode en bijna honderd sterfgevallen minder dan de week ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag op basis van voorlopige cijfers. Met name de sterfte onder 80-plussers nam af. Dat gold ook voor de groep mensen die langdurige zorg ontvangen onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Sinds de week van 21 september 2020 lag de wekelijkse sterfte in Nederland hoger dan verwacht. De kentering kwam halverwege februari, toen voor het eerst sinds september geen sprake meer was van oversterfte. Sinds de tweede week van februari is ook de sterfte voor mensen van 80 jaar en ouder lager dan verwacht.