‘Broers El Bakraoui pleegden ‘testmoord’ twee jaar voor aanslagen Brussel’

De Belgische terrorist Ibrahim El Bakraoui heeft volgens een medeaanslagpleger twee jaar voor de aanslag op de Brusselse luchthaven Zaventem een willekeurige moord gepleegd. El Bakraoui kreeg daarbij hulp van zijn broer Khalid. Ze wilden naar verluidt uitproberen hoe het zou zijn om iemand van het leven te beroven en vermoordden daarom een willekeurige persoon. Dat schrijft De Morgen donderdag op basis van documenten en verslagen van verhoren in het strafproces tegen de broers El Bakraoui.

Volgens de krant heeft Osama Krayem, een van de twee aanslagplegers die de aanslagen in 2016 overleefden, aan justitie verklaard dat Khalid El Bakraoui twee jaar voor de aanslag een willekeurige man had geliquideerd. Krayem zei dat de broers „wilden testen” hoe het voelde om iemand te vermoorden. „Khalid vertelde me dat hij en Ibrahim op straat iemand hadden doodgeschoten. Ik vroeg hem wat er verder was gebeurd. Hij zei dat de politie het lichaam had geborgen en dat dat het was. Hij glimlachte toen hij me dit vertelde.”

Lees ook: Dit gebeurde in de laatste dagen voor de aanslag op Zaventem

Het slachtoffer was de 76-jarige Paul-André Vanderperren, die op weg was naar een kroeg om daar een voetbalwedstrijd te kijken. De politie stond voor een raadsel na het vinden van zijn lichaam, omdat spoor van de daders of enig motief ontbraken. De advocaat van de weduwe zegt tegen de Belgische krant dat ze een jaar geleden hoorde dat de broers El Bakraoui „zo goed als zeker” als daders werden geïdentificeerd voor de moord op haar man. Het onderzoek naar de toedracht werd daarmee afgesloten.

Parijs

Bij de aanslagen in en rond Brussel in 2016 kwamen 35 mensen om het leven, onder wie drie aanslagplegers. De terroristen ontstaken eerst twee bommen op het vliegveld Zaventem - daarbij kwam Ibrahim El Bakraoui om. Later blies Khalid El Bakraoui zichzelf op in een metrostation. De andere terrorist die zichzelf opblies was Najim Laachroaui, een Syriëganger die in 2015 terugkeerde naar Europa en ook betrokken was bij de aanslag in Parijs. Zijn dna werd aangetroffen op de bomgordel in concertzaal Bataclan. Twee andere terroristen, Mohamed Abrini en Osama Krayem, bleven in leven. DeMorgen schrijft dat Krayem geen moment van plan is geweest zichzelf op te blazen. „In Syrië was ik bereid om te sterven. Hier? Nee.”

Lees ook dit interview met overlevende Dennis Kranenburg van de aanslag: Boem! Daarna stilte. Totale stilte

Terreurgroep Islamitische Staat (IS) eiste de aanslag in Brussel op. Volgens IS zaten de broers El Bakraoui ook achter de aanslagen in Parijs in november 2015. De voorbereidingen voor die terroristische actie zouden bij hen zijn begonnen. Bij de aanslagen op verschillende plekken in de Franse hoofdstad kwamen 138 mensen om.

Voor de aanslagen in de Belgische en Franse hoofdstad brachten de broers jaren door in gevangenschap. Ibrahim El Bakraoui kwam in 2014 vrij na een celstraf vanwege een mislukte aanval op een geldwisselkantoor. Broer Khalid kwam een jaar eerder vrij. Daarna zouden de twee direct zijn begonnen met de uitbouw van het terreurnetwerk dat in Brussel en Parijs aanslagen pleegde.