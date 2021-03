Bospolder-Tussendijken in Rotterdam ís al veerkrachtig

Het Oost-Afrikaanse restaurant Injera Hebesha van Fasiga Brihanu is meer dan dat, zegt ze. Het is een plek om haar cultuur uit te dragen en om samen te komen. Door Corona was ze in februari gedwongen de deuren te sluiten; ” Het voelt nu alsof we opnieuw beginnen. Zekerheid heb je niet maar we gaan ons best doen.” Foto Angeniet Berkers