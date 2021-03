Advocaten weten opnieuw niet waar Navalny gebleven is

Aleksej Navalny zit niet meer in de Koltsjoeginogevangenis, maar waar hij is gebleven is niet bekend. Dat heeft zijn advocaat Vadim Kobzev vrijdag gezegd, meldt persbureau Reuters. Kobzev was donderdag nog bij de oppositiepoliticus op bezoek geweest, en toen maakte die het goed. Een van Navalny’s andere advocaten kreeg een dag later in de gevangenis te horen dat de politicus weg was, maar kon niet achterhalen waarnaartoe.

De gevangenis waar Navalny vastzat staat in de oblast Vladimir, ten noordoosten van de hoofdstad Moskou. Volgens Reuters meldde het staatspersbureau TASS destijds dat hij daar tijdelijk in quarantaine gehouden zou worden, en daarna overgebracht zou worden naar het strafkamp IK-2 in dezelfde regio. Of dat inmiddels gebeurd is, is onduidelijk. De autoriteiten willen daar verder om privacyredenen niet op ingaan.

Navalny werd in januari gearresteerd toen hij terugkwam uit Berlijn. Hij werd in de Duitse hoofdstad in het ziekenhuis behandeld na vergiftigd te zijn, vermoedelijk door de Russische autoriteiten. Tijdens die behandeling had hij zich niet gehouden aan de voorwaarden van voor zijn vrijlating, die hem na een eerdere strafzaak waren opgelegd. Hij werd daarom veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf waarvan bijna een jaar voorwaardelijk.