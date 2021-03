10 jaar oorlog in Syrië

593.000

doden heeft de oorlog in Syrië tot nu toe gekost, schat het Syrian Observatory for Human Rights. Daarvan zijn er 387.000 ook bevestigd. Het Syrian Network for Human Rights (SN4HR) spreekt van 227.413 burgerdoden, van wie 88 procent door toedoen van het regime. Volgens SN4HR zijn er 29.457 kinderen gedood. De VN geven geen dodencijfers meer.

14.506

gedetineerden kwam om door marteling, van wie 98,7 procent door het regime. (SN4HR)

99.479

door het regime opgepakte Syriërs worden nog vermist, volgens het SN4HR.

6,7

miljoen ontheemden telt Syrië. In het buitenland bevinden zich daarnaast nog eens 5,6 miljoen geregistreerde Syrische vluchtelingen, volgens de UNHCR.

Een Syrische jongen in Anab in 2018.

Foto Bulent Kilic / ANP Syriërs komen aan bij een checkpoint in Anab, in 2018

Foto Bulent Kilic / AFP Een Syrisch meisje wordt over een hek getild in 2015.

Foto Bulent Kilic / AFP Foto’s Bulent Kilic / AFP

12,4

miljoen van de circa 18 miljoen Syriërs die nog in het land wonen zijn niet zeker van hun voedselvoorziening en riskeren honger, 4,5 miljoen meer dan een jaar geleden. 1,3 miljoen mensen hebben al grote problemen om aan voedsel te komen. De voedselprijzen zijn nu 29 keer zo hoog als voor de oorlog uitbrak. (WFP)

57

procent van de Syrische jongeren in de leeftijd van 18 tot 25 jaar moest meerdere jaren onderwijs missen, blijkt uit onderzoek in opdracht van het Internationale Rode Kruis. Tweederde van de jongeren zag zich de laatste tien jaar genoodzaakt zijn of haar huis te verlaten.

45

procent van de jongeren heeft een naast familielid of een goede vriend door de oorlog verloren, meldt het Rode Kruis. Een op de zeven jongens van 18 tot 25 jaar is in de oorlog gewond geraakt.

450

miljard euro is de economische schade van tien jaar oorlog, schat het Syria Research Center for Policy Research. De geschatte kosten van de wederopbouw zijn 210 tot 335 miljard euro, denkt het Carnegie Middle East Center.

90

procent van de Syrische bevolking leeft onder de armoedegrens en heeft minder dan 1,6 euro per dag te besteden.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 13 maart 2021