Zeven doden bij betogingen in Myanmar

Bij protesten in Myanmar tegen de militaire junta zijn donderdag zeven doden gevallen. Dat meldt persbureau Reuters. Een demonstrant werd gedood bij een demonstratie in Yangon, de grootste stad van het land. Zes anderen kwamen om in de plaats Myaing.

Ooggetuigen melden aan Reuters dat het leger rubberkogels en stungranaten inzette om betogers uiteen te drijven. Volgens de belangenorganisatie Assistance Association for Political Prisoners zijn sinds de staatsgreep van het leger op 1 februari in het land in elk geval meer dan zestig demonstranten gedood, ongeveer 2.000 mensen zijn gevangen gezet.

Amnesty International vergelijkt de dood van een aantal demonstranten met politieke moorden. De mensenrechtenorganisatie beschuldigt het leger ervan „oorlogstactieken” in te zetten tegen demonstranten. „Dit zijn gewetenloze commandanten die al betrokken waren bij misdaden tegen de menselijkheid en die hun troepen en moorddadige methoden in het openbaar inzetten”, aldus Joanne Mariner, directeur Crisisrespons bij Amnesty. Het leger heeft niet op de aantijgingen gereageerd, maar liet eerder weten „uiterst terughoudend” tegen de „losbandige betogers” op te treden. De demonstranten worden door het leger beschuldigd van aanvallen tegen de politie en het schaden van de nationale veiligheid en stabiliteit.

Arakan Army

Het Myanmarese leger heeft donderdag aangekondigd dat de rebellengroepering Arakan Army (AA) per direct van de lijst van terroristische groeperingen verwijderd is. De factie strijdt voor meer autonomie van de Rakhine – een boeddhistische bevolkingsgroep die de meerderheid vormt in de gelijknamige staat in het westen van het land. AA is van de lijst gehaald omdat de opstandelingen zouden zijn gestopt met het plegen van aanslagen om „vrede in het land te helpen stichten”, zo melden Myanmarese staatsmedia volgens Reuters.

In Rakhine is weinig geprotesteerd tegen de staatsgreep van de krijgsmacht en ook de AA heeft zich nooit uitgesproken tegen de junta. Het gebied kwam sinds 2017 geregeld in het nieuws door botsingen tussen de staat en de islamitische Rohingya-minderheid, van wie honderdduizenden mensen naar buurland Bangladesh vluchtten.

AA werd in 2009 opgericht en is sinds 2015 verwikkeld in een felle strijd met het Myanmarese leger. Er zouden zo’n 8.000 rebellen lid zijn van de groep. In 2019 werd AA door de regering van de inmiddels door het leger afgezette Myanmarese politiek leider Aung San Suu Kyi op de lijst van terroristische groeperingen geplaatst. De politica liet destijds eveneens weten dat het leger haar toestemming had de rebellen van AA te „vermorzelen”.