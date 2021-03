Werk voor de bakkerij inspireerde golfer Wil Besseling tot een nieuw begin

Zijn generatiegenoten zijn inmiddels afgehaakt, op Joost Luiten na, de beste Nederlandse golfer van de laatste tien jaar. Zelf heeft hij nooit serieus aan stoppen gedacht, al kwam hij drie jaar geleden wel in de buurt van een vroegtijdig afscheid. Na weer een matig seizoen op de Challenge Tour en met opnieuw een jaar op het tweede profniveau in het vooruitzicht, besloot Wil Besseling in december 2017 contact te zoeken met een grote bakkerij in de buurt van zijn woonplaats. Als hij op dezelfde manier zou doorgaan, zou het resultaat hetzelfde zou blijven, besefte hij. Hij had een frisse blik nodig.

Voor Bakkerij Pater ging hij langs bij supermarkten om te inventariseren hoe de broodvoorraad erbij lag gedurende de dag. Tussen de inspectie van de schappen door kon hij blijven trainen. In die wintermaanden dat hij voor het eerst in zijn leven voor een baas werkte, bedacht Besseling hoe graag hij wilde blijven golfen. „Ik deed het niet uit luxe, maar het heeft me onwijs geholpen. Ik kreeg frisse moed om alles aan te pakken en dat heeft geleid tot iets moois.”

Beste Nederlander

Deze week is Wil Besseling in Qatar begonnen aan een nieuw seizoen, na een winter waarin hij kon terugkijken op het beste jaar uit zijn carrière. In 21 toernooien overleefde hij zestien keer de cut, werd hij drie keer (gedeeld) derde en sloeg hij meer dan 300.000 euro aan prijzengeld bij elkaar. Hij was de beste Nederlander op de Europese tour.

„Ik heb mooie dingen gedaan”, zegt Besseling op de dag voor vertrek naar het Midden-Oosten via de telefoon. „Zo’n jaar helpt met alles. Ik sta ineens in de schijnwerpers, iedereen is superpositief. Mijn sponsors hebben bijgetekend of zijn groter geworden. Dat was in januari al voor elkaar en dat is veel waard. Kon ik me daarna richten op het golf.”

Wil Besseling Foto Olivier Middendorp

De wending die de golfcarrière van Wil Besseling heeft gekregen is een late bevestiging van zijn grote talent. Kenners hebben hem altijd gezien als een potentieel betere golfer dan Joost Luiten, die zes toernooien op de Europese tour won. Dat hij nu pas, op zijn 35ste, zelf in de buurt van de overwinningen op het hoogste niveau komt, maakt Besseling weinig uit. Hij is vooral trots dat hij heeft doorgezet. „Ik wist dat ik iets speciaals had, alleen kon ik er niet bij. En als je voelt dat je de groei niet doormaakt, knaagt dat natuurlijk wel aan je. Maar niet elke golfer kan aan de top zijn, dat vind ik ook weer mooi.”

Als amateur was Besseling een absolute topper. Bij de Eisenhower Trophy, het wereldkampioenschap voor teams, eindigde hij in 2004 in het officieuze individuele klassement als derde. Twee jaar later won hij met Luiten en Tim Sluiter de wereldtitel en noteerde hij overall de beste score. „Bij mij gingen mensen vaak terug naar 2006. Dat was geweldig, we hebben toen voor Nederland geschiedenis geschreven. Maar uiteindelijk wilde ik meer.”

In zijn eerste jaren als prof lijkt zijn doorbraak aanstaande als hij in 2009 een volledig seizoen mag meedoen op de Europese tour. Maar Besseling weet zijn tourkaart niet te verlengen. „Een staartje van mijn jaren als amateur”, noemt hij de prestaties uit die beginperiode nu. „Mijn coach Chris van der Velde vertrok naar Amerika toen ik net prof was. Chris was mijn coach, mijn mentor, mijn alles. Hij wist wat ik nodig had om goed te spelen, ik niet. Ik heb mezelf opnieuw moeten opbouwen en daar heb ik heel lang over gedaan. De kennis van Chris zit nu bij mij, zo zou je het kunnen zeggen.”

Geen verwijten

Vervloekt heeft hij Van der Velde nooit om diens vertrek, al schoot soms wel de gedachte door zijn hoofd: had je niet nog een paar jaar kunnen blijven. Maar alles gebeurt met een reden, gelooft Besseling. „Het heeft me gemaakt tot wie ik nu ben. Golfen heb ik altijd gekund, maar ik heb jarenlang niet gehandeld naar wat ik wist dat moest gebeuren. Ik durfde het niet. Nu weet ik precies wat ik wil en spreek dat ook uit tegen de mensen in mijn team. Zij zijn de experts, maar ik vertel ze wat ik nodig heb.”

Besseling heeft zijn team dit jaar uitgebreid met een coach voor de short game. Met zijn lange spel behoorde hij vorig jaar tot de besten en won hij slagen op de rest van het veld, maar „binnen honderd meter van de vlag” ziet hij nog ruimte voor verbetering.

Ja, hij is nog professioneler geworden, zegt Besseling. Maar dat is alleen mogelijk, zo werkt het nou eenmaal in het golf, als je voldoende prijzengeld verdient en sponsorinkomsten hebt. Die financiële rust is lekker, geeft hij toe. „Ook omdat ik weet hoe het is om het niet te hebben.”

Rust is er ook thuis, in het Noord-Hollandse Zwaag, waar Besseling woont met zijn vrouw Shirley en hun drie kinderen, van 15, 10 en 7. „Shirley is begin vorig jaar gestopt met werken. Ze had met de opvoeding erbij twee banen tijdens mijn seizoen. Ze heeft gekozen voor ons als gezin en voor mij als golfer. Dat heeft goed uitgepakt. Ook voor haar.”