Asiel gekregen, maar nog altijd vast in een tochtige tent op Lesbos

Na een verblijf van anderhalf jaar op het Griekse eiland Lesbos, deels in het beruchte kamp Moria dat een half jaar geleden in vlammen opging, kreeg de Afghaanse vluchteling Abdoljabar (31) in februari eindelijk antwoord op zijn asielaanvraag. Zijn vrouw Anahita, zijn op Lesbos geboren dochter Delroba en hijzelf kregen asiel in Griekenland. „Ik kon mijn geluk niet op”, zegt hij aan de telefoon. „Ik hoefde niet meer bang te zijn om teruggestuurd te worden. Ons leven in de wachtstand leek voorbij.”

Dat bleek een illusie. Abdoljabar woont nog steeds op Lesbos, in het kamp dat werd gebouwd na de brand in Moria. „De Griekse autoriteiten willen dat ik naar het vasteland vertrek en daar een huis huur”, zegt hij. „Maar daar heb ik geen geld voor. Mijn toelage van de VN is stopgezet. Als je asiel krijgt, heb je nog maar een maand recht op financiële steun. Ik ken veel families die al maanden in dezelfde situatie zitten. Ze blijven nog liever in het kamp dan in Athene op straat te moeten leven.”

En dat wil wat zeggen. Want volgens inwoners en hulporganisaties zijn de leefomstandigheden in het tijdelijke opvangkamp zo mogelijk nog slechter dan in Moria. Een kleine zevenduizend mensen zitten in Kara Tepe II, een haastig gebouwd kamp op een voormalige militaire schietbaan, waar de bodem met lood is verontreinigd. Het kamp ligt op een schiereiland, dat aan drie kanten grenst aan zee, kwetsbaar is voor overstromingen, en voortdurend wordt geteisterd door een snijdende wind.

Vluchtelingen krijgen hier eten en een dak boven hun hoofd, maar hun tenten zijn niet berekend op het barre winterweer. Rond Moria stonden nog olijfbomen, in het nieuwe kamp is geen enkele beschutting tegen de wind. „Het is steenkoud”, zegt Abdoljabar, die uit veiligheidsoverwegingen niet met zijn achternaam in de krant wil. „Onze tentdoeken klapperen vaak als een razende, wat veel lawaai maakt. Mijn dochter is bang als het waait en voelt zich niet veilig in de tent. We hebben moeite met slapen.”

Brandjes door kortsluiting

Er is geen goede stroomvoorziening in Kara Tepe II, want het kamp is niet aansloten op het elektriciteitsnet. Er zijn wel generatoren, maar die hebben niet genoeg capaciteit. Dus de stroom moet worden verdeeld over het kamp: ’s ochtends en ’s avonds twee uur. „Als te veel mensen tegelijkertijd hun waterkoker aanzetten, dan ontstaat er al kortsluiting”, zegt Asha Fleerakkers van Stichting Bootvluchteling aan de telefoon. Hierdoor breken vaak brandjes uit, die meestal snel worden geblust. Deze week brandde er nog een tent af, vlakbij die van Abdoljabar.

Vanwege het brandgevaar zijn straalkachels verboden. „Als je probeert om er één het kamp in te nemen, wordt hij in beslag genomen”, zegt Abdoljabar. „We hebben alleen kleding en dekens om ons warm te houden, maar de wind snijdt overal doorheen. Mensen gebruiken flessen met heet water als kruik. Maar dat is gevaarlijk, want die kunnen breken of lekken. In de kliniek waar ik help als vrijwilliger en vertaler, zie ik veel mensen met brandwonden.”

De locatie van het nieuwe kamp is pragmatisch gekozen. De regering had moeite om land te vinden waarop duizenden mensen konden worden ondergebracht. Niemand op Lesbos wilde land beschikbaar stellen, ook de burgemeester niet, al zou het kamp slechts tijdelijk zijn. Omdat de schietbaan eigendom was van het ministerie van Defensie, en de migranten na de brand toch al dichtbij bivakkeerden, was het de enige optie.

Het nieuwe kamp Kara Tepe II in januari. Foto Elias Marcou / Reuters

Toen in oktober de eerste regenbuien vielen, kwamen delen van het kamp onder water te staan. Daarom zijn de autoriteiten het kamp aan het ophogen en betere afwatering aan het aanleggen. Riolering en stromend water ontbreken. Er hangen grote waterzakken, aangesloten op kraantjes. En er zijn inmiddels 36 douches en 120 washokken, maar die worden slecht schoongehouden. Human Rights Watch ziet het gebrek aan sanitaire voorzieningen als een van de grootste problemen, ook wegens Covid-19.

Omgeven door prikkeldraad

Inwoners zeggen dat de veiligheid in het nieuwe kamp beter is dan in Moria, waar ’s nachts vaak vechtpartijen uitbraken tussen groepen Afghanen en Syriërs, of tussen Hazara en Pashtun, twee etnische groepen uit Afghanistan, soms met dodelijke afloop. Het nieuwe kamp wordt beveiligd door driehonderd politieagenten, die in ploegen patrouilleren, waardoor er geen gevechten meer zijn. Wel worden geregeld spullen gestolen, vooral telefoons. En in december werd een driejarig meisje verkracht op een toilet.

In Kara Tepe II geldt een strikte lockdown om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Het kamp is omgeven door prikkeldraad en staat onder constant toezicht. Migranten mogen maar zeer beperkt naar buiten: één keer per week drie uur om boodschappen te doen, naar de apotheek te gaan en beltegoed te kopen. „Het kamp voelt als een gevangenis”, zegt Abdoljabar. „Bij de ingang staan vaak veel politieagenten, die je niet naar buiten laten.”

Migranten achter prikkeldraad bij Kara Tepe op Lesbos in september. Foto Vangelis Papantonis / EPA

Het verbaast Fleerakkers dat er nog geen groot oproer is geweest in het kamp. „In het begin leidde de lockdown geregeld tot onrust. Dan stond er ’s ochtends vroeg een grote groep inwoners te dringen bij de ingang. Toen was het nog niet zo goed gereguleerd als nu en mochten er 750 mensen per dag naar buiten. Nu is er een systeem waarbij het kamp is onderverdeeld in zeventien groepen, die om de beurt naar buiten mogen.”

De uitzichtloosheid en het gebrek aan bewegingsvrijheid trekken een zware wissel op de bewoners, met name die met psychische klachten. Er is wel een sportveldje aangelegd, maar verder is er niets te doen. Fleerakkers: „Ik zag laatst een man die doelloos rondjes fietste om de tenten. Je verwacht dat de bom een keer gaat barsten. Maar dat heeft in Moria uiteindelijk vijf jaar geduurd.”

Vanwege de lockdown hebben alleen organisaties die essentiële hulp bieden toegang tot het kamp. Dat wil zeggen ngo’s die zich toeleggen op medische zorg, die helpen bij de aanleg en organisatie van het kamp, of die zorgen voor de distributie van spullen. Maar ngo’s die zich bezighouden met onderwijs, recreatie en juridische bijstand hebben geen plek in het kamp. „Dat maakt het erg gecompliceerd”, zegt Fleerakkers. „Zeker nu de Griekse regering het asielproces heeft versneld.”

Hoge concentraties lood

En dan zijn er nog de zorgen over hoge concentraties lood en andere zware metalen in de bodem van het kamp – een bekend probleem met schietbanen. Die begonnen met een artikel op de website van Al-Jazeera in oktober, dat aanvankelijk werd genegeerd. Pas nadat HRW de kwestie aankaartte, stemde de Griekse regering eind november ermee in de bodem van de schietbaan te onderzoeken.

„De resultaten tonen allereerst de beperkingen van het onderzoek”, zegt Belkis Wille van HRW, die in contact stond met de Griekse regering, de WHO en de Europese Commissie over het onderwerp. „Er zijn bij lange na niet genoeg bodemmonsters genomen, twee van de twaalf monsters bevatten gevaarlijke hoeveelheden lood. De regering ontkent dit, want ze hanteert andere richtlijnen dan wij. Dus we vrezen dat het verzandt in een welles-nietesspelletje.”

Doordat de Griekse regering de asielprocedure heeft versneld, heeft een deel van de migranten op de eilanden inmiddels een reactie gekregen op zijn asielverzoek. Ongeveer 1.450 hebben geen asiel gekregen en moeten van de Griekse regering terug naar Turkije. Maar Ankara neemt sinds vorig jaar geen migranten meer op van de Griekse eilanden, ook al is dat wel onderdeel van de vluchtelingendeal met de EU. Zo dreigen veel migranten vast te blijven zitten op de eilanden, of ze nu asiel hebben gekregen of niet.

Uiteindelijk is Kara Tepe II bedoeld als tijdelijk kamp. De Griekse regering heeft plannen voor een nieuw, gesloten receptie- en opvangcentrum op Lesbos, ver van de bewoonde wereld. Ze beloofde aanvankelijk dat dat kamp in het voorjaar gereed zou zijn, maar dat is inmiddels het najaar geworden. Er is ook veel verzet tegen. Zondag was er nog een grote demonstratie op Lesbos.

Abdoljabar hoopt Griekenland te kunnen verlaten. „Het liefst zou ik naar Duitsland of Zwitserland gaan, want de Grieken hebben geen respect voor vluchtelingen”, zegt hij. „De inwoners van Lesbos weten in welke omstandigheden we leven, maar doen niets om ons te helpen. De politie behandelt ons niet als mensen. Het spijt me om dat te zeggen.”

De volledige naam van de geïnterviewde migrant is bekend bij de redactie.

Twee minderjarige Afghaanse vluchtelingen zijn deze week veroordeeld voor hun rol bij de verwoestende brand in het opvangkamp Moria op het eiland Lesbos, in september vorig jaar. Een jeugdrechtbank op Lesbos legde beiden vijf jaar celstraf op wegens brandstichting. Nog vier andere Afghanen zijn aangeklaagd voor hun vermeende aandeel in de brand. Omdat zij meerderjarig zijn, worden ze apart berecht. De minderjarigen, allebei zeventien ten tijde van de brand, werden veroordeeld na een kort proces waarin weinig concreet bewijs werd gepresenteerd. De aanklagers kwamen met zeventien getuigen, terwijl de Afghanen er maar één mochten oproepen. De enige getuige die direct bewijs tegen de verdachten had, verscheen niet in de rechtszaal en kon niet door hen worden ondervraagd, wat hun recht is. Een Afghaanse man op Lesbos heeft getuigd dat de brand werd gesticht door vijf Afghanen. De zesde verdachte is volgens de krant Kathimerini door de politie geïdentificeerd via een video op Facebook. De Afghanen werden een week na de brand opgepakt en meteen door de regering schuldig verklaard. Het Legal Centre Lesvos, dat de minderjarigen bijstond, sprak van „een gebrek aan geloofwaardig bewijs” en gaat in hoger beroep.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 12 maart 2021