Na een drukke dag zoomen thuis in mijn werkkamertje, had mijn man een verrassing in petto. Hij weet wat ik leuk vind en zeker in deze coronatijd met avondklok is er nog maar weinig leuks (buitenshuis) te beleven.

Mijn man leidde mij in de auto naar de autowasstraat.

Oh, wat geweldig, saampies in het donker, met die dansende octopussen over ons heen. Ja, dit was verreweg het hoogtepunt in mijn huidig bestaan!

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl