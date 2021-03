WandaVision: door rouw gevangen in de sitcom-geschiedenis

Superhelden gaan eigenlijk nooit dood. Zelfs als ze het loodje leggen weten doorgewinterde fans dat het afscheid niet definitief zal zijn.

De eerste serie van superheldengigant Marvel voor streamingdienst Disney+ gaat over een overleden held: de synthetische androïde Vision (een geavanceerde robot, gespeeld door Paul Bettany). In de eerste aflevering van de tv-serie WandaVision zien we hem springlevend en gelukkig getrouwd in een burgerlijke buitenwijk met zijn vrouw Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen). Wel is er iets geks aan de hand, want het pasgetrouwde stel leeft in een klassieke Amerikaanse comedyserie, eentje die zich afspeelt in de jaren vijftig. De beelden zijn zwart-wit, we horen zelfs een lachband en onze helden komen terecht in een klassieke sitcomsituaties (Oh jee, we zijn vergeten dat de baas komt eten!).

Wanda en Vision reizen zelfs door verschillende stukjes tv-geschiedenis. Elke aflevering speelt zich in een ander decennium af. De makers verwijzen eerst naar klassiekers als I Love Lucy en Bewitched en later naar modernere series als Malcolm in the Middle en Modern Family.

Schrijver en showrunner Jac Schaeffer en haar team hebben zeker in de eerste helft van het seizoen veel plezier met dit concept. De aankleding, titelmuziek en reclamespotjes veranderen steeds per tijdperk. Langzaam maar zeker wordt duidelijk wat er aan de hand is: onze personages zitten opgesloten in een sitcomwereld die ze niet onder controle hebben. Er komt steeds meer van de ‘echte’ wereld in beeld. Wanda heeft speciale krachten en onbedoeld het plaatsje Westview omgetoverd tot een plek waar haar man nog leeft en het leven perfect is. Een magische koepel sluit het dorp af van de buitenwereld. Wanda probeert de realiteit buiten te houden. Ze wil niet accepteren dat haar man niet meer leeft.

Schaeffer vertelde de New York Times dat de opbouw van de serie gebaseerd is op de verschillende fases van rouw. Het medium televisie werkt hier in haar voordeel, ze krijgt ruim de tijd om het thema en de personages uit te diepen. In verschillende Marvel-films waren Wanda en Vision humorloze bijfiguren, hier krijgen ze veel meer diepgang. Voor Schaeffer waren onder meer Lost en Russian Doll een inspiratie, omdat die series ook de tijd namen om mysteries langzaam uit de doeken te doen. „Ik genoot van de kans om er een slow burn van te maken. Ik kon een groter verhaal vertellen over rouw”, zei ze tegen de krant.

Populairste serie

Kijkers konden haar aanpak waarderen. De uitzendstrategie van Disney hielp hierbij ook mee. Door afleveringen wekelijks uit te brengen werd het kijkerspubliek steeds groter. Na iedere aflevering begonnen meer fans de serie via sociale media te analyseren en te speculeren over mogelijke plotwendingen. Volgens onderzoeksbureau Parrot Analytics groeide WandaVision na een maand wereldwijd uit tot de populairste tv-serie van het moment. Een bewijs dat een ouderwetse aanpak ook in het binge-tijdperk nog kan werken.

Olsen draagt een groot deel van de serie en schakelt met gemak tussen drama en humor. Elk tv-tijdperk vereist een andere acteerstijl en die uitdaging kan ze met gemak aan. De andere gouden greep is actrice Kathryn Hahn. Zij speelt de bemoeizuchtige buurvrouw Agnes en steelt regelmatig de show, zeker vanaf het moment waarop haar werkelijke gedaante bekend wordt. Agnes blijkt namelijk Agatha Harkness te zijn, een heks die het leven van Wanda probeert te saboteren. Hahn grijpt de kans aan om iedere mogelijke gezichtuitdrukking te gebruiken. Haar grote onthulling wordt gebracht via een aanstekelijk liedje - ‘Agatha All Along’. Dit nummer van 63 seconden kwam kort na de uitzending zelfs in de Amerikaanse Billboard-hitlijst terecht.

De combinatie van een emotionele karakterstudie met een zeer smakelijk en komisch omhulsel maakt WandaVision een van de meest geslaagde Marvelproducties tot nu toe. De studio doet nieuwe en zelfs gewaagde dingen. Het was makkelijker geweest om te beginnen met veel actie en bekendere personages, niet met relatief langzame afleveringen in zwart-wit. De serie wordt net zoals de Marvel-films afgesloten met extra scènes die tijdens de aftiteling verschijnen en vooral dienen als reclamespotjes voor aanstaande producties. Gelukkig kon WandaVision tot die tijd een eigen weg volgen.

Serie WandaVision Van: Jac Schaeffer. Met: Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kathryn Hahn, Teyonah Parris. Disney+, 9 afleveringen van ca. 30 minuten. ●●●●●