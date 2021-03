Waarom valt Rutte hier zo in de smaak?

Stralend als een zonnetje loopt Mark Rutte ons vanaf de cover van De gelukkigste man van Nederland tegemoet. Hij heeft de pas er in en doet een beetje denken aan een deelnemer aan de vierdaagse van Nijmegen: olijk, met die zwierende armen en militair (dat tempo) tegelijk. Die man (1967) is al meer dan tien jaar de minister-president van Nederland. Dat komt in de buurt van Lubbers, die het als langstzittende premier ooit bijna twaalf jaar volhield. En die man is het onderwerp van een derde deel van de nieuwste essaybundeling van Joost de Vries.

Maar niet op de persoonlijke manier zoals u nu misschien verwacht. Want, zo valt in de catchy geschreven tekst op de achterflap te lezen, op de vraag wie ‘de echte Mark Rutte is’, is maar één antwoord mogelijk: who cares? Met andere woorden, voor een karakterschets, voor het lichten van zijn doopceel of voor interviews met zijn naasten moet u elders zijn. Omdat anderen die taak al volbrachten (zoals NRC-journalist Petra de Koning en Volkskrant-journalist Sheila Sitalsing), maar ook omdat De Vries geïnteresseerd zegt te zijn in iets anders, namelijk wat het nu juist over Nederland zegt dat Rutte er zo in de smaak valt. Want er was en is van alles dat om verbetering schreeuwt, het klimaat, om maar iets te noemen, maar Rutte greep niet of niet afdoende in. En dat vindt het electoraat blijkbaar (of blijkens, gezien de regeerperiode) helemaal prima. Rutte kan hard werken, maar wat hij ook goed kan – dixit De Vries – is wegkijken. We lopen met Rutte weg, maar kijken we ook met hem weg?

De vraag die De Vries stelt is, laat dat voorop staan, interessant. Maar ook erg ambitieus, want je neemt je immers voor om de geest van een compleet volk te peilen. Als je al weet waar te beginnen (waaide die Rutte-eske geest altijd al door Nederland, of is het begonnen bij, om maar wat te noemen, Fortuyn?), dan moet je ook nog weten waar de duiding moet eindigen, aangezien je een land nu eenmaal door allerlei lenzen kunt bekijken. Kiest De Vries voor de sociologie? De filosofie? De antropologie misschien? Het antwoord luidt: geen van allen. Die cocktail van disciplines was misschien meer iets voor Bas Heijne, die lange tijd op wekelijkse basis in deze krant de ziel van Nederland temperatuurde.

De Vries blijft in wezen dichtbij Rutte, wijkt veel minder van zijn zijde dan aangekondigd. Zo valt hij best vaak terug op de boeken van De Koning en Sitalsing. Die we zelf wel kunnen lezen, dus dat is teleurstellend. Wat beter werkt is zijn toepassing van fictie om grip op Rutte te krijgen – en in het verlengde daarvan de andere top dogs van de VVD. Stuk voor stuk figuren die je dan ook zo in een roman van De Vries zou kunnen tegenkomen. On top of the world, maar ook zelfgenoegzaam en de indruk wekkend dat slechts een deel van de wereld het overwegen waard is.

Chique jasje

De gelukkigste man van Nederland belooft een verzameling essays te zijn, maar dat is een te chique jasje. Stukken over Robert Caro of Ilja Leonard Pfeijffer, tja, dat zijn gewoon langere boekbesprekingen, hoeveel moeite De Vries in het geval van Caro ook doet om hem aan Rutte te koppelen. Met Philip Huff naar Badr Hari gaan, die het in het Duitse Oberhausen (eventjes) opnam tegen Rico Verhoeven, zoiets heet een reportage.

Er zit iets eigens in de toon van De Vries (zo typeert hij een bepaald boek als een ‘verhitte lepel en een naald voor politieke junkies’) en hij weet ook veel over zijn onderwerpen, maar hij is ook iemand met een al te comfortabele positionering in het maatschappelijke debat. Anders gezegd: je hebt het boek uit en je bent nul keer richting een verrassend of gewaagd standpunt geduwd; een standpunt dat intellectuele moed verraadt en zich diametraal verhoudt tot de thans zo knellende communis opinio van breed uitwaaierend medelijden.

De mannen van Voetbal Inside zijn mannen op hun retour en Jordan Peterson zou zich toch eens in Thomas Piketty, James Baldwin, Simone de Beauvoir en Yuval Noah Harari moeten verdiepen, want dan zou hij echt heel anders over de economie, zwarte mensen, vrouwelijke mensen en mensen in het algemeen denken. Ja, net als De Vries zeker, die zich, blijkens dit leeslijstje usual suspects, ook nog maar net op dit soort terreinen heeft georiënteerd. Zelf denken!



Joost de Vries: De gelukkigste man van Nederland. Prometheus, 224 blz. € 19,99 De gelukkigste man van Nederland. Prometheus, 224 blz. € 19,99 ●●●●●

