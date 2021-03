De verkiezingen worden gedomineerd door een tegenstelling waar extremisten veel baat bij hebben – vóór of tegen globalisering. De suggestie is dat progressieve mensen niet zoveel waarde hechten aan Nederlandse grenzen: als gewone mensen geen huis of baan vinden omdat er zoveel immigranten zijn is dat pech gehad. En dat extremisten juist opkomen voor die gewone mensen, door Nederland te bewaken: eigen volk eerst.

Deze tegenstelling tussen ‘kosmopolieten’ (lees: landverraders) en ‘realistische politici’ is productief, kijk naar de electorale opmars van extreemrechts in eigen land en alle buurlanden en naar de marginalisering. Zeker na de uitbraak van corona heerst de gedachte dat mensen genoeg hebben van globalisering en dat nationalisten over het juiste medicijn beschikken.

Alleen, de werkelijkheid is gecompliceerder. Onderzoek laat zien dat gewone mensen ook allerlei voordelen zien van globalisering. Extremisten leggen in het parlement amper belangstelling voor die gewone mensen aan de dag. Voor zover het stemgedrag van Thierry Baudet te volgen is, dient dat de rijken. En ook de PVV stemt meestal met de VVD mee als het op (niet) eerlijk delen aan komt.

De VVD zelf bood de afgelopen decennia werkgevers en uitzendbureaus internationaal ruim baan, mede dankzij Eurocommissaris Frits Bolkestein. Met Polen volgepropte Brabantse bungalowtjes ontstaan waar varianten van gelukszoekers elkaar treffen, ondernemers met een beperkte gewetensfunctie en mensen op zoek naar een inkomen. Die economische globalisering bespreken we amper. Nederland geneest de armoede in Venlo of Groningen liever met klompendansen.

Borstvergrotingen

Dat deze folkloristische fixatie een wereldwijd fenomeen is laat ook de Israëlische journalist Nadav Eyal (1978) scherp zien in Revolte, waarin hij eerdere reportages speels maar grondig aaneenschrijft tot een veelomvattende analyse. Eyal sprak van China tot de Maldiven en van Sri Lanka tot Oost-Duitsland met boze en verontruste mensen, activisten tegen de klimaatverandering, fundamentalisten tegen westerse overheersing en neonazi’s tegen bankiers, in een ‘reis door de loopgraven van de opstand’. Overal willen mensen hun habitat beschermen, hun eigen leven bepalen, niet gedicteerd door de commercie maar door eigen gebruiken. En tegelijkertijd zien ze allemaal ook de voordelen van de globalisering, de groeiende welvaart, de snelle communicatie, het plezier van het reizen. Zonder twitter bereikt een fundamentalist zijn publiek niet. Hoe die twee te verenigen?

Cruciaal is de erkenning dat snakken naar veiligheid en vooruitgang menselijk is. Eyal breekt de staf over de suggestie dat migratie een lifestyle is – een redenering die gemeengoed is sinds Halbe Zijlstra in 2015 veronderstelde dat asielzoekers komen voor borstvergrotingen. Op Griekse stranden praat Eyal met jonge Syriërs over hun door oorlog gedwongen vertrek van thuis en over hun toekomstdromen. Daarna schetst hij hoe zijn grootvader in 1933 net uit Europa wist te ontkomen naar Palestina, zo’n beetje de omgekeerde route die de Syriërs nu nemen. En hoe de wereld direct na het vertrek van zijn grootvader op slot ging en diens familie vermoord werd, ergens in Oost-Europa. Eyal constateert: ‘Wat nieuw is de afgelopen honderd jaar, is niet de massale trek van mensen over de grenzen, maar de pogingen paal en perk te stellen aan die trek.’

Ten tweede gaat het erom dat er natuurlijk plek moet zijn voor nationale of lokale identiteit, maar dat de politiek verantwoordelijk is voor vreedzame en eerlijke vormgeving van die plek. De luiken dichtgooien helpt niet. Eyal maakt een onderscheid tussen de generatie politici van direct na de Tweede Wereldoorlog en de huidige politici. Na de Tweede Wereldoorlog zorgden gematigde politici voor ordening, afspraken, regels, sturing. Het systeem was niet perfect, maar doordrenkt van het idee dat de onderlinge afhankelijkheid tussen landen groot was. De huidige generatie machthebbers liet het debat over de negatieve consequenties van globalisering lange tijd achterwege en schnabbelt nu op cynische wijze nationalistisch jargon bij elkaar, met weinig oog voor de lasten van vergrijzing, opwarming, koloniale geschiedenis of ongelijkheid.

Piketty

Eyal constateert dat de Britse conservatieve partij en de Amerikaanse Republikeinse partij zich hebben uitgeleverd aan extreemrechts en dat de opvattingen van Le Pen allang doorsnee gedachtengoed zijn geworden in de Franse politiek. Populisten verwijten kosmopolieten graag vaandelvlucht, het zijn anywheres of chique vaterlandslose Gesellen die zich alleen op campagne uitdossen met gympen of een spijkerbroek (Sigrid Kaag) maar die geen idee hebben van de leefwereld van gewone mensen. Eyal draait het verwijt om: ‘Wat we zien is desertie. Het waren Europeanen en Amerikanen die de wereld onthaalden op moderne ideeën als het universalisme. Toen ze zagen dat de globalisering daadwerkelijk een mondiaal fenomeen werd, begonnen ze af te haken.’

Of alle kwesties die Eyal aansnijdt in zijn reportages optellen tot een ‘wereldwijde opstand tegen globalisering’, zoals de ondertitel van het boek luidt, is de vraag. Amerikaans nepnieuws, een vergrijsd Japan waar de jeugd niet aan seks doet en het plunderen van Congolees kobalt, dat zijn toch wel ver uiteen liggende kwesties. Het wreekt zich soms dat een begrip als globalisering een lachspiegel van de tijdgeest is, een intellectuele ballenbak waar elke criticus zijn gelijk uit kan grabbelen.

Maar iedereen die vermoedt dat je gewone mensen niet beschermt door carnaval te koesteren, vindt bij Eyal de bewijzen. Sri Lankanen, Grieken of Henk en Ingrid die nu van niks moeten rondkomen, hebben vooral wat aan eerlijke handelsregels, bescherming van biodiversiteit, mondiale belastinghervorming en aan een immigratie-ethos dat mensen toestaat van hun talenten gebruik te maken.

Dat betoog past bij recente analyses van de Franse econoom Thomas Piketty of de Amerikaanse econoom Dani Rodrik. Ook zij stellen dat er de afgelopen decennia bewust maar in stilte gekozen is voor globalisering van geld en handel, door veel regels voor banken en bedrijven weg te halen. En dat het nu tijd is hardop te kiezen voor andere mondiale regels, over democratie, inkomen en vooral ook: migratie. Het aardige is dat Rutte er toen bij was (net als Bolkestein en ook Wim Kok en Jan Peter Balkenende overigens) en dat hij er nu weer bij kan zijn.



Nadav Eyal: Revolte. De wereldwijde opstand tegen globalisering. Arbeiderspers, 280 blz. € 24,99 Revolte. De wereldwijde opstand tegen globalisering. Arbeiderspers, 280 blz. € 24,99 ●●●●●

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 12 maart 2021