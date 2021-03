Utrechts avondklokprotest verspreidt zich na arrestatie van pannenmepper Jorge

Klokslag negen uur klatert uit zeker tien dakramen, voordeuren en vensters een waterval van gerinkel en gerammel door de Mgr. Van de Weteringstraat in Utrecht. Al sinds de avondklok eind januari werd ingesteld, slaat Jorge Araneda hier elke avond op een pannetje uit protest tegen die coronamaatregel. Nadat hij dinsdag hiervoor gearresteerd is, nemen buurtgenoten het woensdagavond van hem over. Mensen rammelen op pannetjes, schudden met een tamboerijntje, slaan op een hotelbaliebel, ook klinkt kort een trompet.

Araneda zelf zit in kleermakerszit in de vensterbank van zijn slaapkamerraam, dit keer niet met zijn pollepel en pan, maar zachtjes meeklappend. Een bivakmuts verhult maar ten dele hoe geëmotioneerd hij is door de steun van zijn buren. „Prachtig”, zegt hij in het Spaans.

Jorge Araneda werd geboren in 1974, het jaar na de militaire staatsgreep tegen de democratisch gekozen linkse president Allende in Chili. Hij groeide op in de dictatuur van generaal Pinochet en hoewel hij „een zeer gelukkige jeugd” had, vol dagen naar het strand en in een fijn gezin, kan hij zich ook herinneren dat „we thuis vaak in de tuin op een pan stonden te slaan”, tegen de avondklok. „Die ging in wanneer de meneer [Pinochet, red.] dat wilde. Ik herinner me dagen dat het nog licht was en we toch al binnen moesten zijn.”

Dertien minuten

Araneda heeft bredere kritiek op de pandemiebestrijding. Hij ontkent het bestaan van het virus niet, maar meent wel dat alle maatregelen „ons immuunsysteem onderdrukken”. Volgens hem kan de mens niet zo lang zonder samenzijn, aanraking, sporten of ’s avonds buiten zijn. „De maatregelen tegen de pandemie maken ons juist kwetsbaarder.” Als kok kan hij ook al maanden niet werken.

Dus toen op 23 januari in Nederland ook een avondklok van kracht werd, was voor Araneda de maat vol. Vanaf dag één sloeg hij elke avond vanaf 21 uur met een pollepel op een pannetje. Dertien minuten lang, omdat dertien voor hem „een geluksgetal” is. Op zijn raam hangt een poster die oproept tot deze cacerolazo, in Zuid-Amerika een courante manier om maatschappelijke onvrede te uiten. Hij deed de poster in foldervorm door de bus en legde zijn motieven in een schrijven aan de buurt verder uit.

Niet iedereen was het de afgelopen weken eens met het lawaaiprotest, maar de arrestatie wordt schier unaniem als overdreven veroordeeld.

Spatels en pannen

Dit deel van het welvarende Utrecht-Oost, de wijk Buiten Wittenvrouwen, is een mix van arbeidershuisjes van anderhalve verdieping en herenhuizen met een bel-etage en souterrain. Araneda’s arrestatie heeft vooral grote onrust veroorzaakt bij zijn achterburen in de aanpalende Appelstraat, een doodlopend straatje met de sfeer van een hofje. In de buurtgroepsapp ‘Ons Appelstraatje’ woedt de hele woensdag volop discussie. Niet iedereen was het de afgelopen weken eens met het lawaaiprotest, maar de politie-actie wordt schier unaniem als overdreven veroordeeld.

Bij een inval in zijn huis nam de politie spatels en een pan van Jorge Araneda in beslag. Foto Ilvy Njiokiktjien

De arrestatie kwam niet uit het niets. De afgelopen zeven weken kwam de politie al zeker zes keer aan de deur en gaf hem drie boetes (à 149 euro), vertelt Araneda in zijn woonkamer aan de hand van een stapel documenten. Zondag hadden agenten een huiszoekingsbevel bij zich en namen ze een schuimspatel, hapjespan, spatel en steelpan in beslag. Die confiscatie belette hem niet zijn protest door te zetten en dinsdagavond moest hij mee naar het bureau.

De politie kwam met twee wagens en vier agenten. Volgens buren waren zij onder meer uitgerust met een stormram om deuren te forceren. Een politiewoordvoerder bevestigt dat Araneda „na meerdere meldingen van geluidsoverlast”, waarschuwingen en bekeuringen, dinsdag opgepakt werd. „We behandelen dit niet als een protest, maar als overlast.”

Politiestaat

Buurman Jan, die zijn achternaam niet in de krant wil, was geschokt. „Met alle respect voor Jorge; sommigen zien hem een beetje als de dorpsgek. Maar hij is wel onze dorpsgek.” Hij vond Araneda’s waarschuwingen tegen een politiestaat aanvankelijk overdreven, maar sinds dinsdag is hij daar minder zeker van.

Ook Stefan Kooijman en Arnoud Bruinier, die verderop in de Appelstraat wonen, staan versteld van het politie-ingrijpen. Hun zoontje slaapt gelukkig gewoon door de cacerolazo heen. „En ik snap het als mensen denken: heb je die herrie weer, de kinderen zijn net stil. Maar dit is toch niet de manier om iemand hierop te wijzen”, stelt Kooijman.

Ze zijn zelf niet tegen de avondklok. „Maar ik vind dat iemand die er wel moeite mee heeft, van zich mag laten horen als hij daar een reden goede reden voor geeft.” In die zin verschilt Araneda’s protest van een buur die om negen uur nog gaat klussen met de boormachine, menen ze.

Lees ook: Om zes uur aan de pizza, om half negen alweer afscheid nemen

Vergunning aanvragen

Na zijn arrestatie hebben buren het protest van Jorge Araneda overgenomen. Foto Ilvy Njiokiktjien

De gemeente heeft hem de middag na zijn arrestatie gebeld met de mededeling dat hij mag protesteren. „Maar dat er regels zijn in Nederland en dat ik een vergunning moet aanvragen”, schampert Araneda. In de burenapp is dan al wat anders bedacht: ze zullen in zijn plaats herrie maken, opdat hun buurman een avondje kan overslaan. Om steun te betuigen na de arrestatie, niet uit protest tegen de avondklok, wordt benadrukt. Sommigen zijn ook bang voor „wij-zij denken” of dat ze „Jorge verder in de problemen helpen”.

Tot kort voor negenen blijft onduidelijk wie er gehoor aan gaat geven aan de oproep, en wie niet. Om negen uur komt het antwoord, als uit zeker tien huizen het geklingel opstijgt. Pas om 21.17 uur, als het alweer stil is, rijdt stapvoets een politiewagen voorbij Araneda’s huis.