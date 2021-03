Twee agenten opgepakt bij Belgische drugsoperatie-Sky

In Antwerpen zijn twee politieagenten opgepakt in de zogeheten operatie-Sky, een onderzoek naar georganiseerde misdaad en drugshandel in België. Dat melden verschillende Belgische media donderdag. Volgens Het Laatste Nieuws gaat het om een agent van het Drugsondersteuningsteam en zijn echtgenote die ook bij de Antwerpse politie werkt. Justitie verdenkt hen van lidmaatschap van een criminele organisatie en corruptie. Sinds de politie de versleutelde pgp-berichten heeft gekraakt en daardoor mee kan lezen met de conversaties van criminelen, zijn in België meer dan tweehonderd invallen gedaan.

De politiemedewerkers werden aangehouden aan de hand van informatie uit de gehackte telefoons van het Canadese bedrijf Sky ECC. Eerder werden op basis van de gekraakte cryptotelefoons al twee advocaten en een kickbokser aangehouden. De politie heeft vooral invallen gedaan in Belgisch Limburg en Antwerpen. Daarbij werden in totaal 48 verdachten gearresteerd. Ook is in totaal 17 ton cocaïne onderschept en 1,2 miljoen euro contant geld in beslag genomen. Politie en justitie hebben acht strafrechtelijke onderzoeken geopend. In Nederland zijn na de hacks tot dusver elfduizend gevestigde gebruikers in beeld gekomen bij de opsporingsdiensten. Bij 75 huiszoekingen zijn dertig verdachten gearresteerd, zo maakte de politie dinsdag bekend.

Lees ook: Blauwdruk onderwereld blootgelegd: tientallen aanhoudingen

Belgische politici voorspelden eerder dat de informatie op de cryptotelefoons de vertakkingen tussen de boven- en onderwereld zou blootleggen. De Belgische minister van Justitie Vincent Van Quickenborne gaf aan dat er „indicaties zijn dat ook mensen uit de publieke sector betrokken zijn bij de zaak”. De minister voorspelde dat er „ongetwijfeld dossiers naar boven komen waarin sprake is van corruptie, dat is duidelijk”. Belgische media schrijven dat er al langer geruchten circuleerden dat agenten en mogelijk ook magistraten zouden worden ontmaskerd na de geslaagde hackpoging van de politie.

Cocaïnesmokkel

Het Openbaar Ministerie meldde dinsdag dat de hack van Sky ECC heeft bijgedragen aan een al lopend onderzoek van Belgisch-Nederlandse diensten naar grootschalige cocaïnesmokkel. Twee weken geleden werd in dat kader 23.000 kilo cocaïne onderschept in de havens van Hamburg en Antwerpen. De vangst had een straatwaarde van zo’n 1,5 miljard euro. Vorig jaar wist de politie ook de versleutelde communicatiedienst Encrochat te kraken, daardoor konden ze miljoenen berichten meelezen.

Bij het onderzoek naar Sky ECC werkten buitenlandse politiediensten intensief samen. De Europese inlichtingendienst Europol zorgde dat relevante berichten op volgens de politie juridisch correcte wijze zijn gedeeld met de opsporingsdiensten in landen. Dat leidde tot het kraken van een van de grootste aanbieders van cryptotelefoons ter wereld. Andy Kraag, hoofd landelijke recherche in Nederland, noemde de hack „een mokerslag”. Kraag voorspelde dat na de kraak vele arrestaties zullen volgen.

Correctie (11 maart 2021): In een eerdere versie van dit artikel stond dat de politie twee weken geleden in Hamburg en Antwerpen een lading cocaïne onderschepte ter waarde van 1,5 miljoen euro. Dat klopt niet, het was 1,5 miljard euro. Dat is hierboven aangepast.