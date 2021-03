Tekort aan chips treft ook techsector en bitcoin

De problemen stapelen zich op voor fabrikanten die staan te springen om chips. Naast de autoindustrie, die al maanden aandringt op voorrang bij de chipfabrikanten, kampen nu ook andere elektronicamakers met tekorten. Het leidt tot hoge prijzen en lange wachttijden.

Zo verschuift Apple de productie van nieuwe laptopmodellen naar de tweede helft van het jaar. De grote groep thuiswerkers koopt nu zoveel nieuwe computers dat een gebrek aan onderdelen is ontstaan.

Een andere markt waar het gebrek aan chips voelbaar is: cryptovaluta. De hoge prijs van met name bitcoin stuwt de vraag naar apparatuur om cryptomunten te ‘minen’: berekeningen uitvoeren voor transacties. Daarbij wordt veel gebruikgemaakt van videokaarten zoals die van Nvidia. Nvidia kan niet genoeg leveren en gaat daarom de snelheid van nieuwe videokaarten beperken zodra die worden gebruikt voor het minen van cryptomunten. Zo wil de fabrikant reguliere klanten, zoals gamers, voorrang geven. Volgens Frank Everaardt van techsite Hardware.info steeg de prijs van Nvidia’s populairste kaart in een paar weken al met 180 procent.

Droogte Taiwan plaagt TSMC

TSMC, de Taiwanese chipfabrikant die geavanceerde processors maakt, probeert nu de productie op te voeren. Taiwan kampt echter met ernstige droogte: de overheid vraagt chipfabrikanten daarom het waterverbruik te verminderen. TSMC is van plan om water met trucks naar zijn fabrieken te vervoeren om de productie niet in gevaar te brengen.

De chiptekorten worden niet alleen veroorzaakt in Azië. Een stroomstoring in een Samsung/fabriek in Texas vorige maand, door extreme kou, levert nog altijd problemen op. In Texas wordt een chip gemaakt die onmisbaar is voor SSD-schijven (solid state disk). Everaardt verwacht dat de prijzen van SSD’s met 5 tot 10 procent stijgen, „terwijl ze normaal gesproken dalen”. Samsung produceert in Texas ook chips waarmee de Tesla Model 3 zelfstandig kan rijden. De productie van die auto is tijdelijk gestaakt.

Samsung is van plan een nieuwe chipfabriek in Texas te bouwen. Kosten: 17 miljard dollar. De VS willen de chipproductie binnen de eigen grenzen houden. Vandaar dat TSMC een fabriek bouwt in Arizona .

Apple investeert in Europa

Apple breidt juist uit naar Europa. Het bedrijf steekt de komende drie jaar 1 miljard euro in de ontwikkeling van chips in het Duitse München. Dat past in Apples strategie om minder afhankelijk te zijn van toeleveranciers.

De chipproductie zelf blijft Apple uitbesteden. Met 230 miljoen iPhones per jaar is het de grootste opdrachtgever in de halfgeleidermarkt. Wellicht dat er wat lucht in de productieplanning ontstaat nu Apple, aldus nieuwssite Nikkei Asia, de orders bijstelt. Om tekorten op de overspannen chipmarkt te voorkomen had Apple hoog ingezet en onderdelen voor 100 miljoen iPhones besteld in het eerste halfjaar. Dat bleek te voortvarend, de orders zijn nu teruggeschroefd naar 75 miljoen iPhones.