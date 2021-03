De witte stadsmarinier tegen racisme van Rotterdam

De nieuwe stadsmarinier tegen racisme en discriminatie is een witte heteroman van 51 jaar, met een koophuis en zo’n 25 jaar een vaste baan als ambtenaar. Van zijn „privilege” is Marcel Dela Haije (Heerlen, 1969) zich goed bewust, zegt hij. „Het nadeel is dat je heel lang in deze stad kan rondlopen en denken: nou, het gaat eigenlijk wel goed hier. Er is niet zoveel aan de hand.”

Voor zijn nieuwe functie heeft hij ruim honderd mensen gesproken die de pijn van racisme en discriminatie wel kennen. „En ik heb heel veel gelezen, ik ben naar mezelf gaan kijken”, zegt hij. „Dan zie je opeens een heel andere stad.”

Rotterdam heeft al sinds 2002 stadsmariniers voor hardnekkige veiligheidsproblemen. Het zijn een soort ‘superambtenaren’ die onder het college van burgemeester en wethouders vallen.

Dela Haije, de langstzittende stadsmarinier, is de eerste die racisme en discriminatie moet tegengaan. Het is onderdeel van nieuw beleid, naar aanleiding van de Black Lives Matter-demonstraties vorige zomer. Het hele plan (1,7 miljoen euro) omvat dertien punten, rond sport en cultuur, de arbeids- en woningmarkt tot onderzoek en publiekscampagnes.

Het is een aanvulling op het samenlevingsbeleid waarmee integratiewethouder Bert Wijbenga (VVD) Rotterdam meer „relaxed” wil maken. Discriminatie en racisme komen in de stad „veel te veel” voor, zegt Wijbenga. Van mensen van kleur, maar ook van vrouwen en de groep LHBTIQA+’ers (lesbiënnes, homo’s, biseksuelen, transgenders, mensen met een intersekse conditie, queers en a-seksuelen). „Mag het voor hen alsjeblíeft een beetje leuker worden in de stad?”

Onder het vorige college van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA was er geen echt integratiebeleid, zegt de VVD-wethouder. „Eigenlijk is daar niets van gekomen.” Maar de huidige coalitie van VVD, GroenLinks, D66, PvdA, CDA en ChristenUnie-SGP staat er als geheel achter, zegt Wijbenga. „Ik voel ontzettend dat dit een collegeding is. Dat er niet stilletjes toch wat afgedonderd wordt of tegenwerking is.”

Stadsmarinier Dela Haije moet de verandering aanjagen – om te beginnen in de eigen organisatie. „Als gemeente vind ik dat we roomser dan de paus moeten zijn als het gaat om inclusie”, zegt hij.

Onder de acht stadsmariniers zien we ook niet zo veel kleur. Is dat misschien de eerste opgave voor het college?

Dela Haije: „Nou, er is één collega van Marokkaanse afkomst en drie vrouwelijke collega’s. En ik kan je vertellen: ik ben in 2006 begonnen als stadsmarinier, toen waren het alleen nog mannen van boven de vijftig. Maar je hebt gelijk.”

Bij een stadsmarinier denk je aan handhaven. Maar dat kan niet zomaar bij het personeelsbeleid van bedrijven of de woningmarkt. Waarom dan een stadsmarinier tegen racisme en discriminatie?

Dela Haije: „Je hebt het expliciete, keiharde racisme waar we tegen optreden, maar daarónder zit het onzichtbare, onbewuste vooroordeel. Dat bepaalt al die beslissingen die alle Rotterdammers het hele jaar door nemen. Als het gaat om het geven van een schooladvies, het verlenen van een stage, het vinden van een baan, het promoveren van de ene collega ten opzichte van de andere. Ik wil heel veel gesprekken voeren, die mindset proberen te veranderen. Ik gun elke Rotterdammer een engeltje op z’n schouder die zegt: dit dénk je nu, maar klopt dat wel?”

Welke vooroordelen kwam u bij uzelf tegen?

Dela Haije: „Ik heb een voorbeeld. Als stadsmarinier ondermijning ging ik onderzoek doen naar gemeentelijke subsidies. Ik had de vooronderstelling dat daarvan in Rotterdam-Zuid op grote schaal misbruik zou worden gemaakt. In eerste plaats bleek er geen aantoonbare aanleiding voor. Wat wel bleek, is dat Rotterdam-Zuid, waar 35 procent van alle inwoners woont, maar 10 procent van alle subsidies ontving. Dus ik vertrok met: hé, er is waarschijnlijk sprake van fraude. En ik eindigde met: hee, die mensen krijgen eigenlijk veel te weinig subsidie.”

Heeft u zichzelf ooit wel eens gediscrimineerd gevoeld?

Dela Haije: „Zover zou ik niet willen gaan. Maar ik woon al dertig jaar in Rotterdam met een zachte, Limburgse ‘g’. Er gaat geen dag voorbij of mensen zeggen: hee, jij komt hier niet vandaan, he. Ik ben er niet kwaad over of zo. Maar ik kan me wel heel goed verplaatsen in mensen van kleur, die continu op een nog iets vervelender manier ‘micro-agressies’ ervaren. Een opeenstapeling, steeds achter elkaar, waar je echt gek van kunt worden.”

Er is veel scepsis of de gemeente iets kan doen tegen racisme en discriminatie . Hoe gaat u dat wegnemen?

Dela Haije: „Dat wil ik niet. Mijn motto is underpromise, overdeliver. Ik ga niets beloven. Ik ga luisteren en aan de slag.”

Wat gaat u doen?

Dela Haije: „Eerst onderzoeken wat er aan de hand is. Een diagnose stellen en daar een soort recept op formuleren.”

Kunt u het concreet maken?

Dela Haije: „Een voorbeeld. Ik maak me weleens zorgen over het internetdiscours over racisme in Rotterdam. Dus heb ik een wetenschapper gevraagd onderzoek te doen naar welke communities daarin een rol spelen, wie het woord voeren, ook om te kijken of er sprake is van trollen of bots. Dat onderzoek loopt nu. Verder heb aan het Wijkprofiel-onderzoek dat Rotterdam iedere twee jaar uitvoert, ook een vraag laten toevoegen over sociale mediagebruik: is dat van invloed op wat mensen denken, of ze zich bijvoorbeeld veilig of onveilig voelen? Met veel partijen ben ik in gesprek en wil mensen bij deze graag oproepen dat ze ideeën, of echt schrijnende situaties, kunnen delen.”

Heeft u ook een níeuwe aanpak? Publiekscampagnes over discriminatie en racisme: dat gebeurt al jarenlang.

Dela Haije: „Ik denk er wel over na om dat te ontwikkelen. Want ik geloof: als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.”

Waar gaat u aan de slag? In gemengde wijken waar meer discriminatie wordt ervaren, of witte wijken waar het misschien vandaan komt?

Dela Haije: „Ik denk dat je in elke wijk in Rotterdam aan de slag kunt met dit thema. Serieus. Elke bevolkingsgroep heeft volgens mij zijn eigen beelden en vooroordelen.”

Wijbenga: „We hebben het bijvoorbeeld ook gehad over witte 50plus-Rotterdammers in Prins Alexander, die roeren zich in het diversiteitsdebat helemaal niet. Maar die hebben wel strenge eisen over hoe het er in hun buurt aan toe moet gaan. Ze hebben vaak ook een mening over Black Lives Matter, Zwarte Piet, weet ik veel wat. Wat is de stem van die mensen in het verhaal? Nou, dat is óók belangrijk.”

De politieke partij Nida plaatste in NRC een kritisch opiniestuk over de agenten die in een appgroep spraken van „kutafrikanen en pauperallochtonen”. Een schriftelijke berisping is een veel te lichte sanctie, vinden zij. Wat vindt u?

Dela Haije: „Wat vind ik daarvan? Ik denk dat het van kracht zou getuigen als de politie het verhaal van deze mensen zou laten vertellen door deze mensen. Als ze zo’n agent zouden uitnodigen om bij Jinek te zitten, en dan gewoon vertellen hoe dat gegaan is. Wat ze verkeerd gedaan hebben, wat ze hebben geleerd – misschien zelfs excuses aan te bieden.”

Wijbenga: „Wat ik wel merk: dit is een serieus onderwerp, maar het is ook een politiek thema. En er zijn natuurlijk verkiezingen nu.”

Bedoelt u: die kritiek van Nida is eigenlijk verkiezingsretoriek?

Wijbenga: „Nou, eigenlijk wil ik dat niet perse zeggen, want zonder verkiezingen hadden ze vast dit onderwerp ook gepakt. Wat ik wel wil zeggen is... (zeven seconden stilte, Wijbenga kijkt omhoog) ... De burgemeester heeft in zulke klare taal gesproken, de korpschef heeft verantwoording afgelegd waarom hij wat wel en wat niet doet. Ja, kun je daar op een gegeven moment dan een beetje acceptatie voor hebben?”

Wat is de kans van slagen van de aanpak van racisme en discriminatie? De volgende lokale verkiezingen zijn in 2022. Met een ander college, bijvoorbeeld met Leefbaar, lijkt de kans niet zo groot.

Wijbenga: „Bij politiek weet je het nooit. Maar als Leefbaar in een volgend college komt, zullen andere partijen ook zeggen: hier willen we wat mee. Kijk, het idee van ‘ik heb een goede analyse, een aanpak en na een collegeperiode van vier jaar zegt de Rekenkamer Rotterdam: mooi, opgelost, klaar’ – dat is onbestaanbaar.”

Dela Haije: „Die stad is superdivers en verandert niet. Het is niet zo wanneer je zegt ‘we besteden hier geen aandacht meer aan’, dat het probleem weg is. Ik denk dat we hier zo lang als we leven mee bezig moeten zijn. Voor de pijn van degenen die worden uitgesloten, en om al dat talent wat nu aan de kant zit een kans te geven.”

Reacties uit de stad op het racismebeleid ‘Praat mét gediscrimineerde mensen, niet óver’ Guno Zwakke, voorzitter van Surinaams trefcentrum Wi Masanga en organisator van het Keti Koti-festival in Rotterdam: „De intentie is bij de gemeente wel aanwezig om racisme en discriminatie aan te pakken. Alleen, organisaties in de stad moeten een veel centralere rol krijgen, en de gemeente moet meer faciliterend zijn. Want de energie en de ingangen bij bewoners liggen op wijkniveau. Het is goed dat er nu een stadsmarinier is, maar ik vraag me af welke instrumenten en methodes hij gaat gebruiken. Een mindset veranderen doe je samen in een proces, door met elkaar in gesprek te gaan.” Marc Bollerman, directeur van de katholieke Stichting Mara voor verbondenheid: „Jongeren die wij spraken over discriminatie, wezen op het onveilige klimaat in het onderwijs en problemen bij het vinden van een stageplek. Ze merkten dat er te weinig kennis en kunde is voor een aanpak. Hun advies: praat niet óver gediscrimineerde mensen, praat mét ze. Het gemeentelijke beleidsstuk is een goed signaal en beschrijft helder de problemen. Maar de vraag blijft: heeft het in de praktijk prioriteit? En hoeveel kun je, op gemeentelijk niveau, met zo’n onderwerp?” Kunstenares en cultureel ondernemer Fenmei Hu van Space 101, gespecialiseerd in Chinese cultuur: „Soms dek ik me in mijn hoofd al in, als ik mensen zie die iets naars zouden kunnen zeggen: ‘sambal bij’, ‘ni hao’, ‘poepchinees’. De oudere generatie spreekt mensen daar amper op aan. De nieuwe generatie wél, en dat moet ook: bewustwording van kwetsen is het belangrijkste. Het is goed dat de gemeente nu ook iets dóét. Het was te lang praten, praten, praten. Met stadsmarinier Marcel Dela Haije bedacht ik al één stap: een brief aan scholen om het liedje Hanky Panky Shanghai af te schaffen. Maar daar vond de gemeente het niet het juiste moment voor. Alle scholen zijn nu vooral met coronamaatregelen bezig.” Bey Cil, voorzitter van de Rotterdam Pride: „Goed dat de gemeente hierop inzet en jammer dat dit pas ná Black Lives Matter gebeurt. Speerpunt voor ons is veiligheid. Op dit moment voelen velen uit de LHBTIQA+-gemeenschap, zeker de People of Color, met een biculturele achtergrond en transgender personen, zich niet veilig in Rotterdam. Als twee jongens of meisjes op straat hand in hand lopen krijgen ze opmerkingen, of erger. Dat verandert alleen door wederzijdse acceptatie en respect.” Cedric Krolis, voorzitter van multiculturele netwerkorganisatie Rutu: „Ik neem het altijd met een korreltje zout. Dat is mijn ervaring met concrete plannen en beloften op papier. Maar ik ben wel hoopvol. Het contact met de stadsmarinier is goed. En samen met andere organisaties hebben we bij de gemeente aan tafel gezeten, en invloed kunnen hebben op het beleidsplan tegen racisme en discriminatie. Het is nu een kwestie van: wie gaat de potjes gebruiken en hoe? Zelf ben ik bijvoorbeeld bezig met een podcast over allerlei Rotterdamse kwesties, onder meer racisme.”

CV Marcel Dela Haije Marcel Dela Haije (Heerlen, 1969) werkte als stadsmarinier in de Tarwewijk, het Oude Noorden, Delfshaven en tegen ondermijning in Rotterdam-Zuid. Nu richt hij zich op racisme en discriminatie.

CV Bert Wijbenga Bert Wijbenga (Haarlem, 1964) is sinds 2018 VVD-wethouder voor integratie en samenleving, handhaving en buitenruimte. Daarnaast is Wijbenga locoburgemeester van Rotterdam.