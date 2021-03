President-commissaris de Volksbank alsnog weg na kritisch rapport

Jan van Rutte treedt alsnog vervroegd terug als voorzitter van de raad van commissarissen van de Volksbank. Dat heeft de staatsbank donderdag bekendgemaakt. Na het kritische rapport vorige maand over de sfeer aan de top van de bank, inclusief de rvc, was er kritiek dat Van Rutte daarop zijn conclusies niet trok.

Uit een summiere samenvatting van het rapport van twee externe onderzoekers bleek dat aan de top van de bank sprake was van een ongezonde werksituatie. Zowel de directie van de bank als de rvc had afgelopen tijd „niet steeds optimaal gefunctioneerd”. De relatie tussen beide organen was „evenmin altijd gezond”. Er was daarnaast sprake van pestgedrag en een onveilige werksituatie voor mensen.

Lees ook: Waarom grepen de toezichthouders niet in bij het ‘incidentele’ gepest bij de Volksbank?

Direct na het verschijnen van het rapport werden er geen personale consequenties getrokken. In het persbericht van deze donderdag zegt Van Rutte nu dat de conclusies die in het rapport zijn getrokken „stevig en helder” zijn en dat hij deze betrekt op de raad van commissarissen „en op mijzelf als voorzitter van de raad”. Tegelijkertijd noemt Van Rutte het ook een „natuurlijk moment om het stokje over te dragen”, aangezien de bank net een nieuwe strategie, nieuwe topstructuur en nieuwe directievoorzitter heeft benoemd.

Voortijdige vertrek

Van Rutte was sinds 2013 lid van de rvc, het jaar waarin de rechtsvoorganger van de Volksbank, SNS Reaal, werd genationaliseerd. Sinds 2015 was hij voorzitter van het orgaan dat toeziet op het functioneren van de directie. Alle directieleden sinds de nationalisatie zijn dan ook onder zijn leiding benoemd, inclusief meerdere voortijdig vertrokken bestuurders. Zo legden beide laatste financieel directeuren voortijdig hun functie neer. De meest recente, Pieter Veuger, zelfs na enkele maanden. De laatste operationeel directeur, Mirjam Verhoeven, vertrok ook al na ruim een jaar, omdat zij het niet eens was hoe de raad van commissarissen handelde toen afgelopen zomer meerdere conflicten naar boven kwamen bij de top van de Volksbank.

Van Rutte was tussen 1999 en 2013 onder meer financieel directeur van ABN Amro (2010-2013) en algemeen directeur van Fortis Nederland. Daarvoor werkte hij voor Mees Pierson en Algemene Bank Nederland, een van de voorgangers van ABN Amro.

Van Ruttes benoemingstermijn als voorzitter van de rvc bij de Volksbank liep tot april 2022. Hij blijft aan tot er een vervanger is gevonden.