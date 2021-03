Partij voor de Dieren is klaar voor het kabinet

Hoeveel nieuwe fractiegenoten mogen Esther Ouwehand, -lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren, woensdag op de uitslagenavond omringen? De eerste acht op de kandidatenlijst? Of gelijk de hele top-10? De keuze moet nog gemaakt worden, want het aantal genodigden op de traditionele uitslagenavond is deze keer door de coronacrisis beperkt.

De partijtop wil liefst alle nieuwe Kamerleden er live bij hebben als de partij volgende week mogelijk een historische winst binnensleept. Ouwehand zelf gaat uit van verdubbeling van de huidige vier Kamerzetels. Bedenker van de partij en campagnestrateeg Niko Koffeman sluit zelfs niet uit dat het er tien gaan worden. De Peilingwijzer (een gewogen gemiddelde van peilingen van drie bureau’s) gaat uit van vijf tot zeven zetels.

Het zelfvertrouwen van de Partij voor de Dieren (PvdD) is gegroeid, niet alleen omdat de peilingen forse winst voorspellen, ook omdat er last minute 350.000 euro extra beschikbaar kwam voor de campagne, een gift van techmiljonair Steven Schuurman. Hij spekte ook de campagnekas van D66, omdat beide partijen het klimaat hoog op hun agenda hebben staan. De PvdD heeft met het geld extra zendtijd en advertentieruimte kunnen kopen. Het leverde daarnaast free publicity op. In interviews legt de multimiljonair uit dat hij de partij ziet als een belangrijke politieke influencer, die andere partijen bij de les houdt.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 maakte de partij een sprong van twee naar vijf zetels – Femke Merel van Kooten verliet de fractie twee jaar later. De doorbraak die nu wordt verwacht zal, als het aan de partijtop ligt, meer consequenties hebben dan alleen een zeteluitbreiding. De partij vindt zichzelf er klaar voor voor regeringsverantwoordelijkheid en wil ministers leveren.

Na de vorige verkiezingen deed de partij een poging tot regeringsdeelname, maar ze werd bij de formatie niet uitgenodigd. Dat zal nu echt anders zijn, als het aan Ouwehand ligt. Ze heeft één breekpunt: „Als er bereidheid is de veestapel met 50 procent te verminderen, dan praten we door.” Ouwehand ziet het wel voor zich. Haar partij die „de eerste groene landbouwminister van Nederland” levert, zei ze vorig jaar tegen NRC. „Een radicale, die niet bang is voor trekkers.”

De afgelopen jaren waren regeerakkoorden vaak tot in de kleinste details dichtgetimmerd. Partijstrateeg van de PvdD Niko Koffeman pleit voor een akkoord op hoofdlijnen, waarbij de deelnemende partijen alleen op belangrijke dossiers vooraf overeenstemming bereiken. Voor de Partij voor de Dieren zijn dat, niet verrassend, klimaat, stikstofproblematiek en landbouw.

Bij andere onderwerpen zou de nieuwe coalitie telkens opnieuw op zoek moeten gaan naar steun in de Tweede Kamer. „Dat zijn dan niet meer van die ‘meloenen’ die coalitiepartners moeten doorslikken, zoals de ChristenUnie het noemde”, zegt Koffeman.

Getuigenispartij

Overschat de partij zichzelf of is er een reële kans dat ze serieus benaderd wordt als mogelijke coalitiepartner? Van strategisch belang is wellicht dat de partij in 2019 ook in de Eerste Kamer is gegroeid, van twee naar drie zetels. Dat kan interessant zijn voor een coalitie die niet alleen in de Tweede Kamer steun nodig heeft, maar ook in de senaat.

Maar er moet nog wel wat gebeuren voor de partij in een nieuw kabinet kan deelnemen. De Partij voor de Dieren stelde zich jarenlang op als outsider in de politiek, als luis in de pels die vooral andere partijen scherp wilde houden. Is de partij er voldoende in geslaagd dat imago van zich af te schudden?

Senator Christine Teunissen, nu tweede op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, denkt dat inmiddels anders tegen haar partij wordt aangekeken. „Omdat we inhoudelijk onze dossiers goed in de vingers hebben. Omdat we ook de bestuurlijke slagkracht in huis hebben.”

Ook Koffeman ziet perspectief. Onderwerpen als klimaat en stikstofproblematiek zijn mainstream in de politiek. „Andere partijen zijn dichter tegen ons aangeschoven.” Partijen zoals GroenLinks, dat in een ‘snelkieswijzer’ probeert te laten zien in hoeverre de twee partijen nog van elkaar verschillen.

Volgens Wijnand Duyvendak, campagnestrateeg van GroenLinks, is de PvdD aan het Binnenhof steeds minder die ‘getuigenispartij’ zonder compromisbereidheid. „Met de komst van Ouwehand is dat wel veranderd”, zegt hij. Toch ziet hij Ouwehand nog niet zo snel in de Trèveszaal zitten. „Het is nog te vroeg”, denkt hij. „Al was het maar omdat hun achterban er misschien nog niet aan toe is.”

Profiel Wie is de PvdD-kiezer? Extra zetels voor de Partij voor de Dieren gaat vooral ten koste van GroenLinks en D66, blijkt uit onderzoek van I&O Research op verzoek van NRC. 10 procent van de kiezers die nu overweegt op de PvdD te stemmen, koos in 2017 voor GroenLinks. 16 procent stemde D66. Het grootste deel van de PvdD-stemmers is vrouw (66 procent). 43 woont in de Randstad, een kwart in het noorden van het land (Friesland, Groningen, Drenthe). Forse inkrimping van de veestapel, een belangrijk speerpunt van de partij, kan rekenen op steun van een derde van alle kiezers, met name uit de hoek van PvdA, GroenLinks, SP, D66 en PvdD. Maar het is een beladen onderwerp; 35 procent van de kiezers (vooral SGP, FVD, PVV, CDA) wil daar niets van weten.