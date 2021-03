Dinsdagavond ging ik op weg naar de neef (14) voor een wandeling. Het was buiten behoorlijk druk: hele volksstammen bleken op de valreep van de dag ook nog op pad, hardop pratend tegen hun noise-cancelling headphones in een poging nog wat kilometers te knallen op hun Ommetje-app. Sinds de avondklok zien de straten tussen acht en negen sowieso zwart van de mensen. Mijn beste vriendin werd zo gek van alle menigten dat ze nu ná negenen een blokje om gaat en dan een horloge dat al jaren niet meer loopt draagt zodat ze zich voor het geval dat onder een bekeuring uit kan kletsen.

Maaiend door de avondklokkaravanen bereikte ik de neef, die al op de stoep stond.

„Wat veel mensen”, zuchtte ik.

„Gelukkig gaat het de rest van de week regenen”, zei hij, „en is het coronakantelpunt in zicht. Dan gaat iedereen hopelijk wandelen in het buitenland en hebben wij ’s avonds de stad weer voor onszelf.”

Ik zei maar even niets over alle toeristen die dan weer hier zouden rondzwalken. De neef leek in een prima humeur, wat niet al te vaak voorkomt, dus ik wilde de boel niet verpesten. We besloten richting het Oosterpark te gaan.

„Weet je wat ik stiekem best fijn vind deze pandemie?” zei de neef. „Dat je even geen last meer hebt van fomo.”

„Fear of missing out?” vroeg ik als bejaarde tante. „Maar iedereen is toch door corona van alles aan het missen?”

„Jawel, maar als er nergens iets te beleven valt, is het niet meer erg. Want dan gaat iedereen eronder gebukt. Als straks alles weer mag, kan je dus ook weer van alles mislopen. En krijg je dus ook weer fomo.”

We liepen het park in, slalomden rond wat bejaarden, sprongen aan de kant voor enkele nachtblinde hardlopers.

„Hoe dan ook”, zei de neef, „ik ben blij dat er straks van alles weer kan, feesten, festivals, op kamp, en daarom ben ik sinds die laatste persconferentie aan het trainen.”

„Trainen?”

„Ja joh, extra hardlopen, en ik doe nu ook buikspieren en ga morgen een zoomles yoga doen met mam.”

„Maar waarvoor?”

„Gewoon, ik wil straks een goede conditie hebben. Voor wanneer je weer mag leven.”

Een hondje met een lichtgevende halsband kwam ons tegemoet gehuppeld. Om ons heen waren diverse struiken aan het uitbotten. We gingen nog maar een tandje harder lopen. Voerden onze hartslag op, kweekten extra spieren aan, maakten ruimte in onze longen, onszelf zo klaarstomend voor het volgende normaal.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 11 maart 2021