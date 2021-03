Opnieuw advocaat vrijgepleit van lekken informatie

Uitvoerig onderzoek heeft geen bevestiging opgeleverd voor de stelling van het Openbaar Ministerie dat de Utrechtse strafrechtadvocaat Yassine Bouchikhi vertrouwelijke informatie aan criminelen heeft gegeven. „Mij is uit het onderzoek niet gebleken dat hij heeft gelekt”, aldus deken Bas Le Large, die het onderzoek uitvoerde samen met twee leden van de orde in Midden-Nederland.

Vorig jaar augustus stelde het Openbaar Ministerie in de strafzaak Marengo dat een aantal advocaten in 2015 vertrouwelijke informatie heeft gelekt aan handlangers van Ridouan Taghi, hoofdverdachte in deze zaak. Dit leidde tot grote commotie, niet alleen bij de betrokken advocaten en breder binnen de beroepsgroep. Lees ook: De advocaat moet zichzelf verdedigen

De naam van advocaat Bouchikhi is ten onrechte beschadigd Bas Le Large Deken

Omdat ook Bouchikhi door het OM werd genoemd, is de deken een onderzoek begonnen. „Op basis daarvan is duidelijk geworden dat het OM niet kon stellen dat Bouchikhi heeft gelekt”, aldus Le Large. Onderzoek naar mogelijke contante betalingen aan Bouchikhi heeft evenmin belastende gegevens opgeleverd. „Onder meer uit onderzoek naar de administratie is niet van contant geld gebleken.”

‘Volledige medewerking’

Le Large heeft uitvoerig met Bouchikhi gesproken: „Hij heeft zijn volledige medewerking verleend aan het onderzoek.” Ook heeft de deken voor zijn onderzoek meermaals gesproken met leden van het OM en hebben ook zij stukken verstrekt.

Eerder dit jaar trok de deken van de Amsterdamse orde van advocaten een soortgelijke conclusie over Khalid Kasem van het kantoor De Vries & Kasem, en over Christian Flokstra en Leon van Kleef van Ficq Advocaten. In al die gevallen is geen bevestiging gevonden voor de stellige conclusie die het OM vorig jaar heeft getrokken over het lekken van gevoelige en vertrouwelijke informatie aan de onderwereld.

Volgens deken Le Large was het beter geweest als het OM de verdenking van de betrokken advocaten vertrouwelijk had besproken met de betrokken dekens, die dan onderzoek hadden kunnen doen. „Ik sluit me op dit punt aan bij de woorden van mijn collega Henrichs uit Amsterdam. Ik heb de kwestie daarnaast ook besproken met de hoofdofficier van justitie van het parket Midden-Nederland, met wie ik maandelijks contact heb. Hij heeft toegezegd de zaak intern te bespreken.”

Le Large gaat ervan uit dat het OM een volgende keer anders zal omgaan met gevoelige informatie over advocaten. „De naam van advocaat Bouchikhi is ten onrechte beschadigd. Dat is voor hem persoonlijk heel pijnlijk en het heeft hem zakelijk ook schade opgeleverd. Hij heeft cliënten verloren.”

Volgens Le Large heeft het landelijk parket van het OM, verantwoordelijk voor de strafzaak Marengo, zonder verder commentaar kennis genomen van zijn beslissing. Een woordvoerder van het OM bevestigt dat en geeft verder geen commentaar.