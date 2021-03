Oorlog tussen China en de VS is alleen amusant als roman

De Derde Wereldoorlog begint in de roman 2034 precies waar je hem zou verwachten: in de Zuid-Chinese Zee bij de omstreden Spratly-eilanden, niet ver van Mischief Reef, een atol dat echt bestaat maar dat een naam uit een boekje heeft. Het rif is in 1995 ingenomen door China, maar ook andere landen maken er aanspraak op. De VS varen in het gebied freedom of navigation patrols om veilige doorvaart voor de koopvaardij te garanderen.

Op 12 maart 2034 om 14.47 uur koerst vlootcommandant Sarah Hunt op twaalf zeemijl van Mischief Reef. Ze heeft het commando over drie torpedobootjagers van de Arleigh Burke-klasse. Als ze op de brug met de kapitein van het commandoschip een Cubaanse sigaar rookt (niet elk detail is even overtuigend), zien ze in de verte een vissersboot in nood. ‘Lion Queen’, zoals Hunt bij de marine wordt genoemd, zet koers naar het brandende schip.

In de Straat van Hormuz, waar het de afgelopen jaren regelmatig tot schermutselingen kwam, loopt op dat moment een vlucht met een F35-Lightning verkeerd. Het Amerikaanse toestel wordt gehackt en met piloot en al, een ‘Marlboro Man’ bijgenaamd Wedge, in Iran aan de grond gezet.

In de roman brengen de bondgenoten Beijing en Teheran de VS in één dag een zware klap toe. Vervolgens culmineren aanvallen met conventionele wapens in de inzet van tactische nucleaire wapens en in een wereldbrand. In de slotfase speelt India een hoofdrol.

Schrijver en oud-militair Elliot Ackerman en admiraal b.d. James Stavridis, voormalig opperbevelhebber van de NAVO (2009 -2013) en oud-decaan van The Fletcher School of Law and Diplomacy, speculeren in de deze week verschenen thriller over WO III. Niet omdat die volgens hun noodzakelijkerwijs voor de deur staat, maar wel omdat ze de aandacht willen vestigen op veiligheidsrisico’s in een wereld die getekend wordt door een machtsstrijd tussen China en de VS en waarin de rol van technologie steeds groter wordt.

2034 is verzonnen. Toch maken ook huidige bevelhebbers zich zorgen. Dinsdag sprak de commandant van de Amerikaanse troepen in de Indo-Pacific in het Congres. Geen romancier, deze admiraal Philip S. Davidson. Maar ook zijn woorden moet je even proeven. „De militaire modernisering van China in combinatie met zijn bereidheid buurlanden te intimideren met geweld of de dreiging van geweld, ondermijnt vrede, veiligheid en welvaart in de regio.” In die woorden klinkt het risico van escalatie en escalatie is nooit zonder risico.

Voorlopig is het 2021 en is de diplomatie aan zet. De concurrentie tussen China en de VS en de verhouding tussen het Westen en China’s buurlanden zijn het politieke hoofdgerecht van deze tijd. De ministers van Buitenlandse Zaken en de nationale veiligheidschefs van de twee grootmachten ontmoeten elkaar komende donderdag in Alaska. Deze vrijdag blaast president Biden de Quad – het overleg van VS, Japan, Australië en India – nieuw leven in met een virtuele top. China’s buurlanden voelen zich steeds ongemakkelijker en de Quad wordt gezien als een gezamenlijk antwoord op Beijing. Ze praten nu over economie en over Covid, maar in November hield de Quad een vlootoefening voor de Indiase kust.

De fictie van 2034 is zo realistisch dat het leest als een waarschuwing. Hunt omschrijft China als een buurman die zijn gazon vergroot door zijn heg steeds een beetje verder op jouw erf te schuiven. Dus, concludeert de Lion Queen, moet je terugduwen.

