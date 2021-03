Ook groepsdieren houden afstand als er ziekte heerst

Niet alleen mensen doen aan social distancing. Ook vogels, insecten en andere dieren blijven regelmatig op gepaste afstand van elkaar om verspreiding van ziekteverwekkers te voorkomen. Dat schrijven Amerikaanse biologen in Science. Op basis van literatuuronderzoek analyseren ze diverse manieren waarop sociaal levende dieren afstand houden – uit voorzorg in een gezonde populatie, of om contact met een zieke soortgenoot te voorkomen.

Mieren, honingbijen, vleermuizen en dassen: talloze soorten leven in groepen. Dat kan riskant zijn als er een ziekteverwekker rondwaart.

Dieren kunnen op verschillende manieren merken of ze met een zieke soortgenoot te maken hebben. Zo beginnen termieten met een schadelijke schimmelinfectie hevig te trillen. En poep van een mandril die met een parasiet besmet is, ruikt anders dan poep van een gezonde mandril. Daarnaast kunnen zieke dieren ook zichtbare of hoorbare signalen geven, of juist stiller zijn dan normaal. Zieke vampiervleermuizen laten minder vaak hun sociale roep horen, zodat er minder soortgenoten op ze afkomen.

Social distancing kan in grote lijnen op zes manieren plaatsvinden, schrijven de Amerikaanse biologen. Twee daarvan worden door het zieke dier zelf geïnitieerd: passieve en actieve isolatie. Bij passieve isolatie verliezen dieren de motivatie om mee te doen aan vlooibeurten of voedsel delen. Ze blijven nog wel aanwezig in de groep.

Eenzaam sterven

Actieve isolatie gaat een stapje verder: daarbij zondert een ziek dier zichzelf af. Dit gedrag is vooral bekend van zogeheten eusociale insecten als mieren en bijen, schrijven de onderzoekers: zo spenderen mieren met een schimmelinfectie meer tijd buiten het nest. Van veel andere soorten is slechts anekdotisch bewijs voor zelfisolatie voorhanden, zoals een das met tuberculose die de burcht verlaat om in zijn eentje te sterven.

Anderzijds kan een ziek dier ook uit de groep worden gezet, soms met geweld. Ook daarvan zijn vooral voorbeelden bekend van sociale insecten, zoals met een virus geïnfecteerde honingbijen die door soortgenoten uit het nest gesleept werden. Een iets minder drastische maatregel, die bij tal van soorten voorkomt, is afstand houden ten opzichte van de zieke.

Ook het tegenovergestelde kan plaatsvinden. Zo verwijderen termieten en mieren soms besmettelijke schimmelsporen van de lijven van nestgenoten, ook al vergroten ze daarmee het risico zelf ziek te worden.

Anderhalve meter

En dan is er tot slot nog een proactieve vorm, vergelijkbaar met de anderhalvemetermaatregel: preventief afstand houden als er een ziekteverwekker is, ook als de individuen in kwestie nergens last van hebben.

Omdat juist eusociale insecten dezelfde methodes hanteren als mensen, worden ze uitvoerig bestudeerd. Zo zou het effect van verschillende maatregelen op de publieke gezondheid kunnen worden onderzocht. Maar, waarschuwen de biologen, het is riskant om de analogie te ver door te trekken. Er zijn immers ook grote verschillen. Zo zijn insecten veel nauwer met elkaar verwant, wat zelfopofferend gedrag – zoals het zorgen voor een zieke – kan aanwakkeren.