Nieuwe topman moet reputatie McKinsey oppoetsen

Who you gonna call? In zekere zin lijken de consultants van McKinsey wel wat op de GhostBusters, de spokenjagers die je kon bellen als er weer eens problemen opdoken. Gaat het slecht met het bedrijf? Is er onderbouwing nodig voor een bezuiniging? Bel McKinsey. De consultant licht een zaak door en laat zien waar de oplossing ligt.

Maar waar de culthelden uit de jaren-80-film GhostBusters een sympathiek imago genoten, is de glans er na een reeks schandalen bij de consultants wel af. De woensdag verkozen nieuwe topman Bob Sternfels (51) moet het bedrijf er weer bovenop helpen.

Sternfels troeft daarmee de Nederlander Sven Smit af, die ook in de race was. Smit is medevoorzitter van McKinsey Global, het wereldwijde onderzoeksinstituut van de consultant. Zij waren de twee laatste kandidaten voor opvolging van huidig topman Kevin Sneader. Die kreeg geen tweede termijn na een reeks schandalen.

Met Sternfels krijgt McKinsey een veteraan aan het roer. De Amerikaan werkt al 26 jaar bij de consultancyfirma. Hij vervulde afgelopen jaren een rol die, volgens de Britse zakenkrant Financial Times, vergelijkbaar is met die van operationeel directeur. Sternfels’ belangrijkste taak: de reputatie van McKinsey oppoetsen.

Dubieuze reputatie

Met 30.000 medewerkers is McKinsey een van ’s werelds grootste adviesbureaus. Zijn omzet groeide de afgelopen tien jaar met zo’n 3 miljard dollar tot ruim 10 miljard dollar (8,4 miljard euro). Inmiddels praten 650 senior partners mee over de koers van het bedrijf.

Met die groei nam ook de hybris toe onder de partners. Tegenover de Financial Times trok een ingewijde onlangs de vergelijking met een politieke partij. „Er zijn een hoop parlementariërs die het niet leuk vinden dat ze naar een leider moeten luisteren.”

De laatste jaren is het bedrijf daardoor zelf voer voor consultants geworden. De partners hebben zichzelf steeds meer autonomie toegedicht. Zo haalde het bedrijf in toenemende mate klanten met een twijfelachtige reputatie binnen. De firma ging daarmee lijnrecht in tegen een van zijn eigen grondbeginselen. Het kostte de consultant bovendien een flinke som geld.

Lees ook: McKinsey schikt voor 573 miljoen dollar voor rol verkoop verslavende pijnstiller

Vorige maand schikte McKinsey met de openbaar aanklagers van 49 Amerikaanse staten in een grote rechtszaak tegen farmaceut Purdue Pharma. De consultant moet 573 miljoen dollar (479 miljoen euro) betalen vanwege zijn rol bij de verkoop van de verslavende opioïde pijnstiller OxyContin. De inname van grote hoeveelheden van het middel heeft de afgelopen twintig jaar zeker 450.000 Amerikanen het leven gekost.

Uit rechtbankstukken bleek dat McKinsey ideeën had aangedragen voor de marketing van de pijnstiller en hoe de verkoop snel gestimuleerd kon worden. Purdue zou zich het beste op mannen onder de veertig jaar kunnen richten, luidde het advies, aangezien die „gevoeliger zijn voor verslaving”. Ook adviseerde McKinsey hoe tegenwicht te bieden aan „emotionele berichten van moeders met tieners die een overdosis namen”.

Hoewel McKinsey volhoudt dat de schikking geen schuldbekentenis is, leidde die wel tot het vertrek van topman Kevin Sneader. Partners bij het kantoor gingen niet akkoord met een nieuwe termijn van drie jaar voor Sneader, die in 2018 aan het roer kwam. Het was sinds 1976 niet meer gebeurd dat een topman geen tweede termijn kreeg.

Controverse

Toch is ook opvolger Sternfels niet vrij van controverse. Hij was betrokken bij een McKinsey-tak die bedrijven adviseerde over faillissementen. De consultant verzuimde daarbij die bedrijven te wijzen op mogelijke belangenverstrengeling. McKinsey had zelf geïnvesteerd in bedrijven die in diverse van deze faillissementszaken schuldeiser waren. De zaak kwam aan het licht via speurwerk door The New York Times.

De dubbele pet leidde tot justitieel onderzoek. Een vervolg werd in 2019 afgekocht via een schikking van 15 miljoen dollar (12,5 miljoen euro).

Eerder was al sprake van politieke belangenverstrengeling in Zuid-Afrika. McKinsey kreeg bovendien het verwijt dat het zaken deed met autocratische regimes en daarmee hun gezag legitimeerde. Zo postten consultants foto’s op Instagram van een werkbezoek aan China, waar ze enkele staatsbedrijven adviseerden. Op de foto’s poseerden de medewerkers vrolijk in de woestijn, terwijl enkele kilometers verderop duizenden Chinese Oeigoeren in interneringskampen waren opgesloten. Ook adviesklussen in Turkije en Saoedie-Arabië waren omstreden.

Sternfels’ voorganger Sneader, die tot 1 juli aanblijft, heeft inmiddels aangekondigd dat McKinsey selectiever zal beoordelen met wie het nog zaken doet. Sternfels zelf verklaarde na zijn verkiezing woensdag dat hij zich „zal scharen achter belangrijke veranderingen” die Sneader heeft doorgevoerd.