Natuurgebieden hebben grote economische waarde

De economische waarde van natuurgebieden wordt ernstig onderschat. Dat concluderen wetenschappers van de Universiteit van Cambridge en de Britse vogelbescherming in een vergelijkende studie in Nature Sustainability. De onderzoekers becijferden voor enkele tientallen gebieden wat ze opleverden als de natuur werd behouden of hersteld en vergeleken de uitkomsten met het rendement als hetzelfde gebied voor bijvoorbeeld landbouw of bosbouw werd gebruikt. Meestal was natuurbehoud de aantrekkelijkste optie.

Ecosysteemdiensten, zoals de opbrengst van de natuur wel wordt genoemd, zijn omstreden omdat ze de waarde van natuur vertalen in economisch rendement. De natuur heeft tenslotte een intrinsieke waarde die niet in geld is uit te drukken. Toch kreeg de natuur als ‘dienstverlener’ van de mens de afgelopen jaren een opwaardering, al was het maar omdat het gebruikt kan worden als argument voor natuurbehoud.

Natuur ondersteunt fundamenteel het welzijn Richard Bradbury onderzoeker

„Het tegengaan van biodiversiteitsverlies is op zichzelf van vitaal belang”, schrijft hoofdauteur Richard Bradbury, onderzoeker bij de Royal Society for the Protection of Birds, in een schriftelijke toelichting. „Maar de natuur ondersteunt ook fundamenteel het menselijk welzijn.”

Volgens medeauteur Andrew Balmford, hoogleraar natuurbehoud in Cambridge, leidt het tempo waarin natuur verdwijnt tot een ongekende uitstervingscrisis. „Zelfs wie alleen geïnteresseerd is in geld, kan zien dat het behoud en herstel van de natuur nu vaak de beste keuze is voor menselijke welvaart”, aldus Balmford.

De onderzoekers keken onder meer naar de betekenis van natuurgebieden voor kustbescherming, bestuiving, oogst van wilde planten, bescherming tegen overstromingen, schoon drinkwater en recreatie. Maar het grootste economische rendement wordt volgens hen behaald met het voorkomen van klimaatverandering.

Uitgaande van een prijs voor kooldioxide van zo’n 30 euro per ton, bleek voor 70 procent van de onderzochte gebieden behoud economisch de aantrekkelijkste optie. Voor bossen was behoud in alle gevallen de gunstigste keuze. Zelfs bij een koolstofprijs van ongeveer 5 euro was natuurbehoud vaak nog steeds financieel aantrekkelijker dan het gebied gebruiken voor bijvoorbeeld landbouw.

Kritiek op studie

Lars Hein, hoogleraar milieusysteemanalyse in Wageningen, is niet onder de indruk van de studie. „De gebruikte data zijn te beperkt”, zegt hij. „De onderzoekers baseren zich op 62 studies. Dat is te weinig als je kijkt naar de enorme diversiteit aan ecosystemen. En 23 van die 62 studies gaan over twee eilanden in de Cariben.”

Ook inhoudelijk schiet het onderzoek volgens Hein tekort. „De allesbepalende factor is volgens de onderzoekers de uitstoot van CO 2 . Dat geldt voor sommige ecosystemen, maar lang niet voor allemaal. Je hoeft alleen maar naar Nederland te kijken. De CO 2 -opbrengst van bossen valt in het niet bij de waarde die ze hebben voor bijvoorbeeld recreatie en toerisme.”

Andere diensten, zoals de betekenis van natuur bij de waterkringloop en het belang van bossen voor neerslagpatronen, komen amper in deze studie voor. „Het is natuurlijk een fijne conclusie: de natuur is veel waard”, zegt Hein. „Maar op basis van dit onderzoek is die helaas niet te trekken.”