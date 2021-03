Mijnbouwbedrijf betaalt 2 miljard dollar boete voor milieuramp Arctisch gebied

Het Russisch mijnbouwconglomeraat Nornikel heeft een boete van 2 miljard dollar (1,67 miljard euro) betaald voor het veroorzaken van een omvangrijke milieuramp in het Arctisch gebied in Rusland in de zomer van 2020. Dat heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters. De boete, de hoogste ooit in Rusland voor milieuschade, moet volgens de Russische autoriteiten de industrie aansporen tot het moderniseren van de productieketen.

In juni vorig jaar lekte in een paar dagen tijd ruim twintigduizend ton diesel weg uit een dieseltank van een warmtekrachtcentrale van het bedrijf bij de mijnbouwstad Norilsk. De brandstof kwam terecht in twee rivieren in het Arctisch gebied, de Ambarnaja en de Daldykan, die daardoor donkerrood kleurden. Het mijnbouwconcern liet destijds weten dat het lek was ontstaan doordat een van de steunpilaren onder de dieseltank was weggezonken in de permafrost, de bevroren aardlaag waarop de mijnbouwstad is gebouwd.

Het bedrijf lag al langer onder vuur vanwege ernstige vervuiling in de regio rond Norilsk en de uitstoot van zwaveldioxide. Het gebied staat bekend als een van de meest vervuilde op aarde. Milieuorganisaties waarschuwden na de milieuramp dat niet alle diesel verwijderd zou kunnen worden en dat het herstel tientallen jaren zou kunnen duren.

President Vladimir Poetin beloofde woensdag dat het geld van de boete wordt gebruikt om de ecologie in de regio te verbeteren. Het bedrijf liet weten de boete in februari al opgelegd te hebben gekregen door de rechter en vervolgens besloot niet in hoger beroep te gaan.